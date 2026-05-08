RIOT MUSIC、無原唱レコード初のフルアルバム『Dreamerise』を7月15日に発売。本日、予約受付を開始

株式会社Brave group

株式会社RIOT MUSIC（本社：東京都港区、代表取締役：舩橋 純、読み：ライオットミュージック、以下「RIOT MUSIC」）は、同社が運営するVSingerレーベル「無原唱レコード」において、初のフルアルバム『Dreamerise』を2026年7月15日(水)に発売いたします。

発売に先駆け、2026年5月8日(金)18時より通常盤の予約受付を開始いたします。

■無原唱レコード 新アルバム『Dreamerise』概要

本アルバムは、無原唱レコードに所属するアーティストたちが参加する初のフルアルバムです。

今回初収録となる新曲「Dreamers」や、「All of Us!」に加え、昨年レーベル名改称後にPrologue EPとしてリリースした「Landmarks」に収録された「ダリダリ」「OUR UNIVERSE」「Mock,mock」、異なる歌唱メンバーで初収録した「Kiss the sky!」「オーバーハレイション!」「Forte Wings」、さらに新曲2曲のオフボーカル版トラックで構成された全10曲となります。

予約受付は、2026年5月8日(金)18時より、全国の取扱店舗およびオンラインショップにて順次開始します。対象店舗でのご予約・ご購入いただいた方には店舗別オリジナル特典がございます。

通常盤に加え、新曲「Dreamers」を異なるメンバー構成で収録した特典CD付きの限定盤も発売します。限定盤は、RIOT MUSIC OFFICIAL STOREにて予約受付を予定しています。

詳細は、公式Xにてご案内します。

通常盤予約はこちら :https://mugensho.lnk.to/Dreamerise

【収録曲】

01. Dreamers

02. Kiss the sky! (feat. 朝倉杏子、時庭らんぜ、ミナミイズミ)

03. オーバーハレイション! (feat. 松永依織、白河しらせ、朱名)

04. Forte Wings (feat. 皇 美緒奈、伊月知世、メーメントヴァニタス)

05. ダリダリ

06. OUR UNIVERSE

07. Mock,mock

08. All of Us!

09. Dreamers (off vocal)

10. All of Us! (off vocal)

【商品情報】

『Dreamerise』＜通常盤＞

発売日：2026年7月15日(水)

予約開始：同年5月8日(金)18時～

価格：3,850円（税込）

＜通常盤の店舗特典＞

アニメイト(通販含む)：L判ブロマイド

Amazon.co.jp：メガジャケ

あみあみ：ましかくブロマイド

ゲーマーズ：2L判ブロマイド

ソフマップ・アニメガ：アクリルコースター(76mm)

タワーレコード(一部店舗を除く)：複製サイン入り2L判ブロマイド

Neowing / CDJapan：ポストカード

メロンブックス：オーバーホロ缶バッジ(56mm)

楽天ブックス：アクリルキーホルダー5cm

『Dreamerise』＜限定盤＞

発売日：2026年7月15日(水)

予約開始：近日公開

価格：6,600円（税込）

限定盤は、RIOT MUSIC OFFICIAL STORE限定にて予約受付いたします。予約受付の詳細は、公式X(https://x.com/Mugensho_RM/)にてお知らせします。

＜限定盤の特典＞

以下の3トラック入りの特典CDが付属します。

01. Dreamers (Io-Mio ver)

02. Dreamers (An-Chise-Shi-Ranze ver)

03. Dreamers (Izu-Shuna-Meme ver)

■新曲「Dreamers」「All of Us!」ライナーノーツ

「Dreamers」

- 再始動のパレードを、気高く踏み鳴らせ-

「無原唱レコード」への改称を経て、新体制としてそれぞれのメンバーが力強く進んでいく決意表明を示した一曲です。壮大なシンフォニックバラードから始まり、中盤からは一転、感情を解き放つような疾走感あふれるバンドサウンドへと劇的に展開します。

個としての活動を主体としながらも、音楽という信念のもとに心を一つにして、共に夢を追いかけ未来を掴み取ろうとする確かな絆を、重なり合う歌声を通じて力強く打ち出しています。

「無原唱レコード」再始動の一歩を告げる揺るぎない決意の旋律、ぜひご注目ください。



「All of Us!」

- 重なりはやがてひとつの景色を描き出す-

“何度でも歌おう 届けよう”という歌詞には、どんな距離や不安があっても、声を重ね続けることでつながりを紡ぎ続けてきたその意志をまっすぐに示しています。

日々の中で交わしてきた声や時間が気づけば誰かを支え、ここまでの景色をつくってきました。

一人では届かない。

それでも声が重なれば届く場所がある。

違うままでいい・・・そのまま響き合える。

ステージの上と、その先にいる “君” も含めて完成するみんなの歌。

それが「All of Us!」です。

■無原唱レコードフェス開催

無原唱レコード主催による、無原唱レコードフェス「RE；GAIN」を開催します。本イベントは生バンド演奏を交えた豪華なフェスとなる予定です。チケットをはじめとする続報は、近日中に発表を予定しています。

イベント名：RE；GAIN

会場：恵比寿 ザ・ガーデンホール

日程：2026年7月26日(日)

出演：無原唱レコード

■VSingerレーベル「無原唱レコード」とは

「無数」に広がる、バーチャルミュージックの「原点」となる

「無数」の可能性を持ったアーティストの「原石」達の歌が折り合わさって「唱」となる。それが「無原唱レコード」です。

・HP：https://riot-music.com/mugensho-record/

・X：https://x.com/Mugensho_RM/

■音楽事務所「RIOT MUSIC」とは

RIOT MUSICは、VSingerレーベル「無原唱レコード」、VTuberサポートプロジェクト「RIONECTION」、VRChat活動総合支援サービス「AdHoc」と、音楽を中心に多岐にわたるプロジェクトを運営しています。「終わらない、創造と体験を」をミッションに、体験者の人生を変えてしまうような心を揺り動かすコンテンツの創造と体験を生み出すことを目指しています。



・RIOT MUSIC HP：https://riot-music.com/

・RIOT MUSIC 公式X：https://x.com/RIOTMUSIC_info/

・無原唱レコード HP：https://riot-music.com/mugensho-record/

・RIONECTION HP：https://riot-music.com/rionection/

・AdHoc ワールドURL：https://vrchat.com/home/world/wrld_87971444-32c7-4df5-b5fe-1a185ddacc76/info

・常設オーディションサイト：https://riot-music.com/virtualartistaudition/

■会社概要

株式会社RIOT MUSIC

・設立：2022年7月1日

・資本金：10,000,000円（資本準備金含む）

・代表取締役：舩橋 純

・取締役：久保 元気

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production（VTuber事業・アーティストプロデュース事業）

・公式サイト：https://riot-music.com/



株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：67.1億円（資本剰余金含む）

・代表者名：代表取締役 野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company