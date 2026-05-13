新型アルファード40系「法人専用・プレミアムレンタカープラン」を開始。「請求書払い」や「保険代車」でのレンタル利用にも対応
日本最大級のキャンピングカーレンタル事業「Japan C.R.C.」を運営するキャンピングカー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：頼定 誠）は、好評を博している「新型アルファード（40系）プレミアムレンタカーサービス」において、法人顧客向けの利便性を大幅に強化した「法人専用・プレミアムレンタカープラン」を2026年5月1日より提供開始いたしました。
本プランでは、多くの法人様からご要望をいただいていた「請求書払い」への対応に加え、車両修理時の「保険代車」としての長期利用、撮影やVIP送迎をスムーズにする「指定場所配車」など、ビジネスシーンに最適化したサービスを提供します。
新型アルファード（40系）レンタル車両のイメージ
◇法人向けプラン拡充の背景：ビジネスにおける「新型アルファード不足」の解消
2026年1月のサービス開始以来、インバウンド富裕層に加え、国内法人のお客様から「役員送迎で使いたい」「事故の代車として同等クラスを用意したい」といったお問い合わせが増えています。
市場での入手困難が続く新型アルファードを「車種確約」で提供し、さらに法人特有の決済フロー（後払い）に対応することで、企業の円滑なビジネス活動を支援いたします。
新型アルファード（40系）レンタル車両 内装イメージ
◇「法人専用・プレミアムレンタカープラン」の4つの特徴1. 【柔軟な決済】「請求書払い（後払い）」に対応
従来のカード決済だけでなく、法人様向けの請求書払い（末締め翌月末払い等）に対応。経理処理の簡素化を実現します。※弊社規定の審査がございます。
2. 【保険代車・長期利用】特別法人レートを設定
役員車や社用車の修理・車検時の代車として、1週間以上の長期利用に最適な「法人特別割引レート」を設定しました。急な事故対応でも、VIPに相応しいクオリティの車両を即座に手配可能です。
3. 【ビジネス特化】指定場所への配車・引取サービス
羽田・成田空港はもちろん、貴社オフィス、ホテル、撮影ロケ現場など、ご指定の場所へ車両をお届けします。スタッフが直接配車・引取を行うため、レンタカー店舗へ足を運ぶ手間を省き、タイトなビジネススケジュールの効率化に貢献します。
4. 【車種確約】常に最高級の「40系Zグレード」を用意
「予約したが旧型だった」というリスクをゼロにし、最新の40系アルファードのみを配備。圧倒的な静粛性と高級感のある内装で、移動中の車内会議や大切なお客様の送迎にも最適です。
◇主な想定利用シーン
VIP・役員送迎： 主要駅や空港から目的地まで、プライバシーを守る移動空間として。
ロケ撮影・劇用車： TV番組、CM、映画撮影における出演者移動や撮影車両として。
保険代車利用： 損害保険会社・ディーラー様からのご依頼による、事故・故障時の代車として。
福利厚生・イベント： 社内イベントの移動や、優秀社員への福利厚生としての貸出。
◇プラン概要
対象車両： トヨタ アルファード（40系）Zグレード
法人特別料金： ご利用期間や頻度に応じて個別見積もり（通常24時間 19,800円～）
支払方法： 請求書払い、クレジットカード、銀行振込
対象エリア： 東京23区、羽田空港、成田空港、その他周辺エリア
◇お問い合わせ・詳細
法人プラン専用のお見積り・ご相談は、下記特設サイトまたはお電話にて承ります。
法人向けお問い合わせ窓口： 050-4560-1265（担当：関口）
Webサイト： https://japan-crc.com/tokyo/detail/?car_id=1392
【キャンピングカー株式会社概要】
■URL： https://camping-car.co.jp/
■代表者 代表取締役社長：頼定 誠
■本社 東京都渋谷区渋谷３-１１-１１IVYイーストビル６階
■設立 2009年10月30日
■事業内容 キャンピングカーレンタル事業/アウトドアメディア事業//遺伝子検査事業 他
<運営サイトURL>
「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター」 https://japan-crc.com/
「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター 英語サイト」 https://japan-crc.com/en/
「キャンピングカー比較ナビ」 https://cchikaku.com/
防災/アウトドアECサイト「アウトドア119」 https://outdoor119.net/
Dr.ヘルスケアラボ（遺伝子検査）https://dr-gene.jp/
「ジャパンアルファードレンタルセンター」 https://japan-crc.com/alphard_rental/
本リリースに関するお問い合わせはこちらまで
キャンピングカー株式会社 関口
contact@camping-car.co.jp
TEL：03-5577-6245 Fax：03-5577-6246