株式会社ゼロフィールド、敦賀市の雇用連動型補助スキームを活用した最大3年間無料のGPUサーバーレンタルサービスを提供開始

株式会社ゼロフィールド

株式会社ゼロフィールド（本社：東京都港区、代表取締役：平嶋 遥介、以下「ゼロフィールド」）は、敦賀市との包括連携協定に基づき、雇用連動型補助スキームを活用した最大3年間無料のGPUサーバーレンタルサービスを提供開始することをお知らせいたします。

本サービスは、高性能GPU（NVIDIA L40Sなど）をベアメタルインフラとして提供するものです。仮想化によるオーバーヘッドを抑え、GPU性能を最大限活用できる環境を実現するとともに、敦賀市の支援制度を活用することで、企業の成長と地域雇用の創出をインフラ利用コストの軽減へとつなげる新たなモデルを提案します。



■背景

近年、生成AI、画像解析、シミュレーション、研究開発などの分野において、高性能GPUインフラへの需要は急速に高まっています。一方で、GPUサーバーの導入・運用には高額な初期投資や継続的な維持コストが伴い、多くの企業にとって導入のハードルとなっています。

こうした中、当社は敦賀市との包括連携協定に基づき、地域での雇用創出と先端インフラ活用を両立する仕組みとして、雇用連動型補助スキームによるGPUサーバーレンタルサービスを開始いたします。

本サービスでは、敦賀市の支援制度を活用することで、導入企業は高性能GPUサーバーを実質負担を抑えながら利用できます。さらに、敦賀市内での新規雇用など一定条件を満たすことで、翌年度以降の補助率維持・回復を目指せる仕組みとすることで、企業の成長が地域への還元につながるモデルを実現します。

■サービス概要

本サービスは、NVIDIA L40Sなどの高性能GPUを搭載したサーバーを、完全物理占有型（Bare Metal）で提供するGPUサーバーレンタルサービスです。

仮想環境を介さずに提供することで、ハードウェア性能を最大限に引き出せるほか、シングルテナント運用により、他利用者の影響を受けにくい安定した計算環境を実現します。また、OSレイヤーからのルート権限を標準提供し、利用企業の要件に応じて柔軟な環境構築を可能とします。

敦賀市との包括連携協定に基づき、地方での雇用創出をリソース還元につなげる雇用連動型コストモデルを採用している点も、本サービスの大きな特長です。



■本サービスの特長

1．ベアメタルによる高性能利用

- 仮想化によるオーバーヘッドを排除し、ハードウェア性能を最大限活用- シングルテナント構成により、ノイジーネイバー問題を解消- AI学習、推論、シミュレーションなど高負荷用途に適した環境を提供

2．自由度の高い環境構築

- OS階層からのルート権限を標準提供- 利用用途に応じた柔軟な環境設計が可能- 要望に応じたハードウェアリソースの選定にも対応※提供内容には上限・条件があります

3．雇用連動型の料金モデル

敦賀市の支援制度を活用し、企業の成長、すなわち敦賀市民の採用が、インフラ維持コストの削減に直結する仕組みを構築しています。単なる補助制度の活用にとどまらず、地域雇用と先端技術活用の両立を目指したモデルです。



■料金モデル

本サービスでは、敦賀市の補助スキームを活用し、以下のような実質負担モデルを想定しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30553/table/55_1_7a0eb04ab17ea95984a40002ee9bc675.jpg?v=202605110151 ]

※翌年度の補助率100％維持のためには、敦賀市内での新規雇用（住民票保持者）などの条件を満たす必要があります。

※詳細は敦賀市による個別審査となります。

※適用条件・提供内容は契約内容や審査結果により異なります。

※3年総額1080万円までが上限となります。

■拠点の意義

地政学的メリット

敦賀市は、関西・中京・関東の各経済圏へのアクセスバランスに優れており、開発拠点やインフラ拠点の分散先として高いポテンシャルを有しています。災害リスク分散（DR）の観点からも、首都圏一極集中ではない計算資源の配置は、今後ますます重要になると当社は考えています。

地域と技術の共生

当社は、本サービスを単なるインフラ提供にとどめず、地域雇用の創出と先端技術活用を接続する取り組みとして推進してまいります。今後は、敦賀市をはじめとする地域との連携を通じて、AI・HPC分野における新たな産業基盤づくりに貢献してまいります。

■今後の展望

当社は今後、GPU計算資源の提供を通じて、AI開発、研究用途、産業用途における高性能計算環境の普及を後押しするとともに、地域と連携した持続可能なインフラ活用モデルの構築を進めてまいります。

企業の成長、地域雇用、先端技術活用が相互に循環する仕組みづくりに取り組み、地方発の新たなAIインフラ活用のあり方を提案してまいります。



■会社概要

【会社名】株式会社ゼロフィールド （英名 ZEROFIELD,inc）

【代表者】平嶋 遥介

【所在地】東京都港区芝浦3-4-1 グランパークタワー32F

【設立】2017年4月

【事業内容】暗号資産マイニング、AI・データセンター運営 等

【コーポレートサイト】https://zerofield.biz/

【GPUサーバーサイト】https://zerofield.biz/lp/gpuserver/

【AI受託開発サイト】https://zerofield.biz/lp/ai-development/

※株式会社ゼロフィールドは、株式会社トリプルアイズ（本社：東京都港区、代表取締役：片渕 博哉、東京証券取引所グロース市場《証券コード：5026》）のグループ企業です。



■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ゼロフィールド

Dino GPU Server担当宛

電話番号：03-6897-5929

メールアドレス：dinogpu@zerofield.biz

URL： https://zerofield.biz/lp/dino-gpuserver/