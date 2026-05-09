【大阪・りんくう】視界を覆いつくす、光と笑顔の衝撃！6/6(土)開催『りんくう花火』は日本最大級の「スマイル花火」が夜空を埋め尽くす。完売席続出につき、良席の確保を急げ。

一般社団法人ENJOYりんくう（大阪府泉佐野市）は、2026年6月6日（土）に開催する「りんくう花火2026（ENJOY!りんくう）」に向け、開催まで1ヶ月を切り、準備はいよいよ大詰めを迎えました。チケットも残り僅か！本大会は、地元の市民ボランティアが中心となり、市内のポスター掲示や活動など一丸となって作り上げている市民発の花火大会です。

一般社団法人ENJOYりんくう2025年第9回大会の模様（撮影・写心家 柳 佳孝）

「街中に広がる感謝の輪、準備はいよいよ大詰めへ」

開催を1ヶ月後に控え、泉佐野市内ではボランティアスタッフによるポスター掲示や街頭活動が活発に行われています。「自分たちの手で、最高の一日を」という合言葉のもと、現役世代の社会人や学生たちが、仕事の合間を縫って会場設営のシミュレーションや運営の最終調整に奔走しています。市民発の花火大会だからこそ生まれる、温かくも熱い一体感が会場を包みます。

「世界を魅了する技術と、地元の想いがシンクロする夜」

今回の演出を手掛けるのは、世界的な花火競技会で数々の受賞歴を持つ日本屈指の花火師集団。

音楽と花火が0.1秒単位でシンクロする「音楽シンクロ花火」は、単なる打ち上げ花火を超えたエンターテインメント体験です。10周年を祝う「一尺玉」が夜空に描く大輪の華と、子供たちの笑顔を願う日本最大級の「スマイル花火」が、関空を背景にした絶好のロケーションで視界を覆いつくします。

「10周年の感動を、ストレスフリーな特等席で」

「場所取りの時間を気にせず、ゆっくりと会場入りしたい」「大切な人と、遮るもののない最高の視界で楽しみたい」。そんな声にお応えするのが、今回ご用意した指定席です。最前列で迫力を独占する「ダイナミック席」や、入場口に近く帰宅時もスムーズな「通路イス席」など、15年の歩みが結実する特別な瞬間を、最も快適な環境でご堪能ください。

ちょうどいい場所！と好評ですA：【指定席】通路イス席（6,000円/1席）

「快適さと利便性のベストバランス」

マーブルビーチの通路に面しており、入退場口やトイレ、フードエリアへのアクセスが最もスムーズです。足元が平坦なコンクリートのため、サンダルやヒールでも歩きやすく、ビーチ席より一段高い視点から大パノラマを楽しめる「通好みの人気席」です。

目の前が花火！その向こうには飛行機と空のみ！＜残りわずか！＞B：【指定席】ダイナミックイス席～波打ち際最前列～（10,000円/1席）

「視界を遮るものは、何もない」

有料観覧エリアの最前列。目の前は海と夜空だけという圧倒的な開放感。10周年を祝う「一尺玉」や恒例の「スマイル花火」の音と振動、そして合間に聞こえる波の音を全身で浴びる、文字通り「特等席」。大切な人との記念日や、最高の体験をしたい方におすすめです。

どこから見ようかなと迷うほど広い自由席！！C：【自由席】エリア入場券

「自由気ままに、波音と花火を」

丸石ビーチの好きな場所に座れる圧倒的な自由度。ペアで語らうもよし、大人数でワイワイ盛り上がるもよし。自分たちだけのベストポジションを見つける楽しみがあります。

大人：3,000円

子ども（中学生以下）：500円

※高校生以上は大人チケットとなります。

注意事項

※A・Bは指定席のため、売り切れ次第販売終了となります。

※D(グループ席）は完売しました。

※未就学児は「大人1人につき膝上鑑賞の場合は無料」です。1席を利用する場合は大人と同様の「1席」のチケットをご購入いただきます。

▼ チケットの購入・イベント詳細は公式サイトから！

りんくう花火公式サイト https://www.rinkuhanabi.jp

【チケット販売窓口】

＜全席取扱＞

■ e+（イープラス）

https://eplus.jp/sf/detail/3823750003?P6=001&P1=0402&P59=1(https://eplus.jp/sf/detail/3823750003?P6=001&P1=0402&P59=1)

＜自由席のみ＞

■ Pass Market（Yahoo! JAPAN）

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/0200g3g0g3451.html

■ 楽天トラベル

https://experiences.travel.rakuten.co.jp/experiences/62326?scid=we_txp_rinkuhanabi-officialsite

＜For International Visitors＞

■ KKday

https://www.kkday.com/en-us/product/268834?cid=21269&ud1=officialsite(https://www.kkday.com/en-us/product/268834?cid=21269&ud1=officialsite)

※PassMarketは手数料不要ですが、「自由席のみ」のお取り扱いとなります。

※その他詳細は公式ページおよび各プレイガイドにてご確認ください。

※開催当日の当日券につきましては後日発表をお待ちください

【公式サイトチケットページ】

https://www.rinkuhanabi.jp/ticket

※開催前日、2026年6月5日（金）まで

※チケットの詳細、観覧エリアのマップ、最新情報は上記URLよりご確認ください。

【イベント公式サイト】

https://www.rinkuhanabi.jp

安全対策

長年の運営実績に基づき、関係機関と密接に連携。

警備体制・観覧道線・安全対策を多層的に構築し、安心してお過ごしいただける環境を整えています。

■開催概要

名称：りんくう花火2026（ENJOY!りんくう）［第10回］

開催日：2026年6月6日（土）

時間：開場16時／閉場21時（打上開始19時30分～20時10分）（予定）

会場：りんくう公園 マーブルビーチ特設会場（大阪府泉佐野市りんくう往来1）

最寄り駅：南海空港線・JR関西空港線「りんくうタウン駅」

打上発数：7,000発（予定）

来場見込：6万人

主催：一般社団法人ENJOYりんくう（りんくう花火実行委員会）

【イベント公式サイト】

https://www.rinkuhanabi.jp

※チケットの詳細、観覧エリアのマップ、最新情報は上記URLよりご確認ください。

■ご案内と注意事項- アクセス：会場（マーブルビーチ）周辺にはりんくう花火の一般来場者専用駐車場はございません。ご来場の際は公共交通機関（南海電鉄・JR「りんくうタウン駅」より徒歩約12分）をご利用ください。- 禁止事項：路上駐車や近隣店舗への無断駐車は、大会の継続に支障をきたすため固くお断りいたします。- 安全確保： 消防法上の観点および安全確保のため、海上からのボート・船舶による観覧は一切禁止しております。また、自動車専用道路である関空連絡橋（スカイゲートブリッジR）上での停車・観覧は重大な事故を誘発する恐れがあるため固く禁じられています。- チケット： 雨天決行・荒天中止。中止時の扱いにつきましては各チケット会社の規定に基づくため、購入されたチケット会社の注意事項をご確認ください。協賛金は基本的に返金できません（来年に持ち越します）。

※その他の注意事項・規約については必ず公式サイト（https://www.rinkuhanabi.jp/）内のFAQをご確認ください。

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■団体概要

団体名：一般社団法人ENJOYりんくう

所在地：大阪府泉佐野市

設 立：2010年

活動内容：りんくう花火イベントの開催、海岸清掃活動、地域小学校などでの花火教室開催など

URL：https://enjoyrinku.com

■本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人ENJOYりんくう（りんくう花火実行委員会） 事務局

【イベント公式サイト】

https://www.rinkuhanabi.jp

ご連絡はイベント公式サイトのお問い合わせフォームよりお願い致します。