ホテル・店舗・施設で出会った商品を、その場でスマホ購入へ。リアルな商品体験をEC販売につなげる成果報酬型サービス「QRポチ（特許出願中）」を提供開始

株式会社アクアリーフ

株式会社アクアリーフ（本社：神奈川県平塚市、代表取締役 長谷川 智史）は、メーカーやEC事業者の商品をホテル・店舗・施設などのリアルな接点で紹介し、QRコード※からEC購入につなげる成果報酬型販売支援サービス「QRポチ（特許出願中）」をリリースしました。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

「QRポチ」は、商品の魅力や使用感を実際の場で伝えたいメーカー・EC事業者と、在庫を持たずに商品紹介による収益機会を得たい店舗・施設をつなぐサービスです。顧客は、商品を見たり、体験したり、説明を受けたりした直後に、スマートフォンから購入へ進むことができます。



設置先となるホテル・店舗・施設などは、販売在庫を抱えることなく商品を紹介でき、購入が発生した場合には、事前に合意した紹介報酬を受け取ることができます。一方、メーカーやEC事業者にとっては、Web広告やオンライン集客だけに依存しない、新たな販売チャネルを構築できる点が特徴です。

第一弾の活用事例として、都内ホテル宿泊者向けにオーダーメイドの書を注文できる導線を構築しています。

背景

現在、通販業界ではWeb広告やSNS、検索広告を中心とした販促が主流となっています。一方で、広告費の高騰や配信競争の激化により、安定した顧客接点の確保は難しくなっています。



また、Web上の画像や動画だけでは、商品の質感、使用感、作り手のこだわり、接客による説明などを十分に伝えきれない場合があります。特に、実際に見たり、触れたり、空間の中で体験したりすることで魅力が伝わる商品では、オンライン上の情報だけでは購買意欲につながりにくいという課題があります。

こうした背景から、商品をWeb上で見つけてもらうだけでなく、ホテル・店舗・施設などで実際に商品と出会い、その体験をきっかけに購入へつなげる新たな販売導線が求められています。

「QRポチ」の特徴

1．ホテル・店舗・施設を販売チャネルにできる

メーカーやEC事業者の商品を、ホテル、美容院、小売店、観光施設、宿泊施設などで紹介し、設置したQRコードからECサイトへ誘導できます。顧客は商品を体験した直後に、スマートフォンから購入へ進むことができます。



これにより、メーカーやEC事業者は、Web広告や検索流入だけでは接点を持ちにくかった顧客層に対して、リアルな場を活用した商品訴求が可能になります。

2．設置先は在庫リスクなしで商品を紹介できる

従来の卸取引とは異なり、設置先が販売在庫を抱える必要はありません。サンプルや少数の商品展示、ポスター、POPなどとQRコードを組み合わせることで、在庫リスクを抑えながら商品を紹介できます。ホテル・店舗・施設などの設置先は、初期費用や在庫負担なく、新たな収益機会を得ることができます。

3．成果をQRコード単位で把握できる

QRコードごとにアクセス数や購入金額を計測できます。成果につながっている店舗・施設、販促物、設置場所を確認できるため、設置場所や見せ方の改善にも活用できます。

メーカーやEC事業者は、リアルな接点での商品紹介を、感覚的な販促ではなく、成果を把握できる販売施策として運用できます。

導入事例

株式会社クラフォート（神奈川県平塚市）では、都内ホテルの宿泊者を主な対象に、「QRポチ」を介してオーダーメイドの「書」を注文できるサービスを開始しています。

ホテルという滞在空間の中で、海外からの宿泊者が日本ならではの商品と出会い、その場でスマートフォンから注文へ進める導線を構築しました。旅先での偶然の出会いを購買体験につなげることで、メーカーや作り手にとっては新たな顧客接点を、ホテルにとっては在庫を持たない新たな収益機会を生み出しています。

料金体系

「QRポチ」は、初期導入費用なしで利用を開始できます。費用は「QRポチ」を通じた売上に応じて算出され、原則EC事業者にのみ請求されます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/126297/table/80_1_764ba36579d70a90cd5b3918a5093a8a.jpg?v=202605140151 ]

メーカー・EC事業者は在庫リスクを抑えながら販路を広げることができ、設置先事業者はコスト負担なく新たな収益機会を得ることができます。

リリースキャンペーン

リリースを記念し、期間限定キャンペーンを実施します。初月のシステム利用料を無料とし、利用契約から1か月以内に設置先との契約を締結した場合は、無料期間を最大3か月まで延長します。

また、先着10社限定で、通常30,000円（税別）の販促物デザイン作成サービスを無料で提供します。

※本キャンペーンは予告なく内容を変更、または終了する場合があります。

代表コメント

株式会社アクアリーフ 代表取締役 長谷川 智史

当社はこれまで20年以上にわたり、ECに関わる事業者の皆さまを支援してきました。その中で、ECの利便性や可能性が広がる一方で、リアルな接点が加わることで、商品の魅力や背景がより豊かに伝わる場面もあると感じてきました。

旅先や訪れたお店、宿泊したホテルなど、日常とは少し違う場所で偶然出会った商品に心を動かされる体験には、オンラインとはまた異なる価値があります。「QRポチ」は、そうしたリアルな場での出会いや発見を、その場限りで終わらせず、購入や継続的な関係につなげるためのサービスです。

ここに来たから知ることができた商品、実際に見たり体験したりしたから欲しくなった商品。そうした一つひとつの出会いを、もっと自然に広げていきたいと考えています。

コト消費やインバウンド需要が広がる中で、商品そのものだけでなく、その背景にあるストーリーや作り手の思いにも価値が生まれています。「QRポチ」は、作り手のこだわりをもっと届けやすくし、訪れた人に新しい発見や喜びが生まれる仕組みになるはずだと考えています。

会社紹介

- 会社名：株式会社アクアリーフ- 設立：2004年11月（創業2001年6月）- 代表者：代表取締役 長谷川 智史（はせがわ ともふみ）- 業務内容：業務系ASP（クラウド型）システムの提供- アクアリーフHP：https://www.aqualeaf.co.jp/- QRポチHP：https://qrpochi.com/

※「アクアリーフ(R)」は登録商標です（第5145105号 第35、41、42類）

お問い合わせ先

本件に関するお問い合わせは、下記までお寄せください。

株式会社アクアリーフ・QRポチ運営グループ

〒254-0034 神奈川県平塚市宝町3番1号 平塚MNビル11階

TEL：0463-24-5550

FAX：0463-63-1401 ／ E-mail： info@qrpochi.com