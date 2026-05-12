CData Software Japan、テクトラジャパンとパートナーシップを締結 ERP × CRM × AI × データ連携で、ERP導入後の業務活用を次のステージへ

CData Software Japan 合同会社

CData Software Japan 合同会社（日本オフィス：宮城県仙台市、代表社員 職務執行者：疋田 圭介、以下 CData）は、Microsoft Dynamics 365 Business Centralを中心としたERP導入・業務改善支援を提供する株式会社テクトラジャパン（日本オフィス：東京都港区、マネジングダイレクター：岡村 宗一郎、以下 テクトラジャパン）とパートナーシップを締結しました。

CData Software Japan、テクトラジャパンとパートナーシップを締結

本パートナーシップでは、Microsoft Dynamics 365 Business Central（以下 Business Central）を中心としたERPとAIを掛け合わせた新しい活用モデルとして、CDataが提供する『CData Connect AI』を活用し、ERP導入後に顕在化する「データ活用」の課題解決を支援していきます。

パートナーシップの第一弾として、ERP × CRM × AI をテーマにしたオンラインウェビナーを同時開催いたします。

パートナーシップの背景｜「ERP導入後」にこそ、AIとデータが必要になる

クラウドERPの導入は多くの企業で進んでいる一方、「ERPを導入したが、十分に活用しきれていない」という声が増えています。

特にBusiness Central導入企業では、

- データが複数システム・SaaSに分散し、活用できない- データの取得と可視化に時間がかかっている- Excelや手作業が残り、業務が属人化している- データ分析やAI活用に興味はあるが、何から始めるべきか分からない

といった「ERP導入後フェーズ特有の課題」が顕在化しています。

このような背景を踏まえ、ERPを“入れた後”にこそAIとデータをどう活用するかという課題に対して、データ連携およびAI活用基盤を提供するCDataと、ERP導入・業務設計を得意とするテクトラジャパンがパートナーシップを結び、課題解決のための包括的な支援をすることとなりました。

パートナーシップの概要｜Business Central × Connect AI

本パートナーシップでは、Business Centralを中核に、CDataが提供するAI・データ活用基盤CData Connect AIを組み合わせることで、ERP導入後、業務からAI・データ活用まで一気通貫で支援します。

● CDataの役割- ERP・SaaS・外部システム間のデータ連携- Connect AIによるデータの可視化・分析・AI活用支援● テクトラジャパンの役割- Business Centralの導入支援・業務設計- ERP導入後の運用・定着・活用支援- 日本企業および海外拠点を含めた業務最適化- 属人化・Excel依存からの脱却を支えるデータ基盤の提供

これにより、企業はERPと組み合わせてAIを業務に自然に組み込むことが可能となります。

ウェビナーのご案内｜ERP × CRM × AI を“現場で使える形”に

本パートナーシップの取り組みを具体的に紹介する第一弾として、オンラインウェビナーを開催します。

【ウェビナー概要】AIが「使える会社」と「使えない会社」の決定的な違い

内容

- 日本でのAI活用状況- 業務のデータをどうAI活用に活かすのか- CData Connect AIを活用したデータ連携・AI活用の具体例をご紹介- 業務を止めずにAIを取り入れるポイント

対象

- AI活用・DX推進を検討しているご担当者の方- 営業改革・業務改革を担う業務部門の責任者の方- ERP・CRM導入／刷新を検討している方- AI導入を検討しているが「何から始めるべきか」悩んでいる方- “実務につながるAI活用” に関心のある方

開催日程：2026年5月26日（火曜日）14:00-15:00

開催形式：オンライン（Teams）

参加費：無料（事前登録制）

お申込みURL：https://lp.tectura.com/ja/ai_cdata

今後の展望

CDataとテクトラジャパンは、本パートナーシップを通じて、ERP × CRM × AI × データ連携による「導入後価値の最大化」をテーマに、企業の持続的な成長を支える実践的なソリューションを提供していきます。今後もウェビナー、コンテンツ発信、事例共有を通じて、ERPを“AI時代の経営基盤”へと進化させる取り組みを推進してまいります。

会社概要

CData Software Japan 合同会社

所在地：宮城県仙台市

代表社員 職務執行者：疋田 圭介

事業内容：事業内容：社内データとAIをつなぐデータアクセスおよびデータ接続ソリューションを提供

株式会社テクトラジャパン

所在地：東京都港区

マネジングダイレクター：岡村 宗一郎

事業内容：Microsoft Dynamics 365 Business Centralを中心としたERP導入・業務改善支援

※本リリースに掲載する社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。

本件に関するお問い合わせ先

CData Software Japan 合同会社 マーケティングデスク

お問い合わせフォーム : https://jp.cdata.com/contact/

E-mail : marketing@cdata.co.jp