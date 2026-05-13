【徳島ガンバロウズ】青山晃也選手　契約（継続）のお知らせ

株式会社がんばろう徳島

いつも徳島ガンバロウズへ温かいご声援ありがとうございます。

徳島ガンバロウズでは、青山晃也選手と2026-27シーズンの選手契約(継続）を締結いたしましたのでお知らせします。

#52 青山晃也

TERUYA AOYAMA

■生年月日 ： 1999年5月2日（27歳）

■出身地 ： 宮崎県

■身長／体重： 185cm／85kg

■ポジション： SG

■経歴 ：福岡大学

2022-23 徳島ガンバロウズオルト

2023- 徳島ガンバロウズ

青山晃也選手コメント

2026-27シーズンも徳島ガンバロウズでプレーさせて頂くことになりました。臼木社長をはじめ球団関係者の皆様、パートナー企業の皆様に感謝致します。



今シーズンは、プレーオフQF敗退というすごく悔しい思いをしました。ブースターの皆様の期待に応えられなかったことや自分達の目標としていた優勝に届かなかったこと。しかし、ここまで全力で戦えたのは皆様の熱い応援がいつもあったからです。本当にありがとうございます。



2026-27シーズンから新リーグとなり、今まで以上にタフなシーズンになると思います。目標はぶらさず優勝を徳島の皆様と分かち合えるよう頑張ります。



今シーズンも応援よろしくお願いします。

【会社情報】

■会社名：株式会社がんばろう徳島

■所在地：徳島県那賀郡那賀町木頭和無田字イワツシ5-23（メディアドゥ徳島木頭オフィス内）

■事務所：徳島県徳島市昭和町6-71-2

■活動内容 男子プロバスケットボールチーム「徳島ガンバロウズ」の運営

■ホームタウン 徳島県、徳島県徳島市

■公式サイト https://gambarous.jp/

「徳島ガンバロウズ」に込めた想い “ガンバロウズ”の元になっている「頑張ろう」は、何か物事に取り組むとき、その成否や勝敗にかかわらず、「頑張ろう！」「よく頑張った！」と誰もが普段から口にする言葉です。互いに背中を押し、認め合うことのできる合言葉をクラブ名に入れることで、一体感を持って、老若男女問わず誰にでも「頑張れ！」と応援いただける“徳島にあってよかった”と感じていただけるクラブに成長させていきたいという想いが込められています。