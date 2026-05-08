





松井酒造合名会社（所在地：鳥取県倉吉市）の「マツイ梅酒ソーダ～ブランデー仕込み～」および「大山 サクラハイボール」「大山 ミズナラハイボール」の計3商品が、イギリスで開催された国際的なRTD（※1）品評会「World Premix Awards 2026」において、ゴールド（金賞）を受賞いたしました。

特に「マツイ梅酒ソーダ～ブランデー仕込み～」は、あらゆるコンペティションを通じて今回が初エントリーでありながら、見事ゴールドに輝く快挙を成し遂げました。

また、「大山 シェリーカスクハイボール」および「マツイ梅酒ソーダ～ウイスキー仕込み～」もシルバー（銀賞）を受賞。

エントリーした多くの銘柄が国際的に高い評価を受けたことは、弊社のRTD製品における品質追求が世界基準で認められた証であると確信しております。

（※1）RTD = Ready To Drink。開封してすぐに楽しめる、缶入りのハイボールやチューハイなどの飲料を指します。

■受賞 商品情報

ゴールド受賞商品







マツイ梅酒ソーダ～ブランデー仕込み～

梅の爽やかさに、芳醇なブランデーの余韻が楽しめる逸品です。

コンペティションで初の受賞となり、その完成度の高さが世界に証明されました。

希望小売価格：155円（税抜）

容量：350ml

マツイハイボール「大山 サクラハイボール」

希少なサクラカスク（桜樽）由来の華やかな香りが特徴のハイボールです。

希望小売価格：220円（税抜）

容量：350ml

マツイハイボール「大山 ミズナラハイボール」

日本独自のミズナラ樽がもたらす、オリエンタルで深みのある香りが楽しめる本格派の一缶です。

希望小売価格：220円（税抜）

容量：350ml

シルバー受賞商品







マツイ梅酒ソーダ～ウイスキー仕込み～

マツイハイボール「大山 シェリーカスクハイボール」

■本格的な味わいをより身近に

弊社のハイボール・梅酒ソーダシリーズは、本格的なbarで提供されるようなクオリティを、手軽に自宅で楽しんでいただきたいという想いから誕生しました。

原酒の個性を最大限に引き出す配合と、爽快な口当たりを実現するための炭酸量の調整には、幾度もの試行錯誤を重ねています。

■World Premix Awards（WPA）について

世界各国のプレミックス飲料（RTD）を対象に、最も優れた銘柄を選出する国際的な品評会です。

ブラインドテイスティングによる厳格な審査が行われ、風味やバランス、消費者への訴求力など多角的な視点から評価されます。

近年急成長を遂げるRTD市場において、その品質と革新性が認められる重要な指標となっています。

公式HP：https://www.worldpremixawards.com/

■倉吉蒸溜所について

倉吉蒸溜所は、鳥取県倉吉市に蒸溜所を構え、ウイスキーなど蒸溜酒の製造、販売をしています。

「お酒の製造を通じて、人々を幸せに」という経営理念を掲げ、日本国内のみならず世界65ヵ国以上で「倉吉」「鳥取」「山陰」など地元にちなんだ商品名の「マツイウイスキー」ブランドを販売しています。

現状に満足せず、10年後、20年後、30年後の流通、販売を予測し、世界へ向けて新たな価値を生み出し続けます。

■企業情報

松井酒造合名会社 倉吉蒸溜所

〒682-0934 鳥取県倉吉市上古川656-1

公式HP：https://matsuiwhisky.com

■商品についてのお問い合わせ先

松井酒造合名会社

電話（06-4309-6250）もしくは、メール（info@matsui-shuzo.co.jp）にてお待ちしております。

※営業のご連絡は全てお断りしております

■このプレリリースへのお問い合わせ先

松井酒造合名会社 広報

メール（pr@matsui-shuzo.co.jp）にてお待ちしております。

※SEO対策・マーケティングやシステムなどの営業メールは全てお断りしております