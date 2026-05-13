最新アニメの海外での注目度を週次でレポートする「アニメグローバルトラッカー：MAL Weekly Report」発売に合わせて無料キャンペーン実施

GEM Partners株式会社

世界最大級のアニメ・マンガのコミュニティを運営する株式会社MyAnimeList（通称：MAL［マル］、所在地：東京都渋谷区、代表取締役：石川裕也）と、エンタテイメント業界に向けたデータ×デジタルマーケティングサービスを提供するGEM Partners株式会社（ジェムパートナーズ、所在地：東京都港区、代表取締役：梅津文）は 5月13日（水）、両社にて共同開発した「アニメグローバルトラッカー：MAL Weekly Report」をリリースしましたのでお知らせします。

《目次》- ［概要］：MyAnimeListのデータに基づき、最新アニメの注目度や、ファンが他にどのような作品に興味を抱いているかをレポート- ［特徴1］：グローバル・国別の注目アニメをランキング形式でお届け- ［特徴2］：今期＆来期アニメの視聴ステータス推移をトラッキング- ［特徴3］：作品別のトレンドや他に興味を持っているアニメ・マンガを把握

■ ［概要］：MyAnimeListのデータに基づき、最新アニメの注目度や、ファンが他にどのような作品に興味を抱いているかをレポート

世界最大級のアニメ・マンガのコミュニティ＆データベース「MyAnimeList」のデータをもとに、海外コアファンにおける最新アニメの注目度をまとめた週次レポート「アニメグローバルトラッカー： MAL Weekly Report」。視聴ランキングのほか、ファンが他に興味を持っているアニメ・マンガなど、コンテンツビジネス上の意思決定やトラッキングに利用できる最新情報をお届けします。

※ 「MyAnimeList(https://myanimelist.net/)」とは？

海外利用者率99％、会員登録数2,000万人、世界240の国と地域のユーザーが利用し、13億件以上の視聴・読書ビッグデータを持つ、世界最大級の日本のアニメ・マンガのコミュニティ＆データベースサービスです。※2026年3月31日時点。

■ ［特徴1］：グローバル・国別の注目アニメをランキング形式でお届け［ 注目アニメTOP10 ］

放送・配信・劇場のあらゆる最新作・次期注目作品・通年作品を網羅。「視聴意向」「お気に入り」など、作品に対して何かしらのアクションを起こしたファン数（Member数）から、真の注目度を可視化しました。

例：今期＆来期放送／配信アニメのグローバル・国別MemberランキングTOP10

■ ［特徴2］：今期＆来期アニメの視聴ステータス推移をトラッキング［ トレンド分析 ］

作品別にPlan to Watch（視聴意向がある）、Watching（視聴中）、On Hold（視聴中断）、Favorite（お気に入り）、Score（10段階評価）など、様々な指標の推移を週次でモニタリングできます。

例：今期＆来期放送／配信アニメのアクションステータス一覧

■ ［特徴3］：作品別のトレンドや他に興味を持っているアニメ・マンガを把握［ 個別タイトル分析 ］

視聴ステータスやScore（評価）の推移、他に興味を持っているアニメ・マンガなどをご確認いただけます。

例：個別タイトル分析ページ

■ リリース記念無料キャンペーン：期間中に申し込みいただくと年間利用料が10％off

【10%割引】：2026年5月29日（金）までに年間契約をお申し込みの場合、初年度価格10％offでご提供

【GEM Standard会員様向けに無償提供】：商品提供サイト「GEM Standard」にて会員登録（無料）いただくと、無料で3週分（5月13日、20日、27日）の「アニメグローバルトラッカー：MAL Weekly Report（日本語版）」をご購読いただけます。

GEM Standard新規登録（無料）はこちら(https://www.gem-standard.com/applies/pre_new)

詳細、お問い合わせはこちら :https://www.gem-standard.com/p/products/184■「アニメグローバルトラッカー：MAL Dashboard」がさらにお求めやすくなりました

「MyAnimeList」のデータを活用できるオンラインダッシュボードの価格を改定しました。アニメ・マンガの注目度を国別・属性別に把握できるほか、個別作品の比較や映像化ポテンシャルのあるマンガの発掘も可能です。

現在無償トライアルを受付中。さらに、年間契約者様にはアニメグローバルトラッカー：MAL Weekly Report」を無料でご提供いたします。

詳細はこちら(https://www.gem-standard.com/p/products/172)

■商品に関するお問合わせ、またMALのユーザーに向けたカスタム調査のご相談先

株式会社MyAnimeList

担当：田中

メールアドレス：pr@mail.myanimelist.net

GEM Partners株式会社

担当：窪田

詳細、お問い合わせはこちら :https://www.gem-standard.com/p/products/184