【ルイ・ヴィトン】アイコニックなマスコットやLV イニシャルが存在感を放つ新作メンズアクセサリーが登場

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、メゾンのアイコニックなマスコットをあしらったギフトにもぴったりなキーホルダーや、アイコニックなピクセル状のパターンを魅力的なデニムウォッシュのカラーパレットで仕上げたダモフラージュ・キャンバスにアイコニックなLV イニシャルのバックルを施したベルトなど、新作メンズアクセサリーを発売しました。

ルイ ベア愛好家へのギフトにぴったりな「キーホルダー＆バッグチャーム・LV ルイ ベア ドラゴンヌ」。メゾンのアイコニックなマスコットをシルバーカラーで表現したメタリックチャームに、ダモフラージュ・キャンバスのストラップを添えました。

製品名：キーホルダー＆バッグチャーム・LV ルイ ベア ドラゴンヌ

価格：72,600円

素材：ダモフラージュ・キャンバス

今シーズン登場した「キーホルダー＆バッグチャーム・LV シャドウ ドラゴンヌ」。幅広いレザーグッズ・ラインを再解釈した本アイテムは、LV チャームが特徴です。

製品名：キーホルダー＆バッグチャーム・LV シャドウ ドラゴンヌ

価格：59,400円

素材：レザー

メゾンのクラシックな要素にモダンなアクセントをプラスして生まれ変わった「ベルト・LV イニシャル ダモフラージュ 40MM リバーシブル」。片面には、ファレル・ウィリアムスならではのアイコニックなピクセル状のパターンを魅力的なデニムウォッシュのカラーパレットで仕上げ、無地の裏面もブルーで統一しました。

製品名：ベルト・LV イニシャル ダモフラージュ 40MM リバーシブル

価格：108,900円

素材：ダモフラージュ・キャンバスのストラップ、裏面レザー

サイズ：W 85 x D 4 cm

秋らしいカラーパレットで仕上げた「ベルト・LV イニシャル モノグラム 40MM リバーシブル」。クリーンでアイコニックなバックルが人気のスタイルです。片面にモノグラム・キャンバス、もう片面にブラックのレザーをあしらい、毎日の装いに洗練されたリラックス感溢れる雰囲気をもたらします。

製品名：ベルト・LV イニシャル モノグラム 40MM リバーシブル

価格：97,900円

素材：モノグラム・キャンバスのストラップ、裏面レザー

サイズ：W 90 x D 4 cm

メゾンのクラフツマンシップとサヴォアフェール(匠の技)への飽くなき追求を表現した「ベルト・LV アトリエ 35MM リバーシブル」。グレイン(しぼ)のあるレザーを使用したなめらかなスタイルは、研磨によって柔らかさを実現しながら、素材本来の質感を際立たせています。細身のLV イニシャルを配したバックルが、シルエットのエレガンスを魅力的に演出。

製品名：ベルト・LV アトリエ 35MM リバーシブル

価格：132,000円

素材：レザーのストラップ、裏面レザー

サイズ：W 85 x D 3.5 cm

*税込価格表記

PHOTO CREDIT : LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。