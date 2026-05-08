代官山に「MARTE」旗艦店オープン、感性を刺激する新たな空間

株式会社フォティーノMARTE DAIKANYAMA内装イメージ





株式会社フォティーノが運営するセレクトショップ、「MARTE（マルテ）」は、2026年5月23日（土）代官山に新店舗「MARTE DAIKANYAMA」をオープンいたします。

2016年4月、MARTEは原宿の隠れ家的ヴィンテージショップとしてスタートしました。

創業以来「新境地・新たな自分自身の発見」をコンセプトに、ファッションを通じて”まだ知らない自分と出会う体験”を提案してまいりました。

そして2026年、10周年という節目を迎え、ディレクター陣が出産や子育てというライフステージを経て芽生えた内面への探究心を背景に、外見だけでなく五感を通して心の安らぎを感じられる、新たな感覚のショップとして「MARTE DAIKANYAMA」をオープンいたします。

コンセプトは、代官山に佇む”感性と五感をひらく創造の空間”。

旅や自然、アート、そして歴史。異なる文化や時代が交差する空間の中で、自分自身の内側に眠る本質的な好奇心を呼び覚ますエッセンスを取り入れながら、従来のファッションという枠を越え、ライフスタイルへと提案の幅を広げます。

日々のルーティンからのエスケープポイントとして、五感すべてで体験する場の創出を目指します。

シームレスに繋がる二つのフロアからなる「MARTE DAIKANYAMA」



インテリアディレクションは、世界各国のヴィンテージ家具やアートを扱う清澄白河の「gallery stoop(https://stoop.jp/)」、設計・監修は「FRYGALLERY(http://www.fry-gallery.com/)」が担当。



1F：希少な天然素材とアートが共鳴する空間

彫刻家イサム・ノグチが魅了され、自身の作品にも使用した宮城県丸森町・大蔵山でのみ産出される両輝石安山岩を用いたオリジナルのテーブルをはじめ、世界各国の希少なヴィンテージ家具とコンテンポラリーアートを配した感性を刺激する空間。



2F：和のエッセンスと創造性がオーバーラップするキュレーションスペース

MARTEらしい解釈で和の要素を取り入れた空間を創造。キュレーションスペースとして、定期的な展示やイベントの開催。

【代官山店の特徴】

◼︎旅や自然、アートなど異なる文化や時代が交差する瞬間を現代に昇華したオリジナルブランド「sahara(https://www.instagram.com/sahara_japon/)」や、アクセサリーブランド「SYKIA(https://www.instagram.com/sykia_official/)」を中心に、「ELLA CANTARIA(https://www.instagram.com/ellacantaria/)」、10周年を機に誕生した新ブランド「Ruh Dhan(https://www.instagram.com/ruhdhan_official/)」、「ILANIS(https://www.instagram.com/ilanis_official_/)」を展開

sahara 26ss / SYKIA “Amphitrite Grace” / ELLA CANTARIA 26ss / Ruh Dhan 1st Collection / ILANIS 1st Collection

◼︎世界各地から蒐集されたヴィンテージ衣類や花器、器など、時代や文化を横断するプロダクトをセレクト

◼︎デザインギャラリー「topso(https://topso.jp/?srsltid=AfmBOopXRbJU4Bzb5LJIxjYXNFiT-C7wKi6Uep8JJUV7YeOzxcNqxWL5)」との協業による海外インテリアの販売

空間に配されるのは、世界各国のモダンデザインを象徴するアイコニックなプロダクト。

これらの照明や一部の家具をその場で体験しながら、空間の余韻をそのまま日常へと持ち帰ることができます。

topso

◼︎”新たな自分自身と出会う”を軸に、五感に働きかけるさまざまな体験

・福岡県産天然水晶砂を使用した香炉を設え、オリジナルインセンスをはじめとする世界各地の香りを自由に楽しめる空間

左から : MARTE Original Incense Stick / trois incense / CRYSTAL INSENCE / TOMYMADE

・世界各地からセレクトした自然由来の調味料や、ハーブティーなど味覚に寄り添うセレクトの展開

ROSEBAY：セレクト商品

・火星（MARTE）をイメージした、「fog(https://www.instagram.com/fog___perfume/)」との協業オリジナルフレグランスの発売

fog：協業オリジナルフレグランス『Mars』/ セレクト商品

◼︎店舗イベントの開催

2階はキュレーションスペースとして運用予定です。

定期的なイベントに加え、占星術やアーユルヴェーダなど古代から受け継がれる叡智に触れる体験型ワークショップを通じて、内側から満たされる時間を提供いたします。

【OPEN NOVELTY】

オープンを記念し、代官山店にて税込15,000円以上お買い上げの方に「MARTEオリジナルトートバッグ」をプレゼントいたします。

さらに、ご来店いただいた方にはオリジナルステッカーをご用意しております。

※いずれも数量限定、なくなり次第終了となります。

NOVELTY TOTE BAG / ORIGINAL STICKER

【店舗概要】

店舗名：MARTE DAIKANYAMA

オープン日：2026年5月23日（土）

所在地：東京都渋谷区恵比寿西1-34-23 1F/2F 【Google Maps】(https://maps.app.goo.gl/8XdzVurFS5pwvmh5A)

営業時間：11:00-20:00

Instagram : https://www.instagram.com/marte_daikanyama/

【ABOUT MARTE】

MARTEは2016年にヴィンテージショップとして誕生。

現在はヴィンテージと現代の感性を重ね合わせながらオリジナルブランドを軸に展開し、“新たな自分自身との出会い”をテーマに独自の視点で提案を続ける。

今後はファッションという枠にとどまらず、五感を通じたライフスタイルへと提案の幅を広げ、内面と外面の両面から満たされる新たな価値の創出を目指す。

Instagram : https://www.instagram.com/marte_jp/

■ 会社概要

会社名 ： 株式会社フォティーノ

設立 ： 2014年10月

代表者 ： 関 直宏

本社 ： 東京都渋谷区神宮前１丁目１１－１１ グリーンファンタジア 402

事業内容：ヴィンテージ家具の輸入・販売、 映像・グラフィック・ウェブサイトのデザイン・ディレクション、オリジナル衣類の企画・販売 など

URL ： https://photino.co.jp