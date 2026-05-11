【予約開始】生誕35周年！ソニックの公式絵さがし本がついに登場！ 『Find SONIC！ ソニックをさがせ！』が予約開始！ 紀伊國屋書店100周年記念コラボ企画も
株式会社西東社（文京区、代表取締役：若松和紀）は、新刊『Find SONIC！ ソニックをさがせ！』の予約開始をお知らせいたします。
本書は、1991年に発売されたソニックシリーズの原点・ゲーム『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』から、最新作『ソニックランブル パーティ』までの35年分のソニックタイトルから、超人気ステージを厳選した絵さがし本です。
11のドリームゾーンで、おなじみのキャラクターやアイテムをさがしたり、リングやチャオを数えたり、いろんな仕掛けがもりだくさん！ ソニックの35年分のドリームをつめこんだ、子どもはもちろん、大人も楽しい1冊です。
●本書の内容
今日はソニックの誕生日。でもエッグマンのしわざで、みんながドリームゾーンに飛ばされちゃった！ 超スピードのソニックを見失わないようにしながら、いっしょにテイルスやナックルズたちを見つけ出そう！
最初の舞台は「グリーンヒル」。 仲間やアイテムをさがそう！
ほかにも、眺めるだけでも楽しいステージがいっぱい！
イラストレーターmaribou（まりぼう）さんによる、ソニックの名ステージをお楽しみください！
ソニックカラーズの人気ステージ「スウィートマウンテン」
※イラストは制作中のもの
●数量限定特典として、全国の対象店舗でオリジナルICカードステッカーがついてくる！
全国の対象書店にて、本書購入特典としてオリジナルのICカードステッカーをご用意！
普段お使いのICカードに貼ったり、スマホケースに入れたり、大好きなソニックをいつでも持ち歩けていつでもながめられます。
※対象店舗などの詳細は後日お知らせいたします。
●紀伊國屋書店100周年を記念したコラボも実施！
全国に展開する書店・紀伊國屋書店の創業100周年を記念して、紀伊國屋書店グループ対象店舗にて「限定デザイン全帯」と「特製ブックカバー」もご用意！
※画像は限定デザイン全帯
ソニックとその相棒であるテイルスが紀伊國屋書店のカバーの本を持っている、本企画描きおろしのイラスト！
※全帯：書籍のカバー（表紙）の上から巻かれる帯が、カバーのサイズとほぼ同じ大きさ、または大部分を覆うように作られた特大の帯のこと
●監修
株式会社セガ
●イラスト
maribou（まりぼう）
イラストレーター、アニメーション作家。高校在学中より活動を開始。広大な世界や紙工作らしい質感を表現したイラストが持ち味。ゲームのオープニング映像やTVCMなど幅広く手がけている。本書が初の書籍となる。好きなソニックキャラクターはバタバタ。
●もくじ
プロローグまんが
ドリームゾーン１.グリーンヒル
ドリームゾーン２.メタルハーバー
ドリームゾーン３.チャオガーデン
ドリームゾーン４.カジノパーク（仮）
ドリームゾーン６.シティエスケープ
ドリームゾーン７.スウィートマウンテン
ドリームゾーン８.電脳空間
ドリームゾーン９.メトロポリス
ドリームゾーン１０.ゴーストタウン
ドリームゾーン１１.スターライトカーニバル
エピローグまんが
おまけ
【本書概要】
■タイトル：『Find SONIC！ ソニックをさがせ！』
■監修：株式会社セガ
■絵：maribou
■発行元：株式会社西東社
■発売日：2026年6月17日
■価格：定価1,540円（1400円 + 税）
■判型・ページ数：B5/24ページ
■ISBN：9784791635290
【販売ページ】
■Amazon： https://amzn.asia/d/0gu4GCVR
■楽天ブックス： https://books.rakuten.co.jp/rb/18628090/
【会社概要】
商号 ： 株式会社西東社
代表者 ： 代表取締役 若松和紀
所在地 ： 〒113-0034 東京都文京区湯島2-3-13
事業内容 ： 書籍、小冊子、電子出版物などの制作・販売
URL ： https://www.seitosha.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
企業名：株式会社西東社
担当者名：小林
TEL：03-5800-3120
Email：media@seitosha.co.jp