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2025年度通期決算を発表
関西ペイント株式会社（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：毛利 訓士）は、2025年度通期 決算を発表しましたので、お知らせいたします。
● 2025年度 通期決算のポイント
・売上高は5期連続過去最高を更新、EBITDAも過去最高を記録
・優先課題への対応が大きく進捗
✓アフリカ ：業績に大きく貢献（売上＋9％、営業利益＋50％）
✓日本 ：基幹システム刷新
✓インド ：3分野がバランス良く成長し収益性が改善
✓欧州 ：構造改革プロジェクトTrue Colorが始動
✓今後を見据え、複数の追加費用を計上
・2026年計画は質・量ともに過去最高の内容
レジリエンスを高め不確実性に挑む
● 連結業績（対前年比較）
●連結業績（2026年度計画）
●株主還元について
・株主還元方針
✓ FCF100％還元（M&A除く）
✓ 累進配当
✓ 配当性向50％以上
✓ 18中計期間中は大型M&Aは実施しない
・ 配当について
✓ 2025年度は、1株当たり110円の配当
✓ 前回見通しから変更なし
詳細は、本日発表の「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」および「2025年度通期 決算説明資料」をご覧ください。
本件に関するお問合わせ先
本ニュースリリースに関するお問い合わせ先
関西ペイント株式会社 経営企画本部 戦略部 広報G（今安・西村）
E-mail：koho@als.kansai.co.jp
関連リンク
2026年3月期 決算短信[日本基準](連結)
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4613/tdnet/2802444/00.pdf
2025年度通期 決算説明資料
https://asset.kansai.co.jp/uploads/2026/05/FY2025_4Q_jp-explanation.pdf
● 2025年度 通期決算のポイント
・売上高は5期連続過去最高を更新、EBITDAも過去最高を記録
・優先課題への対応が大きく進捗
✓アフリカ ：業績に大きく貢献（売上＋9％、営業利益＋50％）
✓日本 ：基幹システム刷新
✓欧州 ：構造改革プロジェクトTrue Colorが始動
✓今後を見据え、複数の追加費用を計上
・2026年計画は質・量ともに過去最高の内容
レジリエンスを高め不確実性に挑む
● 連結業績（対前年比較）
●連結業績（2026年度計画）
●株主還元について
・株主還元方針
✓ FCF100％還元（M&A除く）
✓ 累進配当
✓ 配当性向50％以上
✓ 18中計期間中は大型M&Aは実施しない
・ 配当について
✓ 2025年度は、1株当たり110円の配当
✓ 前回見通しから変更なし
詳細は、本日発表の「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」および「2025年度通期 決算説明資料」をご覧ください。
本件に関するお問合わせ先
本ニュースリリースに関するお問い合わせ先
関西ペイント株式会社 経営企画本部 戦略部 広報G（今安・西村）
E-mail：koho@als.kansai.co.jp
関連リンク
2026年3月期 決算短信[日本基準](連結)
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4613/tdnet/2802444/00.pdf
2025年度通期 決算説明資料
https://asset.kansai.co.jp/uploads/2026/05/FY2025_4Q_jp-explanation.pdf