職種別検索・動画視聴に対応、コミクスアカデミー公式サイトを全面刷新

株式会社コミクス

企業の生成AI活用では、導入後に「誰に何を学ばせるか分からない」「受講状況や成果が見えない」という課題が顕在化しています。

一方で、資料作成、議事録作成、情報収集、提案書作成など、日常業務でのAI活用は急速に広がっています。

株式会社コミクス（本社：東京都渋谷区円山町、代表取締役：鈴木章裕）は、法人向けオンライン研修「コミクスアカデミー」の公式サイト（https://www.comix.co.jp/academy/）をリニューアルし、職種別推奨講座検索、ワード検索、カテゴリー別サンプル動画の閲覧機能を公開しました。

■ 背景・課題

企業における生成AI活用は、すでに一部の先進企業だけの取り組みではなくなっています。日本企業でも、メールや議事録、資料作成等の補助に生成AIを業務で使用している割合は46.8％に達し、約75％の企業が業務効率化や人員不足の解消につながると考えています。

一方で、生成AIの活用方針を定めている日本企業は42.7％にとどまり、社内情報漏洩や著作権侵害などのリスクを懸念する企業も約7割存在します。導入ツールだけを増やしても、社員が安全に使える状態、職種ごとに実務へ落とし込める状態、管理者が進捗と成果を把握できる状態をつくらなければ、現場での定着は進みません。

コミクスアカデミーは、こうした課題に対し、「全社員一律の動画研修」ではなく、職種別・段階別に学習導線を設計し、受講状況や理解度を可視化しながら、実務成果につなげる法人向けオンライン研修として提供しています。今回の公式サイトリニューアルでは、検討段階の企業が自社に必要な講座を見つけやすくすることを重視しました。

■ 提供内容

1）職種別推奨講座を検索できる導線を新設

公式サイト内に「職種で探す」機能を設け、16職種別に推奨講座を確認できるようにしました。全社員必修、営業、マーケティング、EC担当、広告運用、管理部門、経営者・経営企画、人事・採用、広報、情報システム、DX推進、新入社員・若手など、部門ごとに必要な学習テーマを探すことができます。

これにより、研修担当者は「全社員に同じ講座を受けさせる」のではなく、部署や役割に応じて、何をどの順番で学ぶべきかを検討しやすくなります。

2）ワード検索で見たい講座をすぐに見つけられる機能を追加

新サイトでは、Dify、ChatGPT、BtoB、SEOなど、関心のあるキーワードから講座を検索できます。生成AI、AI実践講座、施策推進・DX、デジタル用語、マーケティングプロセスなどのカテゴリーと組み合わせることで、必要な講座に素早く到達できます。

コミクスアカデミーでは、生成AI・Webマーケティング・DXまで全職種・全レベルに対応した1,100本以上の動画コンテンツを提供しており、主要ツールのアップデートや新機能のリリースに合わせて、コンテンツを継続的に追加・更新しています。

3）1分前後のサンプル動画をカテゴリー別に視聴可能

受講前に講座の雰囲気を確認できるよう、カテゴリー別のサンプル動画視聴エリアを設けました。「AI基礎と最新情報」「AIで仕事を変える」「AIツール実践」「AI開発と安全性」「AI活用講座」などのカテゴリーから、講座内容や解説の粒度を確認できます。

導入検討企業は、受講者に合う講座かどうか、現場で使える内容かどうかを事前に確認したうえで、研修設計や受講対象者の選定を進めることができます。

■ 特長・強み

詳細はこちら :https://www.comix.co.jp/academy/コミクスアカデミーWebサイト

・職種別に迷わず探せる：16職種別の推奨講座により、部門ごとの学習テーマを整理しやすくしています。

・キーワードで素早く探せる：見たい講座をワード検索できるため、関心テーマから直接学習候補を確認できます。

・受講前に内容を確認できる：カテゴリー別サンプル動画により、講座の実用性や受講イメージを事前に把握できます。

・学びっぱなしを防ぐ：受講状況、完了率、進捗率、理解度確認により、管理者が研修の進行状況を把握できます。

・最新情報に追随できる：AIツールの変化に合わせて講座を追加・更新し、契約期間中は最新のAI活用スキルを届けます。

・助成金の活用も可能：人材開発支援助成金の申請も完全サポート。お1人受講金額2万円/年の最大75%が受給できます。

■ 想定利用者・活用シーン

想定利用者

・経営層／経営企画部門：全社のAI活用を経営課題として推進し、生産性向上とガバナンスを両立したい方

・人事／研修担当者：職種別に必要な講座を選び、受講状況を可視化しながら研修を運用したい方

・部門責任者／管理職：営業、マーケティング、管理部門、情報システムなど、自部門の実務に直結するAI活用を進めたい方

活用シーン例

・全社員向けAIリテラシー研修：情報漏洩、著作権、ハルシネーションなどの基本リスクを学ぶ

・職種別実務研修：提案書作成、議事録作成、調査、広告運用、データ分析、社内ナレッジ整理などに活用する

・管理者向け研修運用：受講率、学習時間、完了率、理解度を確認し、未受講者へのフォローを行う

■ 今後の展望

株式会社コミクスは、コミクスアカデミーを通じて、企業の生成AI活用を「個人任せの学習」で終わらせず、職種別の学習設計、受講状況の可視化、実務成果への接続までを一体で支援していきます。

今後も、生成AIツールや業務活用事例の変化に合わせて講座を継続的に追加・更新し、企業が安全かつ実践的にAI活用を定着させられる学習環境を整備してまいります。複数アカウントでの一括導入、資料請求、無料オンライン相談、助成金活用の相談も受け付けています。

詳細はこちら :https://www.comix.co.jp/academy/コミクスアカデミーWebサイト

ーーー株式会社コミクス 会社概要ーーーーーーー

本社住所：東京都渋谷区円山町15-4 近藤ビル2階

代表：代表取締役 鈴木章裕

設立：2007年9月

事業内容：生成AI活用生産性向上支援、BtoB事業者向け営業支援、フリーランスプロ人材紹介等

Web：https://www.comix.co.jp/

コミクスアカデミー：https://www.comix.co.jp/academy/

【お問い合わせ】

TEL：03-5459-5394 MAIL：n.adachi@comix.co.jp 担当：株式会社コミクス 安達成生