「サボリーノ」サステナブル企画第二弾！カンロ「ピュレグミ」のアップサイクル原料を使用したシートマスクを数量限定発売

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー（本社：東京都新宿区、カンパニーエグゼクティブ プレジデント：大村 和重 以下BCLカンパニー）は、タイパコスメ「サボリーノ」のサステナブル企画「あますことなくいただきマスク」の第二弾として、カンロ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 村田 哲也、以下カンロ）が販売する人気商品「ピュレグミ」のアップサイクル原料を使用した高保湿シートマスクを、2026年6月2日（火）に数量限定で発売いたします。

サボリーノ 目ざまシート 高保湿タイプ N PG26 ＜フェイスマスク＞ 30枚入り（288mL） \1,540（税込）

本製品は、カンロ、独自の発酵技術を持つ株式会社ファーメンステーション、そしてBCLカンパニーの異業種3社が連携し実現いたしました。サボリーノは食品ロスの削減と、スキンケア開発を同時に実現した「がんばらないサステナブル」を提案します。

おいしい「残り」が、キレイを育む「シートマスク」に

サボリーノのサステナブル企画「あますことなくいただきマスク」は、世の中の“もったいない”資源に光を当て、新たな価値を届けるプロジェクトです。 第二弾となる今回は、世代を超えて愛されるカンロの「ピュレグミ」に着目。製造工程でどうしても発生してしまう規格外のグミを、ファーメンステーションの高度な発酵・蒸留技術によって発酵原料として生まれ変わらせ、シートマスクの原料として配合いたしました。

規格外の「ピュレグミ」からうまれた、独自成分の「発酵エタノール*」

製品にならなかったピュレグミを化粧品原料に仕上げるため酵母で発酵。ピュレグミの特徴に合わせ最適化した発酵条件で、アルコールを生産しました。アルコール濃度を高める蒸留工程の効率に「もろみ」の泡立ちやすさが影響していたため、発酵条件とともに製法の改善を行い、純度95%以上の「発酵エタノール*」へ生まれ変わらせました。

*エタノール（基剤）

図：原料のアップサイクル過程

サボリーノ 目ざまシート 高保湿タイプ N PG26 ＜フェイスマスク＞ 30枚入り（288mL） \1,540（税込）

使用時間1分*¹で洗顔*²からスキンケア、保湿下地まで完了するシートマスクです。

＜商品特長＞

■ピュレグミから生まれた独自成分「発酵エタノール*」 配合

製品にならなかったピュレグミを酵母で発酵。幾重もの工程を経て生まれた、ピュレグミをイメージしたほんのりフルーティーな香りがする独自成分です。

■ピュレグミから着想を得た、うるおい成分でふっくら弾力肌に

白ブドウ果実エキス*¹やグレープ発酵エキス*²、レモン果実エキス*³など、ピュレグミのフレーバーをイメージした植物由来成分を配合。

■中身も外装もサステナブル、環境に配慮したクリーン設計

成分には環境配慮型の「スクワラン（保湿）」を採用。さらに、パッケージ（袋）のプラスチック使用量を従来品より約15％削減するなど、肌への心地よさと地球環境への優しさを両立した設計にこだわりました。



■タイパ×高保湿 毎朝1分*⁴でスキンケアが完了

洗顔*⁵からスキンケア、保湿下地までがこれ一枚、1分*⁴で完了します。

*エタノール（基剤）

*¹ブドウ果実エキス（保湿）

*²サッカロミセス/ ブドウ発酵エキス（保湿）

*³保湿

*⁴使用時間目安

*⁵ふきとりによる

カンロ

1912 年の創業以来、社名になっている「カンロ飴」を始め、菓子食品業界で初ののど飴となる「健康のど飴」など、愛される商品を多数創り続け、成長しています。直営店「ヒトツブカンロ」では、「ヒトからヒトへ つながる ヒトツブ」をコンセプトにキャンディの魅力を発信しています。

ピュレグミ

大人向けグミの先駆けである「ピュレグミ」は、2002年の発売以来、幅広い世代の方からご支持いただいているカンロの人気商品です。噛むほどにフルーティーな甘ずっぱいおいしさが広がり、食べた瞬間こころが晴れるように、ちょっとハート（気持ち）があがるハート型のグミです。

ファーメンステーション

食品工場の副産物などの未利用バイオマスを、多様な微生物を駆使した発酵技術により、付加価値の高い素材へ変換するアップサイクルに取り組む企業です。これまでにない食品の風味素材や、化粧品等の機能性素材を開発しています。

サボリーノ

サボリーノは、2015年の誕生以来、ベストコスメ150冠獲得、累計販売枚数12億枚を達成した実績を持つタイパコスメブランドです。（2025年8月時点）2024年のリニューアルでは新たにブランドメッセージ「がんばらなくても いいジブン」を掲げ、「日々のスキンケアを諦めたくない」という声に応え、洗顔からスキンケア、保湿下地までを1つで完結する「朝用マスク」を中心に、忙しい毎日をサポートし、心にゆとりを生み出す商品を提供し続けています。

「あますことなくいただきマスク」とは

世の中のもったいない!から生まれたシートマスクを提案するサステナブル企画です。株式会社インターブランドジャパンとの共同企画として2026年1月に生まれ、“がんばらない”サステナブルな取り組みを提案するシリーズとして継続的な展開を予定しています。

※インターブランドは、1974 年ロンドンでの設立以来約50 年にわたり、常に世界をリードするブランディング専門会社として、戦略、クリエイティブ、テクノロジーの組み合わせにより、クライアントのブランドとビジネス双方の成長を促進する支援を行っています。

■関連URL

サボリーノ公式サイト：https://www.bcl-brand.jp/shop/c/c10/

BCL公式オンラインショップ：https://www.bcl-brand.jp/shop/default.aspx

ピュレグミ公式サイト： https://kanro.jp/pages/pure

株式会社ファーメンステーション：https://fermenstation.co.jp/

BCLカンパニーとは

「＋1の発想で、美しさを塗り替え 毎日を彩る」をVisionに掲げ、世界中の多様な人たちの生き方に寄り添いながら、創業から変わらぬ「他にはないものをつくる」という姿勢でお客様一人ひとりの毎日をアップデートするライフスタイルカンパニーを目指します。

[ホームページ］https://www.bcl-company.jp(https://www.bcl-company.jp)

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