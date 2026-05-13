6/6(土)・6/7(日) 小樽・春香の「山郷」で『SANGO FES 2026』初開催 | ″北海道の暮らし″ を体験する2日間！

株式会社三五工務店

山郷フェス実行委員会は、2026年6月6日（土）・7日（日）の2日間、北海道小樽市春香町の滞在型複合施設 山郷 にて、「SANGO FES 2026」を開催します。本イベントは初開催となります。

これまで三五工務店（本社：北海道札幌市、代表取締役：田中裕基）が住宅オーナー向けに開催してきたイベントを拡張し、地域住民や一般来場者にも開かれたイベントとして実施。食・音楽・アウトドア・ワークショップ・マーケットなどを通じて、“北海道の暮らしを楽しむ”体験を提案します。

「北海道の暮らし」を、もっと自由に楽しむ2日間

三五工務店はこれまで、家づくりを通して北海道の暮らしを提案してきました。

今回開催する「SANGO FES 2026」は、家という枠を超え、自然・食・人・カルチャーまでを含めた“北海道らしい暮らし”を体験できる場として企画したイベントです。

会場となる「山郷」は、“北海道の暮らしが集まる山”をコンセプトに、小樽市春香町で展開する滞在型複合施設です。ヴィラや商業棟、屋外空間がゆるやかにつながるこの場所を舞台に、地域の人々、住宅オーナー、出店者、クリエイター、旅行者が交わる2日間をつくります。

会場は「山郷」と「スノークルーズオーンズ」の2会場

本イベントは、山郷エリアに加え、隣接するスキー場「スノークルーズオーンズ」を含めた2会場で開催します。

両会場共に飲食・マーケット・音楽・ワークショップを実施します。

オーンズ会場では、ステージイベントやファミリー向けコンテンツを充実。山郷会場では、より自然を感じていただけるコンテンツを準備しております。

また、地域の伝統行事である「張碓稲荷神社例大祭」の時期に合わせて開催し、オーンズ会場で6日(土)の夜に花火の打ち上げ、7日(日)の昼に会場に御神輿がやってくる予定です。

北海道の暮らしを感じる、多彩なコンテンツ

会場には、北海道各地で活動するショップやクリエイター、飲食店が集まります。

35GROUPの住宅オーナー様による出店や、フリーペーパー35MAGAZINEを通してつながった方々による出店も予定しており、単なるイベントではなく、人と人との関係性から生まれるコミュニティの場として展開します。

また、アートワークショップやDJ体験など、子どもから大人まで楽しめる参加型コンテンツも実施予定です。

「暮らし」を体験する場所としての山郷

山郷は、“北海道の暮らしが集まる山” をテーマにした場所です。

森と海が近接する春香の自然環境の中で、建築・食・サウナ・風景・地域との関わりを通して、北海道の暮らしそのものを体験できる場づくりを行っています。

今回のフェスでは、その思想をより開かれたかたちで体験していただける機会になることを目指しています。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/122286/table/25_1_d03700a032c02187eac69cc0fea59eb1.jpg?v=202605130252 ]山郷フェス 公式note :https://note.com/sango_fes山郷 公式 Instagram :https://www.instagram.com/mt.sango/

■「山郷（さんごう）」について

山郷は、“北海道の暮らしが集まる山” をコンセプトとし、2025年5月23日に北海道小樽市春香町でグランドオープンした滞在型複合施設です。

『暮らすように泊まる』をテーマとするヴィラ5棟をはじめ、地域の食や文化を発信する商業棟・ショップ、書道家のギャラリー、訪問者が思い思いに過ごせる東屋・デッキがあり、全ての建築に道産カラマツ・ナラ・タモ・道南スギなど、北海道で育った木材をふんだんに使用。道産木材の他にも札幌軟石など地域の素材を用い、春香の自然景観に静かに溶け込む建築を実現しています。

企画・設計施工・リーシング・運営・施設管理まで自社グループで一気通貫して担う三五工務店が、建築の完成後も地域と共に育つ場をつくっています。

■三五工務店と山郷

「山郷」は、家づくりを70年近く手がけてきた三五工務店が、住宅の枠を越えて提案する『暮らしの場』です。地域の自然、素材、人の営みを大切にしながら、新しい滞在体験を創出します。

ぜひ現地で『北海道の暮らし』 をご体感ください。



今後も三五工務店は、地域との協働を通じて北海道の暮らしを豊かにすることに貢献してまいります。

山郷 公式サイト :https://mt-sango.com/villa/山郷に関する情報・お問い合わせはこちらから三五工務店 公式サイト :https://www.kk35.jp三五工務店に関する情報・お問い合わせはこちらから運営／合同会社ノースシェア

所在地：北海道札幌市北区北34条西10丁目6-21

株式会社三五工務店

所在地：北海道札幌市北区北34条西10丁目6-21

代表：田中 裕基

HP：https://www.kk35.jp/