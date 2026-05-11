紀の川市・かつらぎ町消防団　合同訓練　実施！

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紀の川市

　近年、気象条件の変化等により林野火災のリスクが高まっております。この度、隣接するかつらぎ町消防団と紀の川市消防団が連携し、大規模林野火災を想定した合同訓練を実施いたします。両消防団の円滑な連携体制の構築と、迅速かつ的確な初期対応能力の向上を図るため、下記のとおり計画いたしました。



（訓練概要図）

（共用グリット地図）

【訓練概要】


■日程 ： 令和８年５月１７日（日）　午前８時３０分開式　９時訓練開始予定


■訓練場所 ： 愛宕池公園　（紀の川市麻生津中１０６８番地）


■訓練内容 ： ・合同現場指揮本部を設置し、グリッド地図を用いた一元指揮


　　　　　　　・ドローンを用いた現場指揮本部への情報共有


　　　　　　　・延焼阻止線を設定した延焼防止活動


　　　　　　　・流量計を用いた中継送水


　　　　　　　・ジェットシューターを用いた残火処理


　　　　　　　・無線機を用いた情報伝達


■参加人員 ： 紀の川市　：団長、副団長、那賀方面隊、強化団員、ドローン隊


　　　　　　 かつらぎ町：団長、副団長、指揮者、団員



和歌山県・紀の川市危機管理部　危機管理消防課
和歌山県・紀の川市危機管理部　危機管理消防課

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