TBSグループのマンガボックスが配信する『元戦闘用奴隷ですが、助けてくれた竜人は番だそうです。』が累計100万部を突破

株式会社マンガボックス

本作は2025年8月に50万部を突破して以来、最新3巻の発売を経て、2025年1月の販売開始から1年3ヶ月で100万部の大台を達成。圧倒的な画力で描かれる緻密な世界観と、種族を超えた深い人間ドラマが、多くの読者の心を捉えています。

本作は「女性向けファンタジー」の枠に収まらない、早瀬黒絵先生が紡ぐ重厚な物語性が最大の特徴です。戦闘用奴隷として心を閉ざした少女「ユイ」と、彼女を救い出した竜人「セレスト」が織りなす繊細な感情の機微が、城キイコ先生の圧倒的な画力によって描き出されています。

国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」での2カ月連続総合1位獲得をはじめ、各電子書店で上位ランクインを継続。最新3巻時点での100万部突破は、マンガボックス社のオリジナル作品群の中で最も早いスピードでの到達であり、今後もTBSグループをはじめ様々な会社様と連携しメディアミックス展開や販促展開を行い、より多くの読者に本作をお楽しみいただき、また作品の世界をより愛していただけることを目指してまいります。

■ 作品紹介

タイトル：元戦闘用奴隷ですが、助けてくれた竜人は番だそうです。

原作：早瀬黒絵

漫画：城キイコ

出版社：株式会社マンガボックス

コピーライト：(C)城キイコ・早瀬黒絵/マンガボックス

■ ストーリー

戦うことしか許されなかった、戦闘用奴隷の少女「八番」。

日々の戦いに傷つき、心も身体も壊れかけていた彼女の前に現れたのは、

違法闘技場の摘発に訪れた警備隊の青年「セレスト」。

彼は――竜人であり、「運命の番（つがい）」を探していた。

孤独な魂と魂が重なり合う瞬間――

少女と竜人の出会いが、世界を変える。

■著者コメント

原作 早瀬 黒絵先生

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累計部数100万部、ありがとうございます。ユイとセレストの物語を大切に読んでくださる皆様、城先生、編集部の皆様と担当編集様、多くの方々にご声援いただけたおかげでこうして素晴らしいご報告ができたこと、本当に嬉しく思います。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

私もコミカライズファンの一人として、これからも「元戦闘用奴隷」が楽しみです。

是非一緒に楽しんでいただけますと幸いです。

漫画 城 キイコ先生

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100万部のご愛読誠にありがとうございます。

早瀬先生の紡がれた「元戦闘用奴隷」、ユイやセレストたちの生きる世界をたくさんの方にお読みいただき、とても嬉しく思います。

この春美しい完結を迎えられた原作web小説ですが、コミカライズは現在、原作小説全体の1/3ほどです。

優しい人たちに囲まれゆっくりと育っていくユイ。漫画のユイたちも物語の結末まで辿り着けるよう、今後とも応援よろしくお願いいたします。

■ 関連リンク

・マンガボックス：https://www.mangabox.me/reader/127460/episodes/52977/

・マンガボックス公式Ｘ：https://x.com/Manga_Box

・作品公式Ｘ：https://x.com/mb_motosen

■ お問い合わせ先（メディア・業界関係者向け）

株式会社マンガボックス

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E-mail：press@mangabox.jp

TEL：050-1751-2885

■ 本リリースに関する注意事項

※累計部数は紙コミックス及び電子書籍の販売実績を基に算出したものです。

※リリース内の素材をAI学習に利用することは固くお断りしております。

■ コピーライト

(C)城キイコ・早瀬黒絵/マンガボックス