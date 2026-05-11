シェアハウスブランド「COURI」リニューアル、「繋がりをデザインする家」へ

株式会社シェアカンパニー

「最高の経験をデザインする」というミッションのもと、都心を中心に約30物件のシェアハウス運営・管理を行っている株式会社シェアカンパニー（本社：東京都渋谷区）は、同社が展開するシェアハウスブランド「COURI（コウリ）」のブランドリニューアルを実施いたしました。

本リニューアルでは、ブランドコンセプトの刷新に加え、ご入居者と共にロゴおよびWebサイトの全面的な見直しを行い、ブランドのあり方そのものを再設計いたしました。

■ 新ブランドコンセプト「繋がりをデザインする家」

COURIではこれまでの運営の中で、「ここでたくさんの繋がりが生まれた」という声を多くのご入居者様よりいただいてまいりました。

シェアハウスでの出会いをきっかけにご結婚された方や、日本人と外国籍の入居者が海外で再会されたケースなど、シェアハウスをご退去後も繋がりがあるという事例が多数ございます。

日々の暮らしの中で自然に生まれる関係性や、退去後も続く繋がりは、シェアハウスという住まいならではの価値であると考えています。

こうした価値をより多くの方に伝えていくため、新たに「繋がりをデザインする家」というコンセプトを掲げました。

■ 入居者参加型で創り上げたブランドロゴ

弊社主催の交流イベントの様子弊社主催の交流イベントの様子

本リニューアルでは、「繋がりをデザインする家」というCOURIのコンセプトを体現する取り組みとして、ロゴ制作において入居者参加型のプロジェクトを実施しました。

COURIにご入居中の方々からデザイン案を募集し、コンペ形式で新たなブランドロゴを決定いたしました。

■ 新ロゴについて

新ブランドロゴ（英字）新ブランドロゴ（カタカナ）

新ロゴは、COURIのご入居者である戸野様のデザインを採用いたしました。

印象的な赤を基調としたミニマルなデザインは、高い視認性とブランドとしての力強さを兼ね備えています。シンプルでありながら長く愛されるデザインを目指し、あらゆる接点において記憶に残る存在となるよう設計されています。

■ 今後の展開

新ロゴをデザインした戸野様（左）Webサイト制作に関する打ち合わせの様子

COURIは今回のリニューアルを機に、シェアハウスという住まいを通じて、一人暮らしでは得られない繋がりや体験の提供をさらに強化してまいります。

また、物件を超えた交流イベントの開催などを通じて、入居者同士の関係性を育む取り組みも推進してまいります。

■ 協業パートナー募集について

株式会社シェアカンパニーでは、首都圏を中心に約30棟・約500室のシェアハウスの管理・運営を行っております。

シェアハウスブランド「COURI（コウリ）」を中心に、多様なコンセプトの住まいを展開しており、マンション・寮・社宅・空き家などを活用したシェアハウス化の企画・運営を行っております。

物件の有効活用や収益改善をご検討の不動産オーナー様、事業パートナー様との協業を積極的に募集しております。

今後も事業拡大を予定しておりますので、ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

COURI 幡ヶ谷

COURI 二子玉川

COURI 大森東

RooF 明大前

■ 会社概要

会社名：株式会社シェアカンパニー

設立：2009年7月

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-3-3 北参道3（3F）

電話番号：03-6447-5431

メールアドレス：contact@share-company.com

代表者：佐々木祥太

事業内容：シェアハウス・シェアオフィス・宿泊施設・レンタルスペースの企画・運営・管理、シェアハウスポータルサイトの運営、不動産売買、賃貸仲介、一般賃貸物件の管理

ミッション：最高の経験をデザインする

コーポレートサイト：https://share-company.com

シェアハウスブランド「COURI（コウリ）」：https://couri-s.com/

シェアハウスブランド「MATE（メイト）」：https://share-company.com/mate/

シェアハウスポータルサイト「SHARE PARK」：https://share-park.com/