コーポレートメッセージを更新。創業５年目に突入したSHIN-JIGENが「暗黙知のテクノロジー化」を掲げ、テクノロジーの社会実装を加速

株式会社SHIN-JIGEN

“ロボティクスとエッジAI”※1を武器にブレークスルーをサポートする株式会社SHIN-JIGEN（奈良県奈良市、代表取締役兼CEO：岡本球夫、以下SHIN-JIGEN）は、このたびコーポレートメッセージを更新しました。

2026年5月でSHIN-JIGENは創業5年目を迎えました。この間、当社のロボティクスとエッジAIの実装領域は広がり、2026年1月からはM&A for Innovationを旗印に事業範囲も拡大してきました。こうした事業の広がりを踏まえ、今回あらためて当社の取り組みを整理し、「暗黙知のテクノロジー化」でイノベーションを起こす企業として、その方向性をより明確にしました。「暗黙知のテクノロジー化」とは、人が現場で培ってきた知見や判断、工夫をテクノロジーによって価値へと変換し、社会に実装していくというSHIN-JIGENの考え方を表すものです。

近年、フィジカルAIをはじめとする関連領域への注目が高まり、この分野における世界的な競争も激しさを増しています。ロボティクスとAIを活用した技術は、構想や研究の段階から、今後、実際の現場や事業での実装段階へと進んでいくことが見込まれます。SHIN-JIGENにおいても、これまで培ってきたロボティクス・AIの知見をもとに、オンサイト学習を活用したAI・ロボットの社会実装に向けた取り組みを加速させます。

SHIN-JIGENはこれからも、「未来実装」をテーマに、ロボティクスとエッジAIを活用した新たな事業や価値の社会実装を推進してまいります。

※1：エッジAI……AIによる情報処理を、クラウド上ではなく、ネットワークのエッジ（端末やデバイス）側でおこなう技術。リアルタイム性やセキュリティ、通信コストの面で大きなメリットがあるほか、AIの力をより社会活動や実生活に即したかたちで実装できることから、“インフラの概念を変える技術”として注目されている。

＜関連リンク＞

▼SHIN-JIGEN、テクノロジー重視の新たなM＆A支援事業「M&A for Innovation」を2026年1月より開始（2026年1月7日 ）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000108451.html

▼スタートレックに学ぶ未来の作り方【関西ネオリーダーズ】

（大阪NEWS【テレビ大阪ニュース】 2025年11月30日公開）

https://www.youtube.com/watch?v=LESNxCxN5dk

▼公共インフラの予知保全をSHIN-JIGENのエッジAI技術で最適化を実現

（2025年11月17日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000108451.html

▼空が飛べるスーツから介護改革まで！【未来開発の極意】まず未来を握る！

（テレビ大阪ニュース 関西ネオリーダーズ 2025年10月30日放送）

https://www.youtube.com/watch?v=tm31yDrmJxw

▼慶應義塾大学とともに「オンデバイス予兆検知AI」の活用研究の成果を報告

（2025年8月20日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000108451.html

▼SHIN-JIGEN、ロームが推進するAIイノベーション事業のパートナーに選定

（2025年7月30日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000108451.html

▼SHIN-JIGENが大学・研究機関、大学関連スタートアップを支援

（2022年12月14日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000108451.html

▼SHIN-JIGENと東大病院が「在宅トレーニング機器」に関する共同研究を開始

（2022年11月24日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000108451.html

▼椿本チエインとSHIN-JIGENが共同で「ヒューマンアシスト事業」を推進

（2022年9月15日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000108451.html

＜会社概要＞

名称 ： 株式会社SHIN-JIGEN

所在地 ： 奈良県奈良市

代表者 ： 代表取締役／CEO 岡本 球夫

設立 ： 2022年5月

URL ： https://shin-jigen.co.jp/

公式note： https://note.com/shin_jigen

企業説明： SHIN-JIGENは、未来を構想するだけでなく、それを叶える構造を設計して、社会に実装する「未来実装ファーム」です。ロボティクス・AIを中心としたハードテック領域の知見を武器に、事業創出やブランド構築、経営戦略の立案・実行、M＆Aまで、トータルに企業のブレークスルーを支援します。

＜株式会社SHIN-JIGENへのお問い合わせ先＞

お問い合わせページ：https://shin-jigen.co.jp/#CONTACT