太平洋クラブ　新規会員権1100万円（消費税別）の販売開始のお知らせ

株式会社 太平洋クラブ

報道関係各位

2026年5月11日

株式会社太平洋クラブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 韓 俊 以下、太平洋クラブ）は、2026年7月1日(水)より新規会員権を1100万円（消費税別）で販売開始いたします。

2014年に新生 太平洋クラブがスタートして“Top of the Top”をビジョンに掲げ、高級なコースの改修や各オペレーション、料理のクオリティなどを見直しして＜Our Club, Our Course.＞を推進してきました。太平洋クラブの特徴である『共通会員制ゴルフクラブ』は、1枚のメンバーズカードで複数のゴルフコースをメンバーとして利用できることが最大のメリットです。会員はそれぞれの目的に応じたゴルフライフを楽しんでいただけます。また、レシプロカル契約コースで優雅なゴルフを楽しむ、あるいは年にトータル250以上ある会員向け競技会で上位を目指し、会員特典である主催トーナメントへの出場を目標としたり、プロと一緒にプロアマ大会を楽しむ。これらは太平洋クラブのクラブライフとしての真骨頂と言えます。今後は今まで以上に高級路線を推進してまいります。

5月1日付のプレスリリースでお知らせいたしました通り、2026年4月14日付で経営権を取得したザ・ロイヤル ゴルフクラブを7月1日より太平洋クラブ19番目のコースとして共通会員制に組み入れます。同時に名称を「太平洋クラブ ロイヤルコース」と変更します。なお6月30日までは準備期間とします。

同じく富嶽カントリークラブは今後コース全面改修とクラブハウス・ホテル施設等の改修を経て2028年に太平洋クラブ20番目のコースとして共通会員制に組み入れる予定です。同時に名称を「太平洋クラブ 富嶽コース」と変更する予定です。

2026年7月、新規会員権販売価格を1100万円（消費税別）でスタートします。その後2028年には1300万円（消費税別）、2030年には1500万円（消費税別）を目指すなど、段階的に引き上げていく事業戦略の新たなロードマップを軸に、今後5年間の運営方針を下記のとおり実行してまいります。

＜今後5年間の運営方針＞

１.富嶽カントリークラブを２０２８年より共通会員制に組み入れて共通会員制20コースの実現

※富嶽カントリークラブのコース全面改修とクラブハウス・ホテル施設等の改修工事を実行

２.レシプロカル20コース体制（候補地としてニュージーランドを予定）

３.「フライ/ストラカ」による軽井沢リゾート 白樺コースの全面改修

４.2027年4月「第9回アジアパシフィック女子アマチュア選手権」の誘致・開催

５.２０２７年度「ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会」の誘致・開催

６.その他、国際アマチュアトーナメントの誘致、ショートコースやパター練習場の新設

などを計画しています。

＜2026年度 新規会員権販売について＞

１．募集種別：太平洋クラブ正会員（個人・法人）

２．募集金額：11,000,000円（消費税別）

３．募集口数：500口

４．受付期間：2026年7月1日より（定員に達し次第締め切り）

【株式会社太平洋クラブ】 | 会社概要

所在地：東京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス丸の内28F

代表取締役社長：韓 俊

創 業：1971年5月20日

事業内容：ゴルフ場（20施設）、ホテル（3施設）、ゴルフアカデミー（3校）、会員制ラウンジ（都内1施設）の運営

資本金：26億円（資本準備金を含む）

＜参考資料＞ ※2026年4月現在

■太平洋クラブ 国内19コース ※50音順

太平洋クラブ 有馬コース（兵庫県）

太平洋クラブ 市原コース（千葉県）

太平洋クラブ 大洗シャーウッドコース（茨城県）

太平洋クラブ 軽井沢リゾート（群馬県）

太平洋クラブ 江南コース（埼玉県）

太平洋クラブ 御殿場ウエスト（静岡県）

太平洋クラブ 御殿場コース（静岡県）

太平洋クラブ 相模コース（神奈川県）

太平洋クラブ 札幌コース（北海道）

太平洋クラブ 佐野ヒルクレストコース（栃木県）

太平洋クラブ 白河リゾート（福島県）

太平洋クラブ 高崎コース（群馬県）

太平洋クラブ 宝塚コース（兵庫県）

太平洋クラブ 成田コース（千葉県）

太平洋クラブ 益子PGAコース（栃木県）

太平洋クラブ 美野里コース（茨城県）

太平洋クラブ 六甲コース（兵庫県）

太平洋クラブ 八千代コース（千葉県）

太平洋クラブ ロイヤルコース（茨城県） ※7/1より共通会員制に組み入れてコース名を変更

■宿泊施設

Villa The Club GOTEMBA WEST（静岡県）

Villa The Club KARUIZAWA（群馬県）

Villa The Club SHIRAKAWA（福島県）

■ゴルフアカデミー

太平洋クラブゴルフアカデミー 大宮校（埼玉県）

太平洋クラブゴルフアカデミー 大森校（東京都）

太平洋クラブゴルフアカデミー 江南校（埼玉県）

■グループコース

金乃台カントリークラブ（茨城県）

富嶽カントリークラブ（静岡県） ※2028年に共通会員制に組み入れてコース名を変更

■メンバーズサロン

Taiheiyo Club GINZA（東京都）

■レシプロカル契約16クラブ（双方の会員を既存会員同様に迎え入れる相互関係をもつ契約）

※契約順

1.ザ・クリアウォーターベイ ゴルフ＆カントリークラブ（香港）

2.ザ・ナショナル ゴルフクラブ（オーストラリア）

3.ロイヤルコロンボ ゴルフクラブ（スリランカ）

4.レ・ベトゥーレ（イタリア）

5.クアラルンプール ゴルフ＆カントリークラブ（マレーシア）

6.ザ・シンガポール・アイランド・カントリークラブ（シンガポール）

7.アマタスプリング・カントリークラブ（タイ）

8.コモンウェルス ゴルフクラブ（オーストラリア）

9.ル ゴルフナショナル（フランス）

10.旗忠ゴルフクラブ（中国）

11.センチュリオンクラブ（イングランド）

12.ダマイインダゴルフ（インドネシア）

13.ドバイゴルフ（UAE）

14.ラグナゴルフランコー（ベトナム）

15.マッセルバラ・オールドコース・ゴルフクラブ（スコットランド）

16.台豐ゴルフクラブ（台湾）

■アフィリエイト契約16クラブ（太平洋クラブ会員が優待料金で予約可能な契約）

※契約順

1.ワイレア ゴルフクラブ（マウイ島）

2.プリンスビル マカイ ゴルフクラブ（カウアイ島）

3.コオリナ ゴルフクラブ（オアフ島）

4.タートルベイ リゾート（オアフ島）

5.カポレイ ゴルフクラブ（オアフ島）

6.エバビーチ ゴルフクラブ（オアフ島）

7.ロイヤルハワイアン ゴルフクラブ（オアフ島）

8.ワイケレカントリークラブ（オアフ島）

9.ゴルフ メドック リゾート（フランス）

10.サンテミリオン ゴルフクラブ（フランス）

11.タイ・カントリークラブ（タイ）

12.ダンバーニー・ゴルフリンクス（スコットランド）

13.ホイアナショアーズ・ゴルフクラブ（ベトナム）

14.バーナーヒルズ・ゴルフクラブ（ベトナム）

15.モンゴメリー・リンクス（ベトナム）

16.ヴィンパール・ナム・ホイアン・ゴルフクラブ（ベトナム）

■その他（会員がプロアマに参加できる主催トーナメント）

１．三井住友VISA太平洋マスターズ（本戦／プロアマ）

２．マルハンカップ 太平洋クラブシニア（本戦／プロアマ）

3.太平洋クラブ チャレンジトーナメント（プロアマ）

4.関西プロアマ（プロアマ）

5.PGAヒッコリーゴルフトーナメント 太平洋クラブカップ（プロアマ）