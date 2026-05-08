第8回中央組感謝祭を開催

株式会社中央組

株式会社中央組（愛知県名古屋市中村区）は、2026年5月16日（土）12時から17時30分まで、第8回中央組感謝祭を本社前で開催いたします。同イベントは、地域の皆様への日頃の感謝の気持ちを込めて毎年開催している恒例行事で、今回で8回目を迎えます。

近年、地域コミュニティの結束が重要視される中、企業と地域住民との関係性構築への関心が高まっています。

今回の感謝祭では、同社で活躍するネパール人社員が中心となり、本場のネパールカレーと特製ラッシーを振る舞います。多様な文化背景を持つ社員が活躍する現代の職場環境において、異文化交流を通じた地域との絆づくりは、新たなコミュニティ形成の形として注目されています。お子様向けには、お菓子つかみなどの楽しいゲームコーナーを設置し、ご家族でも安心してご参加いただけます。

特に注目すべきは、「ウェルジョブなごや（名古屋市障害者就労支援窓口）」と連携した「見て、買って、応援できる！つながるマルシェ」の初開催です。同社は障害者の就労支援や工賃向上を目指し、地域の就労支援事業所を応援しており、福祉事業所との連携を通じて、包括的な地域支援を実現する取り組みとして期待されています。今回のマルシェではプリン、パン、焼き菓子、ドーナッツなど多彩な商品が出店予定です。

さらに、災害時の防災拠点としての機能も果たす同社では、5年間保存できる「災害備蓄用パン」を先着50名様（予定）に無償で提供いたします。同社は来年60周年を迎えることから、地域密着型企業としての責任と使命を果たしながら、持続可能な地域コミュニティの発展により一層貢献してまいります。

【会社概要】

・会社名：株式会社中央組

・代表者：吉川誠

・所在地：愛知県名古屋市中村区並木1丁目53

・公式HP：https://chuogumi.com/

【問い合わせ先】

・担当：SNS採用担当窓口・岸本

・メール：kishimoto.chuogumi@gmail.com