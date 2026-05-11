紀の川市・かつらぎ町消防団　合同訓練　実施！

紀の川市

近年、気象条件の変化等により林野火災のリスクが高まっております。この度、隣接するかつらぎ町消防団と紀の川市消防団が連携し、大規模林野火災を想定した合同訓練を実施いたします。両消防団の円滑な連携体制の構築と、迅速かつ的確な初期対応能力の向上を図るため、下記のとおり計画いたしました。

（訓練概要図）（共用グリット地図）

【訓練概要】

■日程 ： 令和８年５月１７日（日） 午前８時３０分開式 ９時訓練開始予定

■訓練場所 ： 愛宕池公園 （紀の川市麻生津中１０６８番地）

■訓練内容 ： ・合同現場指揮本部を設置し、グリッド地図を用いた一元指揮

・ドローンを用いた現場指揮本部への情報共有

・延焼阻止線を設定した延焼防止活動

・流量計を用いた中継送水

・ジェットシューターを用いた残火処理

・無線機を用いた情報伝達

■参加人員 ： 紀の川市 ：団長、副団長、那賀方面隊、強化団員、ドローン隊

かつらぎ町：団長、副団長、指揮者、団員

和歌山県・紀の川市危機管理部 危機管理消防課

TEL：0736-77-1300

FAX：0736-77-2514

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