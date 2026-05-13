【エトロ】エトロサマー 2026コレクションを発表

エトロ ジャパン

エトロのサマーコレクションは、旅というアートのエッセンスを、インスピレーションに満ちた本質的なライフスタイルとして描き出します。本キャンペーンでは、とある火山島を舞台に、軽やかさと創造性に導かれて旅をする主人公たちが、色彩と本能的に呼応しながら自由で感性豊かな旅へ。

今シーズンは、自然と職人たちのサヴォアフェールが響き合い、エトロのイコノグラフィーを現代的な視点で再解釈しています。

ウィメンズルックは、流れるようなレイヤードシルエットが特徴。ツイル、フィルクーペ、クレープデシンなど多彩なシルクに、クロシェ編みやデュシェス地に施したサンガロ刺繍、コットンジャカードなど天然素材が生み出すテクスチャーが豊かな表情を添えます。スカイブルーを背景に咲き広がる、幻想的な植物のモチーフ。スーツやフリルドレスには、まるで布地に直接ペイントしたかのようなプリントを。ニットは透かし編みやレインボーストライプのジオメトリックパターンで彩られ、デニムにはペイズリープリントを纏ったジャケットやパンツが登場します。

カラーパレットは、フローラルやボタニカルモチーフを通じて、アイボリー、コーラルレッド、グリーン、オーカーといった温かみのある色調へ。表情豊かな織りがトロピカルなムードを演出します。ドレスやキモノには動きに合わせて揺れるフリンジを。ビーチウェアでは、ビキニやワンピースに加え、シルクのパレオが揃います。シャツやトップス、Tシャツには、バタフライやフラワーモチーフのオールオーバープリントをあしらいました。

英国人アーティスト、タビー・ブースとのコラボレーションアイテムは、自然と神話が交錯する幻想的なベスティアリー（空想動物図鑑）の世界を描き出します。エトロのヘリテージに、フォークアートに着想を得た感性が重なり、様式化された動物やプリミティブな人物像、樹木のフォルムが浮かびあがります。ペイズリーは、大胆なラインワークと鮮やかなカラーコントラストによって再解釈され、カフタン、キモノ、パジャマセット、デニム、ビーチウェアにエキゾチックな表情をもたらします。

メンズルックは、大地と空へのオマージュとして、ゴールデンイエローやブルーに、アースカラーやバイオレットを重ねたカラーパレットを展開。素材にはリネンやコットン、シルク混の軽量ウールなど、上質な天然素材を採用しています。ペイズリーのオールオーバープリントを施したジャケットや、花柄のライニングをあしらったソリッドタイプ、ピアッツァータ（柄位置指定）プリントのニットポロやボウリングシャツ、ジャカードモチーフをあしらったウエスタンデニムがキーアイテムとして登場。さらに、スカーフやバンダナ、ジュートソールにレザートリムを施したスエードのエスパドリーユなど、スタイリングを彩るアクセサリーが揃います。

グローブ・トロッターとのコラボレーションによるトランクセットは、この旅を象徴するアイテムのひとつ。ヴァルカナイズド・ファイバーボード製のスーツケースにアルニカファブリックをあしらい、「Since 1968」のパッチディテールが、エトロの創業年と、自由と探求の象徴であるペガソに込められたスピリットを呼び起こします。

旅の途中、テーラリングの伝統は、出会い、感性、そして時を超えた美の断片を集めながら世界を巡る“モダン・ノマド”に寄り添います。

エトロ サマーコレクションは、2026年5月13日より、エトロ銀座本店をはじめとする全国のエトロブティック、公式サイトETRO.com にて発売いたします。

ビーチウェア 360,800円ドレス 531,300円スカート 211,200円ジャケット 467,500円パンツ 152,900円シャツ 141,900円バッグ 132,000円バッグ 121,000円ペイズリーナ 46,200円