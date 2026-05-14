日本最大級のママ向け情報サイト「ママスタ」の情報発信メディア「ママスタセレクト」（運営：株式会社インタースペース、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）は、「子どもの教育における夫婦のすれ違い」についてのアンケートを実施しました。

子どもたちが新しい環境に慣れてくる一方、連休明けにはいわゆる「行き渋り」が見られるケースもあります。子どもへの対応をめぐって、家庭内で意見が分かれる場面もあるのではないでしょうか。 そこでママスタセレクトでは、「子どもの教育全般」における夫婦間の意見の違いについて、「子どもの教育について、夫とすれ違うときはありますか？」というアンケートを実施。「将来の進路などに対し、すれ違いがある」「習い事に対し、すれ違いがある」「休ませ方など学校生活に対し、すれ違いがある」「その他（すれ違いはない、夫が無関心など）」の4項目から回答を募ったところ、270人あまりの人から回答が寄せられました。

◆アンケート結果

◆約半数が「すれ違いなし」すれ違いがないのか、無関心なのか

最も多かったのは「その他（すれ違いはない、夫が無関心など）」で、全体の49.4％を占めました。 「子どもの意思を尊重する方針で一致している」「家庭内で教育方針が自然と揃っている」といった声がある一方で、「そもそも教育に関心がないため衝突が起きない」といった意見も見られました。

◆進路に関するすれ違いが2割超。親の経験が影響

「将来の進路などに対し、すれ違いがある」と回答した人は20.7％でした。中学受験や高校・大学進学をめぐっては、親自身の学歴や受験経験を基準に考えるか、子どもの意思を尊重するかで、夫婦の意見が分かれるケースが目立ちました。

◆習い事では「継続重視」か「意思尊重」か

「習い事に対し、すれ違いがある」と回答した人は15.1％となりました。習い事を「続けることに意味がある」と考える意見と、「本人のやる気がないなら無理に続ける必要はない」とする意見に分かれるようです。また、月謝や送迎に対する認識の違いも、すれ違いの一因となっていました。

◆学校生活・行き渋り対応、正解は子どもによるだけに……

「休ませ方など学校生活に対し、すれ違いがある」と回答した人は14.8％に。子どもが登校を渋った際、「無理をしてでも行かせるべきか」「気持ちを優先して休ませるべきか」といった判断は、明確な正解がないテーマであり、夫婦間で意見が分かれやすいテーマといえます。

その他のコメントは、ママスタセレクトで紹介しています。 【アンケート詳細ページ】 https://select.mamastar.jp/1569986

◆教育方針は子どもごとに「正解」がある

子どもの教育をめぐる夫婦間のすれ違いは、進路や習い事、学校生活などさまざまな場面で見られました。一方、「すれ違いはない」とする家庭でも、価値観の一致だけでなく、役割分担や教育への関わり方の違いが背景にあるケースも見受けられます。 子どもの教育に明確な正解はなく、各家庭の価値観や状況に応じた判断が求められます。意見の違いが生じた場合も、対話を重ねながら、子どもにとってよりよい選択を模索していくことが大切といえそうです。

【アンケート概要】 実施期間：2026年4月11日～2026年4月12日（2日間） 回答人数：271人 属性：子どもがいる方、妊娠中の方 調査方法：インターネット 【アンケート詳細ページ】 https://select.mamastar.jp/1569986

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