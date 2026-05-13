【 anuans × untule(アントゥーレ) 】初の日傘コラボが5/21(木) 発売開始

株式会社DOT ONE

中村麻美がクリエイティブディレクターを務めるレディースアパレルブランド「anuans(アニュアンス)」と、完全遮光100％日傘をメインに紫外線対策アイテムを展開するuntule(アントゥーレ)とのコラボレーション日傘の発売が決定。

anuansらしい洗練されたニュアンスカラーを２色展開。どんなに強い陽射しの日でも、まるで木陰にいるような安らぎを叶えるuntuleの100%完全遮光。「日傘を紫外線対策としてだけでなく、ファッションの一部としてお楽しみいただきたい」そんな思いを込めたコラボレーションならではの特別な1本に仕上がっている。

コラボ限定の特別カラーとこだわり

untuleで人気の持ち歩きやすい長傘Sサイズを採用し、anuansを象徴する洗練されたニュアンスカラーの2色を展開。手元には最高ランクのバンブー素材を使用し、職人の手で1つひとつ丁寧に仕上げることで、馴染みやすさとバランスを徹底してこだわった。

長傘 S/ワンカラー(50cm) \15,500(税込)

“GREY BEIGE” (写真上)

柔らかなくすみカラーが魅力の、落ち着きと洗練さを兼ね備えたカラーリング。

ベーシックで使いやすい色味でありながら、他にはないニュアンスカラーが日常のコーディネートをさりげなく引き立てる。

“BROWN” (写真下)

anuansのシグニチャーカラーでもある、都会的で深みのある上品なブラウンのカラーリングにこだわった一色。コーディネートに自然と溶け込みながら、洗練された印象へと導く。

untule×anuans 完全遮光日傘の特徴

0.1%も光を通さない。完全遮光100%

独自開発生地 -ETERNAL SHADE（エターナルシェイド)を使用。

高品質な日本製の特殊生地を使用し、完全遮光100％で光をカットし肌を紫外線や熱から守る。生地が破れない限り、半永久的に遮光率100％を維持。日差しの強い日でも安心して出かけることを可能にする。

UVカット率100％・紫外線透過率0.00％・UPF50+

第三者機関による、生地の品質検査において、untuleの日傘は紫外線透過率0.00％を達成。

紫外線をどの程度カットできるか測定する検査では、最高値であるUPF50＋と認められている。

紫外線を通さず、肌にも優しい日傘に。

優れた遮熱性 暑さからの解放

untuleの完全遮光の日傘の下では、涼しさが段違い。太陽光はもちろん、地面からの反射光を吸収するため、暑さからカラダを守る大事な役割も持っている。untuleの日傘は木陰で涼んでいるような、快適な空間を生み出すことが可能。

晴雨兼用。雨傘としても使える撥水加工

撥水加工には、専用の撥水液に漬け込むことで繊維の1本1本にまで加工を施す手法を採用。

撥水検査では最高等級の5級を取得。雨に濡れても遮光性能が落ちることなく、天候を問わず長く愛用できる仕様に。

商品ラインナップ

▪️商品名

コラボレーション日傘(長傘/S)

カラー：GREY BEIGE / BROWN

▪️価格

\15,500(税込)

▪️WEB発売日：5/21(木) 12:00～

anuansオンラインストア / untuleオンラインストア

▪️店舗発売日：6/5(金)

anuans直営店舗

untule(アントゥーレ)

外を愛する人を守る。safe and comfort. 外を愛する私たちは「安心」と「心地よさ」に包まれて出かけたい。untuleは、街でも自然の中でも プロダクトを通してあなたの心と身体を守るブランド。シンプルで上質、そして高い機能性。心地よさは安心があってこそだから。変わりゆく環境の中、外を愛する人と共に進化し続けるパートナーでありたい。

untule Online Store：https://www.untule.jp

untule Instagram：https://www.instagram.com/untule_official/

アニュアンス(anuans)

2021年1月20日にデビュー。

中村麻美がクリエイティブディレクターを務める。 "しなやかさを持ちつつも凛とした芯の強さを。

自分を大切にできる女性であるために" というブランドコンセプトをもとに絶妙なニュアンスカラーが全ての女性を美しく引き立てるラインナップとなっている。

anuans official online store

https://anuans.com

anuans official instagram

https://bit.ly/3F9oG1Y

中村麻美 official instagram

https://bit.ly/3ATGHP(https://bit.ly/3ATGHPa)

＜株式会社DOT ONE＞

お問い合わせ：info@dot-one.jp