近畿大学水産研究所でマレーシア・サバ大学からの研修生を受け入れ 5月18日（月）から43日間、水産研究所で養殖技術を学ぶ

近畿大学水産研究所でマレーシア・サバ大学からの研修生を受け入れ 5月18日（月）から43日間、水産研究所で養殖技術を学ぶ