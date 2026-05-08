「住まい・建築・不動産の総合展［BREX］2026」５月１３日から開催~昨年大盛況の「建築ライブ」を今年も開催！完成予定CG動画公開~

株式会社イノベント

住まい・建築・不動産の総合展［BREX］実行委員会（実行委員長：堀正人、運営：(株)イノベント）は、2026 年5月13日(水)～15日(金)にて東京ビッグサイト 南１～４ホールにて「住まい・建築・不動産の総合展［BREX］2026」を開催いたします。来場者が主役の「参加型展示会」というテーマを掲げて、あらゆる協会・企業・団体とのコラボレーション企画を会期中に実施いたします。昨年大盛況の「建築ライブ」がパワーアップして会場を盛り上げます。見て学んで体験できる展示会をぜひ体験ください。

公式ホームページ： https://housing-biz.jp/

3日間で展示会場に家が建つ！「建築ライブ‘26」

詳細を見る :https://housing-biz.jp/見どころ１ 約6,000ｘ4,000サイズのユニットハウスを会場で建築！

展示会場でゼロから住宅（ユニットハウス）を建て、その施工を目の前で見ながら、大工の手仕事や納まり、建材の性能や施工などを解説していくLIVE企画です。

実際に建つユニットハウスをCGでご紹介！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=avBX46usHww ]

≪協力≫

大工の会、(一社)日本オフサイト建築協会



≪協賛メーカー≫

アイカ工業(株)、アイディールブレーン(株)、(株)アシスト、アンビシャス、イビデン樹脂(株)、ウルトジャパン(株)、エディフィス 省エネテック(株)、(株)evoltz、エンデバーハウス(株)、工機ホールディングスジャパン(株)、

(一社)サーキュラーコットンファクトリー、(株)サラオ、スパーク(株)、タカヤマ金属工業(株)、田島ルーフィング(株)、チヨダウーテ(株)、DH Protectionジャパン(株)、DEWALT、(株)東京BK足場、東京ボード工業(株)、

日本エムテクス(株)、(株)日本の窓、日本ボレイト(株)、(株)ノダ、藤井ハウス産業(株)、銘建工業(株)、モック(株)、ロームヘルド・ハルダー(株)、ワンド(株) など



見どころ２ 豪華ゲストによる性能実験セミナーを併催！



＜5/14(木)＞

●住宅性能"公開実験"セミナー「耐震編」

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(一社)M's構造設計 代表取締役 「構造塾」塾長

佐藤 実 氏

●住宅性能"公開実験"セミナー「安全持続性能編」

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(株)HAPROT 代表取締役 作業療法士/安全な家づくりアドバイザー

満元 貴治 氏（活動名：ヨシロー）

＜5/15(金)＞

●公開施工LIVE 畳の縁縫いライブパフォーマンス

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(株)徳田畳襖店4代目・畳屋ラッパー

徳田 直弘 氏

●住宅性能"公開実験"セミナー「気密編」

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気密測定専門コンサルタント ミエル化LAB 代表

気密性能引き出し屋 下村 勇太 氏

●有名クリエイターによる公開撮影「スマートホーム化 徹底解説」

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(株)Bitta 代表取締役 Social Media Creator

マメ 氏

●住宅性能"公開実験"セミナー「室内負圧・温熱環境編」

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(株)simsim 代表取締役

島 敬雄 氏

見どころ3 建築ライブ会場で行う特別イベント！1. 会期中毎日16:30から開催! 「上棟式/餅まき」

事前登録不要、誰でも無料で参加可能です。

普段なかなか体験できないイベントをお楽しみください！

2. 建築した茶室で「茶道体験会」

初企画！

建築したばかりの茶室で本格的なお茶を楽しめます。

開催日時：5月15日(金)14:00～/15:00～

※事前登録制で各回先着4名まで

3. 5/15(金)15:30～「作業着コレクション」

貴重なウェアが見られる！大工によるファッションショーを初開催！

≪協力≫

ウルトジャパン(株)、DEWALT、(有)祐人

▼詳しい詳細・スケジュールはコチラから▼

【初開催！】不動産業者・オーナー様向け 反響率UP！ ワンランク上の物件撮影スキルとホームステージングを学ぶ実践ワークショップ

詳細を見る :https://inv-div2.my.canva.site/brex2026-kenchiku-live26

不動産業界にとって反響率UPは永遠の課題。「物件撮影」にフォーカスし、多くの反響に繋がる「物件撮影方法、ホームステージング」が学べるワークショップを初開催します。

≪講師≫

（一社）日本ホームステージング協会 代表理事

鵜沼 俊英 氏

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≪タイムスケジュール≫

・座学パート（約15分）ワークショップパート（約15分）

※満席になりました。座学パートは参加できます。

・日時：5月13日(水) 14:30-15:00

5月14日(木) 14:30-15:00

5月15日(金) 11:00-11:30／14:30-15:00

・会場：東京ビッグサイト南1・2ホール内 BREX企画ラウンジ

・参加費：無料

・詳細 / 申込

5/13(水) 14：30-15：00 :https://innovent-expo.jp/brex/seminar/detail/#K-25/14(木) 14：30-15：00 :https://innovent-expo.jp/brex/seminar/detail/#K-95/15(金) 11：00-11：30 :https://innovent-expo.jp/brex/seminar/detail/#K-155/15(金) 14：30-15：00 :https://innovent-expo.jp/brex/seminar/detail/#K-16

【初開催！】震災体験コーナー

過去に起きた様々な地震の揺れを、専用の振動シミュレーターとVRでリアルに体感。

実際の観測記録を用いて、住宅内にいた場合の被害や、直下型地震などのタイプの異なる揺れ、制震構造の有無による揺れの違いなどを直接体験できます。

≪協力≫

白山工業(株)

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・会場 ：建物の防災EXPO内「S5-72」

・参加費：当日参加可能、無料

・詳細 ：https://housing-biz.jp/bousai/highlight.php

会場案内図を公開中

詳細を見る :https://housing-biz.jp/bousai/highlight.php

https://housing-biz.jp/data/2605map.pdf

出展社一覧はこちら

https://innovent-expo.jp/brex/exhibitors/

会場では100以上のセミナーを開催

セミナー一覧・スケジュールはこちら

https://innovent-expo.jp/brex/seminar/detail/

【開催概要】

イベント名 ：住まい・建築・不動産の総合展 [BREX] 2026

○構成展示会：住宅ビジネスフェア／非住宅 木造建築フェア／ビル建築 EXPO／ビルメン・ビルマネEXPO/マンション総合 EXPO/マンション管理組合サポート展／賃貸住宅 管理・仲介 EXPO／建物の防災 EXPO

会期：2026 年 5 月 13 日（水）～15 日（金）10：00～17：00

会場：東京ビッグサイト 南１～4、西3・4ホール

○併催展：第6回 デジタル化・DX 推進展 (ODEX)／第2回 人材不足・人手不足対策 EXPO

○公式 HP： https://housing-biz.jp/

○主催：住まい・建築・不動産の総合展［BREX］実行委員会

事務局：(株)イノベント東京都港区南青山三丁目 1 番 31 号 KD 南青山ビル 2 階



ご取材を希望される報道関係者の方は、プレス登録フォームよりお申込みください。

プレス登録フォーム :http://housing-biz.jp/press/



・報道関係者の方につきましてはセミナー申込不要です。直接会場にお越しください。

・取材いただけない登壇者がいらっしゃいます。詳細は当日配布するご案内をご覧ください。

・会期中取材をご希望される方には、当日の受付方法等を会期前にご連絡差し上げます。

・出展社、及び出展製品を取材する場合、出展社の許可を得た上で取材・記事掲載を行ってください。