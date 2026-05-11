2025年度通期決算を発表

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関西ペイント株式会社（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：毛利 訓士）は、2025年度通期 決算を発表しましたので、お知らせいたします。

● 2025年度 通期決算のポイント

　・売上高は5期連続過去最高を更新、EBITDAも過去最高を記録

　・優先課題への対応が大きく進捗

　　　✓アフリカ ：業績に大きく貢献（売上＋9％、営業利益＋50％）

　　　✓日本　　 ：基幹システム刷新

　　　✓インド　 ：3分野がバランス良く成長し収益性が改善

　　　✓欧州　　 ：構造改革プロジェクトTrue Colorが始動

　　　✓今後を見据え、複数の追加費用を計上

　・2026年計画は質・量ともに過去最高の内容

　レジリエンスを高め不確実性に挑む

● 連結業績（対前年比較）



































●連結業績（2026年度計画）

























●株主還元について

・株主還元方針

　　✓ FCF100％還元（M&A除く）

　　✓ 累進配当

　　✓ 配当性向50％以上

　　✓ 18中計期間中は大型M&Aは実施しない















・ 配当について

　　✓ 2025年度は、1株当たり110円の配当

　　✓ 前回見通しから変更なし

















詳細は、本日発表の「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」および「2025年度通期 決算説明資料」をご覧ください。

本件に関するお問合わせ先

本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

関西ペイント株式会社　経営企画本部　戦略部 広報G（今安・西村）

E-mail：koho@als.kansai.co.jp

関連リンク

2026年3月期 決算短信[日本基準](連結)

https://ssl4.eir-parts.net/doc/4613/tdnet/2802444/00.pdf

2025年度通期 決算説明資料

https://asset.kansai.co.jp/uploads/2026/05/FY2025_4Q_jp-explanation.pdf