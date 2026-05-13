[カナダの高校生を迎えた国際交流プログラムを実施]

学校法人郁文館夢学園

2026年3月18日（水）、ID学園高等学校水道橋キャンパスにて、カナダの公立高校 Burnaby South Secondary School の生徒9名を迎えた国際交流プログラムを実施しました。

本プログラムは、東京観光財団（TCVB）様のご協力のもと、海外からの教育旅行受入の一環として行われました。

世界への視野を広げる異文化交流を主軸に据え、英語をコミュニケーションの手段として活用しながら、生徒主体で企画・運営を行う学びの場としました。



イベントのハイライト

当日は、ウェルカムセレモニーからスタートし、両校の紹介やお土産交換を通じて和やかな関係性を築いた後、新聞タワーづくりのアイスブレイクで自然なコミュニケーションが生まれました。

生徒が企画・運営したワークショップとして、書道や折り紙、出汁の試飲、茶道体験などの日本の伝統文化を体験するプログラムを実施しました。日本ならではの「表現」や「食文化」に触れる機会を提供し、体験を通じて言語を超えた自然な交流が生まれました。

本プログラムを通して、教育・文化・コミュニケーションを横断した多面的な交流となり、実践的な国際理解を育む機会となりました。

漢字を送りました茶道体験の様子



今後も本校では、通信制高校の柔軟な学びの特性を活かしながら、国際交流や探究的な学びの機会を広げ、生徒一人ひとりの興味関心に応じた主体的な学びを推進してまいります。

▼当日の様子はこちらのYoutubeからもご覧いただけます。

■ID学園高等学校 グローバルコースについて

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SvTt45YmCO4 ]

最大1年間の海外留学を経験し、世界で活躍するグローバル人材を育みます。慶応義塾大学名誉教授田中茂範先生監修の教材を使用した授業やネイティブ講師による語学向上のための授業では、異文化理解・グローバルトピックスなども学び、2年次に最大1年間ニュージーランドに留学します。郁文館夢学園の全日制高校で培ったノウハウを活用し、国内大学だけでなく海外大学進学にも力を入れています。

■ID学園の夢教育とのつながり

本校が掲げる「夢教育」の本質は、夢を見つけ方、叶え方を学ぶことにあります。

今回の国際交流プログラムは、単なる語学学習の枠を超えた「夢の実践の場」となりました。国境を超えた同年代との直接的な対話を通じて、自分たちの日常を客観視し、世界をより身近に感じることで、生徒一人ひとりの「夢の興味・関心」が大きく膨らむきっかけとなりました。

ID学園では、こうした実体験を伴う学びを通じて、グローバルな視座を持って夢へ挑戦し続ける人材を育成してまいります。

■学校法人郁文館夢学園 ID学園高等学校 概要

学校名 ：学校法人郁文館夢学園 ID学園高等学校

代表者 ：校長 古澤勝志

所在地 ：〒389-0501 長野県東御市新張1931 （長野本校）

〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町2-18-9 ISMビル3F（東京本部）

ＵＲＬ ：https://id.ikubunkan.ed.jp/