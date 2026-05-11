【予約開始】生誕35周年！ソニックの公式絵さがし本がついに登場！ 『Find SONIC！ ソニックをさがせ！』が予約開始！ 紀伊國屋書店100周年記念コラボ企画も

株式会社西東社

株式会社西東社（文京区、代表取締役：若松和紀）は、新刊『Find SONIC！ ソニックをさがせ！』の予約開始をお知らせいたします。

本書は、1991年に発売されたソニックシリーズの原点・ゲーム『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』から、最新作『ソニックランブル パーティ』までの35年分のソニックタイトルから、超人気ステージを厳選した絵さがし本です。

11のドリームゾーンで、おなじみのキャラクターやアイテムをさがしたり、リングやチャオを数えたり、いろんな仕掛けがもりだくさん！ ソニックの35年分のドリームをつめこんだ、子どもはもちろん、大人も楽しい1冊です。

●本書の内容

今日はソニックの誕生日。でもエッグマンのしわざで、みんながドリームゾーンに飛ばされちゃった！ 超スピードのソニックを見失わないようにしながら、いっしょにテイルスやナックルズたちを見つけ出そう！

最初の舞台は「グリーンヒル」。 仲間やアイテムをさがそう！

ほかにも、眺めるだけでも楽しいステージがいっぱい！

イラストレーターmaribou（まりぼう）さんによる、ソニックの名ステージをお楽しみください！

ソニックカラーズの人気ステージ「スウィートマウンテン」

※イラストは制作中のもの

●数量限定特典として、全国の対象店舗でオリジナルICカードステッカーがついてくる！

全国の対象書店にて、本書購入特典としてオリジナルのICカードステッカーをご用意！

普段お使いのICカードに貼ったり、スマホケースに入れたり、大好きなソニックをいつでも持ち歩けていつでもながめられます。

※対象店舗などの詳細は後日お知らせいたします。

●紀伊國屋書店100周年を記念したコラボも実施！

全国に展開する書店・紀伊國屋書店の創業100周年を記念して、紀伊國屋書店グループ対象店舗にて「限定デザイン全帯」と「特製ブックカバー」もご用意！

※画像は限定デザイン全帯

ソニックとその相棒であるテイルスが紀伊國屋書店のカバーの本を持っている、本企画描きおろしのイラスト！

※全帯：書籍のカバー（表紙）の上から巻かれる帯が、カバーのサイズとほぼ同じ大きさ、または大部分を覆うように作られた特大の帯のこと

●監修

株式会社セガ

●イラスト

maribou（まりぼう）

イラストレーター、アニメーション作家。高校在学中より活動を開始。広大な世界や紙工作らしい質感を表現したイラストが持ち味。ゲームのオープニング映像やTVCMなど幅広く手がけている。本書が初の書籍となる。好きなソニックキャラクターはバタバタ。

●もくじ

プロローグまんが

ドリームゾーン１.グリーンヒル

ドリームゾーン２.メタルハーバー

ドリームゾーン３.チャオガーデン

ドリームゾーン４.カジノパーク（仮）

ドリームゾーン６.シティエスケープ

ドリームゾーン７.スウィートマウンテン

ドリームゾーン８.電脳空間

ドリームゾーン９.メトロポリス

ドリームゾーン１０.ゴーストタウン

ドリームゾーン１１.スターライトカーニバル

エピローグまんが

おまけ

【本書概要】

■タイトル：『Find SONIC！ ソニックをさがせ！』

■監修：株式会社セガ

■絵：maribou

■発行元：株式会社西東社

■発売日：2026年6月17日

■価格：定価1,540円（1400円 + 税）

■判型・ページ数：B5/24ページ

■ISBN：9784791635290

【販売ページ】

■Amazon： https://amzn.asia/d/0gu4GCVR

■楽天ブックス： https://books.rakuten.co.jp/rb/18628090/

【会社概要】

商号 ： 株式会社西東社

代表者 ： 代表取締役 若松和紀

所在地 ： 〒113-0034 東京都文京区湯島2-3-13

事業内容 ： 書籍、小冊子、電子出版物などの制作・販売

URL ： https://www.seitosha.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

企業名：株式会社西東社

担当者名：小林

TEL：03-5800-3120

Email：media@seitosha.co.jp