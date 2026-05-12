宮城県・仙台市で「東京インテリア家具の買取・搬出相談強化」を開始　『出張買取はなまる』が共同販売ルート構築で高価買取体制を拡充

APEXIA合同会社

宮城県仙台市青葉区に拠点を構える総合リユースサービス

「出張買取はなまる仙台店」（所在地：宮城県仙台市青葉区堤町1丁目6－36 桂弐番館1階）(https://hanamarukaitori-shuccho.jp/)は、2026年5月より、「東京インテリア」で購入された家具を対象とした買取・搬出相談強化施策を開始いたしました。

近年、宮城県では、

「大型家具を処分できない」 「価値があるか分からない」

という相談が増加しています。

当店では今回、東京インテリア購入家具の査定体制を強化し、ブランド家具を適正評価できる体制を整備いたしました。

また、一部対象ブランドについては、10,000円～の買取保証（※条件あり）を実施いたします。

※最低保証価格となります。ブランド・モデル・状態によってはさらに高価買取となる場合があります。

※状態・年式・搬出状況によっては、搬出作業費が上回る場合があります。

出張買取はなまる仙台店の店舗情報(https://hanamarukaitori-shuccho.jp/)

宮城県で増加する「東京インテリア家具処分・売却」相談

[表: https://prtimes.jp/data/corp/171804/table/59_1_79d424e98f30e7f0188c904deaa6762d.jpg?v=202605121051 ]出張買取はなまる仙台店の詳細を見る :https://hanamarukaitori-shuccho.jp/引越し・住み替えによる大型家具整理

宮城県では近年、

- 分譲マンション住み替え- 戸建住宅購入- 転勤

などに伴う大型家具整理相談が増加しています。

特に東京インテリアで購入された家具は、

大型食器棚 ダイニングセット ソファ ベッド

などサイズが大きい商品も多く、

「運び出せない」

「解体できない」

という相談が増えています。

「ブランド家具と知らずに処分される」ケース

東京インテリアでは、一般家具だけでなく、

- パモウナ- カリモク- 綾野製作所- シモンズ

などのブランド家具も販売されています。

しかし、

「東京インテリアの家具だから価値がないと思っていた」

という理由で、価値ある家具が処分されるケースも少なくありません。

高齢化による搬出困難問題

宮城県では高齢化も進んでおり、

大型家具を動かせない 解体できない 粗大ゴミに出せない

という相談も増加しています。

東京インテリアとは｜なぜ売却相談が多いのか

国内人気家具ブランドを多数取り扱う大型家具店

東京インテリアは、国内人気家具ブランドを幅広く取り扱う大型家具販売店です。

特に、

- 国産家具- 高級食器棚- ブランドソファ- 高級ベッド

なども多く流通しています。

大型家具比率が高い

東京インテリアで販売される家具は、

- 横幅180cm超- 高さ200cm級- 重量級収納家具

など大型家具が多く、搬出問題が起こりやすい特徴があります。

ブランド家具が混在している

一見一般家具に見えても、

- パモウナ- カリモク- 飛騨産業

など高評価対象ブランドが含まれているケースがあります。

重点査定対象ブランド

パモウナ（Pamouna）

パモウナは、国産食器棚・キッチンボードブランドとして高い人気があります。

特徴 高品質レール 高耐久素材 モダンデザイン 国産生産

中古市場でも一定の需要があり、特に大型キッチンボードは相談件数が増加しています。

主な相談例 ECシリーズ ASシリーズ IDシリーズ

など。

状態が良い場合は高価査定対象になるケースがあります。

カリモク（karimoku）

カリモクは国内最大級の国産家具ブランドです。

特に、

ダイニングセット ソファ 食器棚 リクライニングチェア

などは中古市場でも需要があります。

東京インテリア購入家具の中でも、カリモク製品は査定対象になりやすいブランドです。

綾野製作所

綾野製作所（AYANO）は、1960年創業の香川県に本社を置く高級家具メーカーで、特に食器棚（キッチンボード）、テレビボード、ダイニングテーブルにおいて国内トップクラスの品質を誇ります。 「一生もの」と評されることも多い同社の家具は、機能性・耐久性・デザイン性の三拍子が揃っており、シンプルモダンな空間づくりに最適です。

「ブランド家具買取保証」施策について

一部対象ブランドは10,000円～保証

以下ブランドについては、

10,000円～の買取保証

を実施いたします。

- パモウナ- カリモク- 綾野製作所

など。

※最低保証価格となります。状態・モデルによってはさらに高価買取となる場合があります。

※対象ブランドの詳細は直接お問い合わせください。

保証対象条件- 再販可能状態- 正規品確認可能- 著しい破損がない保証対象外となるケース

以下の場合は対象外となる場合があります。

SELUNOとの共同販売ルート構築

- 強い臭い- 大きな破損- 解体不可- カビ- 搬出困難ブランド家具再販力を強化

ブランド家具専門事業者「SELUNO」との共同販売ルートを活用し、再販力を強化しています。

買取可能範囲を拡大

販路があることで、

- 買取不可削減- 高価査定- 廃棄削減

が可能になります。

買取・搬出相談の流れ

１. LINE事前相談

写真を送るだけで概算査定が可能です。

２.出張査定

スタッフが訪問し現地確認を行います。

３. 金額提示・買取成立

その場で査定金額をご提示いたします。

４. 搬出・運搬

大型ベッドでもスタッフが搬出対応いたします。

５. 共同販売ルートへ流通

買取後はSELUNOとの共同販売ルートへ流通します。写真送付で概算確認可能です。

対応エリア（宮城県全域）

仙台市全域

青葉区

宮城野区

若林区

太白区

泉区

名取市

富谷市

多賀城市

利府町

石巻市

大崎市

など対応可能です。

今後の展望

「捨てる前に相談」の文化づくり

大型家具の再利用促進を進めてまいります。

宮城県での家具循環促進

ブランド家具の再流通を通じ、地域循環型社会へ貢献してまいります。

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