九州工業大学、ギラヴァンツ北九州、ウイングアーク１ｓｔがデータサイエンスによるDX人材育成と地域活性化実現に関する包括連携協定を締結

国立大学法人九州工業大学

国立大学法人九州工業大学（本部：福岡県北九州市、学長：安永卓生、以下「九州工業大学」）、株式会社ギラヴァンツ北九州（ホームタウン：福岡県北九州市、代表取締役社長:石田真一、以下「ギラヴァンツ北九州」）とウイングアーク１ｓｔ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員CEO 田中潤、以下「ウイングアーク」）は、ギラヴァンツ北九州が有する実データを活用し、データサイエンスに基づくスポーツアナリティクスを推進すると共にDX人材の育成と地域活性化の実現に向けた産学連携に関する三者包括連携協定を2026年5月12日に締結しました。

本協定により、三者が持つそれぞれの強みを活かし、ギラヴァンツ北九州が有する実データを九州工業大学、ウイングアークの技術を活用して得られた分析結果をギラヴァンツ北九州に反映させチーム強化を図ります。また、実データを基とした実践的な教育プログラムの開発・提供を通じて、社会で求められるDX人材の育成を推進するとともに、地域創生への貢献を目指します。

左より、九州工業大学 学長 安永卓生、ギラヴァンツ北九州 代表取締役社長 石田真一、ウイングアーク 代表取締役社長執行役員CEO 田中潤

■協定に基づく協力事項

（１）スポーツ関連実データ及びスポーツ現場を活用した共同研究開発

ウイングアークの持つIT技術でセンサーデバイスから取得したギラヴァンツ北九州の実データを活用し、スポーツ科学やデータ分析の共同研究開発を推進します。

（２）スポーツ関連実データを活用した教育に向けた協働的活動

学生が実際の現場で生成されるスポーツ関連実データに触れ、課題発見から分析、解決までを経験できる実践的なPBL（Project Based Learning）型教育を実施することで、実践的な分析力や課題解決能力を備えた次世代人材の育成を目指します。

（３）スポーツ現場への分析結果還元

共同研究などによって得られた成果については、試合分析、練習支援、選手育成支援などを通じて積極的にスポーツ現場へ還元します。

（４）インターンシップ及び人材育成

学生を対象としたインターンシップや実践型教育プログラムを実施し、スポーツ現場や企業活動に直接触れる機会を提供します。これにより、学生の実践力、コミュニケーション能力、課題解決能力などを育成するとともに、スポーツDXやデータ活用分野における人材育成を推進します。

（５）交流会・セミナー等を通じた学生・研究者・アスリートの相互交流および育成

交流会やセミナーなどを開催し、学生、研究者、アスリート、企業関係者が相互に交流できる場を創出します。スポーツとデータサイエンスの融合に関する知見共有を進めるとともに、多様な立場の参加者による学びや人材育成を推進します。

（６）地域・社会連携活動

地域社会との連携を重視し、スポーツ振興、健康増進、地域活性化、次世代教育などに関する社会連携活動を推進します。地域イベントや教育活動などを通じて、スポーツとデータ活用による地域貢献を目指します。

（７）その他活動

上記に加え、三者が協議のうえ必要と認める各種事業や活動について、柔軟かつ継続的に連携を進めてまいります。

■国立大学法人九州工業大学について

九州工業大学は1909年開校の私立明治専門学校を起源とし、「技術に堪能なる士君子」（技術に精通するだけでなく道義心のある人格者）の育成を理念に、優れた技術者を輩出してきました。今後の更なる飛躍をめざし、「九州工業大学ビジョン2040- Impact the Next Industry-」のもと、世界にインパクトを与えるイノベーション創出大学となるべく取り組みを進めています。

・webサイト：https://www.kyutech.ac.jp/

■株式会社ギラヴァンツ北九州について

ギラヴァンツ北九州は、福岡県北九州市をホームタウンとするプロサッカークラブです。2001年にニューウェーブ北九州として創設され、2010年にJリーグへ加盟しました。クラブ名はイタリア語の「ひまわり（Girasole）」と「前進（Avanzare）」を組み合わせた造語で、「太陽のように地域を照らし、前進し続ける」という想いが込められています。地域密着を軸に、スポーツを通じたまちづくりに取り組んでいます。

・webサイト：https://www.giravanz.jp/

■ウイングアーク１ｓｔ株式会社について

ウイングアークは、企業の基幹業務を支えるデジタル帳票基盤「SVF」、デジタルトラスト「Trustee」の帳票・文書管理ソリューションと、データから価値をもたらすデータ分析基盤「Dr.Sum」、データアプリ基盤「MotionBoard」のデータエンパワーメントソリューションの２つの事業で構成され、開発・提供しています。データに基づく意思決定・行動を支援する革新的なソフトウェア・サービスを提供することで、企業・団体がデータを最大限に活用しイノベーションを起こせる社会の未来をつくっていきます。

・webサイト：https://corp.wingarc.com/

【締結内容に関するお問い合わせ先】

国立大学法人九州工業大学 研究本部研究企画課研究企画係

TEL:093-884-3019

E-mail: ken-kikaku*jimu.kyutech.ac.jp

【報道に関するお問い合わせ先】

国立大学法人九州工業大学 管理本部総務課広報係

TEL:093-884-3007

E-mail:pr-kouhou*jimu.kyutech.ac.jp

株式会社ギラヴァンツ北九州 広報担当（井上）

TEL:070-8786-6895

E-mail:dinoue*giravanz.jp

ウイングアーク１ｓｔ株式会社 広報担当（山本・中谷）

E-mail:pr*wingarc.com

(メールは*を@に変えてお送りください)