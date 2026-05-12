CData Software Japan、テクトラジャパンとパートナーシップを締結 ERP × CRM × AI × データ連携で、ERP導入後の業務活用を次のステージへ
CData Software Japan 合同会社（日本オフィス：宮城県仙台市、代表社員 職務執行者：疋田 圭介、以下 CData）は、Microsoft Dynamics 365 Business Centralを中心としたERP導入・業務改善支援を提供する株式会社テクトラジャパン（日本オフィス：東京都港区、マネジングダイレクター：岡村 宗一郎、以下 テクトラジャパン）とパートナーシップを締結しました。
CData Software Japan、テクトラジャパンとパートナーシップを締結
本パートナーシップでは、Microsoft Dynamics 365 Business Central（以下 Business Central）を中心としたERPとAIを掛け合わせた新しい活用モデルとして、CDataが提供する『CData Connect AI』を活用し、ERP導入後に顕在化する「データ活用」の課題解決を支援していきます。
パートナーシップの第一弾として、ERP × CRM × AI をテーマにしたオンラインウェビナーを同時開催いたします。
パートナーシップの背景｜「ERP導入後」にこそ、AIとデータが必要になる
クラウドERPの導入は多くの企業で進んでいる一方、「ERPを導入したが、十分に活用しきれていない」という声が増えています。
特にBusiness Central導入企業では、
- データが複数システム・SaaSに分散し、活用できない
- データの取得と可視化に時間がかかっている
- Excelや手作業が残り、業務が属人化している
- データ分析やAI活用に興味はあるが、何から始めるべきか分からない
といった「ERP導入後フェーズ特有の課題」が顕在化しています。
このような背景を踏まえ、ERPを“入れた後”にこそAIとデータをどう活用するかという課題に対して、データ連携およびAI活用基盤を提供するCDataと、ERP導入・業務設計を得意とするテクトラジャパンがパートナーシップを結び、課題解決のための包括的な支援をすることとなりました。
パートナーシップの概要｜Business Central × Connect AI
本パートナーシップでは、Business Centralを中核に、CDataが提供するAI・データ活用基盤CData Connect AIを組み合わせることで、ERP導入後、業務からAI・データ活用まで一気通貫で支援します。
● CDataの役割
- ERP・SaaS・外部システム間のデータ連携
- Connect AIによるデータの可視化・分析・AI活用支援
● テクトラジャパンの役割
- Business Centralの導入支援・業務設計
- ERP導入後の運用・定着・活用支援
- 日本企業および海外拠点を含めた業務最適化
- 属人化・Excel依存からの脱却を支えるデータ基盤の提供
これにより、企業はERPと組み合わせてAIを業務に自然に組み込むことが可能となります。
ウェビナーのご案内｜ERP × CRM × AI を“現場で使える形”に
本パートナーシップの取り組みを具体的に紹介する第一弾として、オンラインウェビナーを開催します。
【ウェビナー概要】AIが「使える会社」と「使えない会社」の決定的な違い
内容
- 日本でのAI活用状況
- 業務のデータをどうAI活用に活かすのか
- CData Connect AIを活用したデータ連携・AI活用の具体例をご紹介
- 業務を止めずにAIを取り入れるポイント
対象
- AI活用・DX推進を検討しているご担当者の方
- 営業改革・業務改革を担う業務部門の責任者の方
- ERP・CRM導入／刷新を検討している方
- AI導入を検討しているが「何から始めるべきか」悩んでいる方
- “実務につながるAI活用” に関心のある方
開催日程：2026年5月26日（火曜日）14:00-15:00
開催形式：オンライン（Teams）
参加費：無料（事前登録制）
お申込みURL：https://lp.tectura.com/ja/ai_cdata
今後の展望
CDataとテクトラジャパンは、本パートナーシップを通じて、ERP × CRM × AI × データ連携による「導入後価値の最大化」をテーマに、企業の持続的な成長を支える実践的なソリューションを提供していきます。今後もウェビナー、コンテンツ発信、事例共有を通じて、ERPを“AI時代の経営基盤”へと進化させる取り組みを推進してまいります。
会社概要
CData Software Japan 合同会社
所在地：宮城県仙台市
代表社員 職務執行者：疋田 圭介
事業内容：事業内容：社内データとAIをつなぐデータアクセスおよびデータ接続ソリューションを提供
株式会社テクトラジャパン
所在地：東京都港区
マネジングダイレクター：岡村 宗一郎
事業内容：Microsoft Dynamics 365 Business Centralを中心としたERP導入・業務改善支援
※本リリースに掲載する社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問い合わせ先
CData Software Japan 合同会社 マーケティングデスク
お問い合わせフォーム : https://jp.cdata.com/contact/
E-mail : marketing@cdata.co.jp