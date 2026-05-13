ノーコードAI開発プラットフォーム「ADFI(アドファイ)」を運営する株式会社カラクライ(本社：神奈川県横浜市)は、外観検査機能を大幅に拡張し、NG判定された欠陥をAIが自律的に分析・可視化する新機能の開発に着手いたしました。本機能の実用化に向け、製造現場における歩留まり改善と品質保証業務の効率化を共同で検証するPoC(概念実証)パートナー企業を、限定3社で募集いたします。





サービスサイト ： https://adfi.jp/

株式会社カラクライ 公式サイト： https://karakurai.jp/





新機能概要図





■開発の背景と目的：ターゲット企業の課題

現在の製造現場において、外観検査で検知された「NG品」の分析は依然として人手に頼っているケースが多く見受けられます。





・「NGが出るのはわかるが、その傾向(キズ、汚れ、変色など)の集計に時間がかかる」

・「未知の欠陥パターン発生時、対策が後手に回り歩留まりが低下する」

・「熟練工の勘に頼った分析から脱却し、データに基づいた品質管理を行いたい」





ADFIの新機能は、これらの課題を解決するために「検査の自動化」から「品質管理の自動化」へと踏み込みます。









■新機能の特長

(1)AIによる自律的クラスタリング(未知のNG分類)

あらかじめ設定された分類だけでなく、AIが未知のNGパターンを自律的にグループ化します。AIが仮のネーミングまで行い、担当者が直感的に確認・修正できるUIを提供します。





(2)品質管理ダッシュボード

分類されたNGデータをリアルタイムで可視化。特定の製造ラインにおける欠陥発生の傾向を分析し、歩留まり改善のための意思決定を強力にサポートします。





(3)品質保証業務のDX

レポート作成や分析作業を自動化することで、品質保証担当者が「作業」ではなく「改善施策」に集中できる環境を構築します。









■PoCパートナー募集要項

本PoCでは、パートナー企業の実際の製造ラインにおいて新機能を適用し、実効性を検証します。





・募集社数： 3社(先着順、審査あり)





・提供特典：

コストメリット：検証期間中のADFIサービス利用料を無償で提供

専用カスタマイズ：貴社固有の製造ラインやデータ形式に合わせたカスタマイズ対応

優先フィードバック：パートナー企業の要望を製品ロードマップへ優先的に反映





・応募条件：

外観検査の自動化および歩留まり改善に意欲があり、積極的にご協力いただける企業様

検証データの提供および定例ミーティングへのご協力が可能な企業様





・応募方法：

問い合わせフォームよりご相談ください。WEB会議でヒアリングさせていただいた後に、PoC可否を決定させていただきます。





PoC募集概要図





■「ADFI(アドファイ)」について

「ADFI」は、画像の異常検知・分類を行うAIモデルを、Webブラウザ上で誰でも簡単に作成・利用できるクラウドサービスです。製造業の外観検査をはじめ、インフラ点検や食品の仕分けなど、幅広い産業で活用されています。

URL： https://adfi.jp/









■会社概要

商号 ： 株式会社カラクライ

設立 ： 2019年4月1日

事業内容 ： AI開発プラットフォーム「ADFI」の提供、AI開発、

AIコンサルティング

本社所在地： 神奈川県横浜市

URL ： https://karakurai.jp/