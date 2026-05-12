展示会出展の費用対効果を劇的改善。on the bakery、LEDブース装飾とオンラインガチャを統合した「クロワッサン 展示会リード獲得パッケージ」の提供を開始

株式会社on the bakery

オンラインのガチャ・診断・アンケートコンテンツをノーコードで作成できるマーケティングツール「クロワッサン」を提供する株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表：井戸裕哉）は、展示会出展企業向けに、LEDブース装飾とオンラインガチャ等の参加型コンテンツを統合した新サービス「クロワッサン 展示会リード獲得パッケージ」の提供を開始いたしました。

■ サービス提供の背景：展示会ブースが素通りされる課題

近年、展示会は「ただ出展するだけ」では成果が出にくい環境となっています。通常の簡易装飾ブースは周囲に埋もれやすく、来場者が足を止める理由が弱くなりがちです。出展企業が現場で直面する主な課題は以下の通りです。

- 素通り：ブース前を素通りされ、立ち止まる理由を作れない- 視認性不足：通常装飾では周囲のブースに埋もれてしまう- 声かけ困難：声かけのきっかけが作りづらく、スタッフが疲弊する- 入力離脱：名刺交換・アンケート回答が伸びず、接点が浅いまま終わる- 費用対効果：出展費に対してリード獲得数が見合わない

展示会の成果を高めるためには、来場者が「立ち止まる理由」と「参加する導線」の両方を設計することが不可欠です。当社はこの課題を解決するため、本パッケージの提供を開始しました。

■ 「クロワッサン 展示会リード獲得パッケージ」の概要

本パッケージは、目立つ「LEDブース装飾」による集客と、マーケティングツール「クロワッサン」を活用した「参加促進導線」をセットで設計・提供するサービスです。来場者がブースに「気づく」ところから、「足を止める」「参加する」「情報入力」「リード化」するまでの5ステップを統合的に設計し、自然な流れでリード情報の獲得へとつなげます。

■ 圧倒的なコストパフォーマンス

パッケージの基本構成：- LEDブース装飾・施工：通路から遠目でも視認できる、強い発色のLEDパネルを活用したブース外装- クロワッサン導入：オンラインガチャや診断コンテンツなど「見たくなる・やりたくなる」企画の提供- QR参加導線設計：タップ数最小のQR導線と入力項目の最適化による一体設計- 代表・井戸による展示会コンサルティング：現場目線での一気通貫の設計と、当日の運用最適化支援

本パッケージは、成果の最大化とコスト削減を両立する圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。

ブース内装費については、一般的な簡易装飾と比較しても費用は変わらないながらも、LEDを活用した視認性の高いブース装飾をご提案可能です。RX JAPAN基準で1コマあたり70万円（税別）程度（※装飾内容・コマ数・施工条件により変動）となっており、相場の約2/3に抑えることができます。

コンサルティング＋ガチャ制作については、展示会全体のコンサル・ディレクションおよびオンラインガチャ企画・制作代行込みで60万円（税別）にてご提供します。これには通常のクロワッサン提供費用40万円が含まれており、導線設計・景品企画・展示会KPI設計・当日運用の最適化・人材の役割分担まで、すべて込みとなっています。

また、オプションとして人材アテンドも1人月3～4万円程度（別途見積もり）という非常に安価な価格帯でご提供可能です。

■ 自社実践による確かな実績

「クロワッサン × LEDブース装飾」は、机上の空論ではなく、当社自身が実際の展示会で実践し、成果を上げてきた構成です。

- 幕張メッセ「LIVeNT 2026」：3日間で約1,400件のリードを獲得（常駐スタッフ5～7名）- 東京ビッグサイト「マーケティングWeek 春 2026」：最終日1日で601件のリードを獲得

景品受け渡し時に課題・関心領域を簡易ヒアリングし、営業へ自然に引き継ぐ導線設計により、限られた人員・予算の中でも大規模なリード獲得を実現しています。（※自社出展における実績であり、特定のリード獲得数を保証するものではありません）

さらに、過去のクロワッサン導入企業においても、以下のような成果が生まれています。

- 診断コンテンツを活用し、従来のフォーム施策と比較してリード獲得数が約2倍に向上- 展示会×診断×ウェビナー連携で、商談数2倍・ウェビナー回答率1.9倍を達成- 診断×ガチャ導線を組み合わせ、少人数のブース運営でも大量リードを獲得

（※上記は過去の他社導入事例であり、成果を保証するものではありません）

■ オプション対応について

貴社の展示会に合わせて、リード獲得数を最大化するブース導線をご提案します。必要に応じて、キャッチ人材アサインから後工程設計まで幅広く対応可能です。

当日運営支援：来場者誘導スタッフ / QR参加促進スタッフ / 声かけトーク設計 / キャッチ人材アサイン

後工程設計：フォロー導線設計 / 商談予約導線の設計 / CRM・MA連携の相談 / BtoC・LINE施策応用

■ お問い合わせ・ご相談

「クロワッサン 展示会リード獲得パッケージ」に関するご相談は、以下のお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。代表の井戸が直接お打ち合わせさせていただきます。

お問い合わせフォーム :https://lp.croissant.buzz/contact/

初回のお打ち合わせでは、出展予定の展示会・当日のスタッフ体制・現在想定している装飾費・目標リード獲得数・商材の特徴・想定来場者層などをヒアリングし、貴社に最適なブース導線をご提案いたします。

「クロワッサン」について

「クロワッサン」は、株式会社on the bakeryが開発・提供する、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。法人・自治体・アイドル運営会社・クリエイターなどによるキャンペーン施策やSNS連動企画、顧客接点の創出に活用されています。

「クロワッサン」の効果と特徴

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は、初期費用を合せて65万円ほど。

月額5万円からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakery について

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/