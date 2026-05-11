【予約開始】生誕35周年！ソニックの公式絵さがし本がついに登場！ 『Find SONIC！ ソニックをさがせ！』が予約開始！ 紀伊國屋書店100周年記念コラボ企画も

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株式会社西東社

株式会社西東社（文京区、代表取締役：若松和紀）は、新刊『Find SONIC！ ソニックをさがせ！』の予約開始をお知らせいたします。





本書は、1991年に発売されたソニックシリーズの原点・ゲーム『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』から、最新作『ソニックランブル パーティ』までの35年分のソニックタイトルから、超人気ステージを厳選した絵さがし本です。


11のドリームゾーンで、おなじみのキャラクターやアイテムをさがしたり、リングやチャオを数えたり、いろんな仕掛けがもりだくさん！　ソニックの35年分のドリームをつめこんだ、子どもはもちろん、大人も楽しい1冊です。



●本書の内容


今日はソニックの誕生日。でもエッグマンのしわざで、みんながドリームゾーンに飛ばされちゃった！　超スピードのソニックを見失わないようにしながら、いっしょにテイルスやナックルズたちを見つけ出そう！



最初の舞台は「グリーンヒル」。　仲間やアイテムをさがそう！


ほかにも、眺めるだけでも楽しいステージがいっぱい！


イラストレーターmaribou（まりぼう）さんによる、ソニックの名ステージをお楽しみください！



ソニックカラーズの人気ステージ「スウィートマウンテン」

※イラストは制作中のもの


●数量限定特典として、全国の対象店舗でオリジナルICカードステッカーがついてくる！




全国の対象書店にて、本書購入特典としてオリジナルのICカードステッカーをご用意！
普段お使いのICカードに貼ったり、スマホケースに入れたり、大好きなソニックをいつでも持ち歩けていつでもながめられます。


※対象店舗などの詳細は後日お知らせいたします。



●紀伊國屋書店100周年を記念したコラボも実施！


全国に展開する書店・紀伊國屋書店の創業100周年を記念して、紀伊國屋書店グループ対象店舗にて「限定デザイン全帯」と「特製ブックカバー」もご用意！



※画像は限定デザイン全帯

ソニックとその相棒であるテイルスが紀伊國屋書店のカバーの本を持っている、本企画描きおろしのイラスト！



※全帯：書籍のカバー（表紙）の上から巻かれる帯が、カバーのサイズとほぼ同じ大きさ、または大部分を覆うように作られた特大の帯のこと




●監修

株式会社セガ




●イラスト

maribou（まりぼう）


イラストレーター、アニメーション作家。高校在学中より活動を開始。広大な世界や紙工作らしい質感を表現したイラストが持ち味。ゲームのオープニング映像やTVCMなど幅広く手がけている。本書が初の書籍となる。好きなソニックキャラクターはバタバタ。




●もくじ

プロローグまんが


ドリームゾーン１.グリーンヒル


ドリームゾーン２.メタルハーバー


ドリームゾーン３.チャオガーデン


ドリームゾーン４.カジノパーク（仮）


ドリームゾーン６.シティエスケープ


ドリームゾーン７.スウィートマウンテン


ドリームゾーン８.電脳空間


ドリームゾーン９.メトロポリス


ドリームゾーン１０.ゴーストタウン


ドリームゾーン１１.スターライトカーニバル


エピローグまんが


おまけ





【本書概要】


■タイトル：『Find SONIC！ ソニックをさがせ！』


■監修：株式会社セガ


■絵：maribou


■発行元：株式会社西東社


■発売日：2026年6月17日


■価格：定価1,540円（1400円 + 税）


■判型・ページ数：B5/24ページ


■ISBN：9784791635290



【販売ページ】


■Amazon： https://amzn.asia/d/0gu4GCVR


■楽天ブックス： https://books.rakuten.co.jp/rb/18628090/



【会社概要】


商号　　 ： 株式会社西東社


代表者　 ： 代表取締役　若松和紀


所在地　 ： 〒113-0034　東京都文京区湯島2-3-13


事業内容 ： 書籍、小冊子、電子出版物などの制作・販売


URL　　 ： https://www.seitosha.co.jp/



■本件に関するお問い合わせ先


企業名：株式会社西東社


担当者名：小林


TEL：03-5800-3120


Email：media@seitosha.co.jp