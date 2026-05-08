「住まい・建築・不動産の総合展［BREX］2026」５月１３日から開催~昨年大盛況の「建築ライブ」を今年も開催！完成予定CG動画公開~
住まい・建築・不動産の総合展［BREX］実行委員会（実行委員長：堀正人、運営：(株)イノベント）は、2026 年5月13日(水)～15日(金)にて東京ビッグサイト 南１～４ホールにて「住まい・建築・不動産の総合展［BREX］2026」を開催いたします。来場者が主役の「参加型展示会」というテーマを掲げて、あらゆる協会・企業・団体とのコラボレーション企画を会期中に実施いたします。昨年大盛況の「建築ライブ」がパワーアップして会場を盛り上げます。見て学んで体験できる展示会をぜひ体験ください。
公式ホームページ： https://housing-biz.jp/
詳細を見る :
https://housing-biz.jp/
3日間で展示会場に家が建つ！「建築ライブ‘26」見どころ１ 約6,000ｘ4,000サイズのユニットハウスを会場で建築！
展示会場でゼロから住宅（ユニットハウス）を建て、その施工を目の前で見ながら、大工の手仕事や納まり、建材の性能や施工などを解説していくLIVE企画です。
実際に建つユニットハウスをCGでご紹介！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=avBX46usHww ]
≪協力≫
大工の会、(一社)日本オフサイト建築協会
≪協賛メーカー≫
アイカ工業(株)、アイディールブレーン(株)、(株)アシスト、アンビシャス、イビデン樹脂(株)、ウルトジャパン(株)、エディフィス 省エネテック(株)、(株)evoltz、エンデバーハウス(株)、工機ホールディングスジャパン(株)、
(一社)サーキュラーコットンファクトリー、(株)サラオ、スパーク(株)、タカヤマ金属工業(株)、田島ルーフィング(株)、チヨダウーテ(株)、DH Protectionジャパン(株)、DEWALT、(株)東京BK足場、東京ボード工業(株)、
日本エムテクス(株)、(株)日本の窓、日本ボレイト(株)、(株)ノダ、藤井ハウス産業(株)、銘建工業(株)、モック(株)、ロームヘルド・ハルダー(株)、ワンド(株) など
見どころ２ 豪華ゲストによる性能実験セミナーを併催！
＜5/14(木)＞
●住宅性能"公開実験"セミナー「耐震編」
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(一社)M's構造設計 代表取締役 「構造塾」塾長
佐藤 実 氏
●住宅性能"公開実験"セミナー「安全持続性能編」
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(株)HAPROT 代表取締役 作業療法士/安全な家づくりアドバイザー
満元 貴治 氏（活動名：ヨシロー）
＜5/15(金)＞
●公開施工LIVE 畳の縁縫いライブパフォーマンス
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(株)徳田畳襖店4代目・畳屋ラッパー
徳田 直弘 氏
●住宅性能"公開実験"セミナー「気密編」
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気密測定専門コンサルタント ミエル化LAB 代表
気密性能引き出し屋 下村 勇太 氏
●有名クリエイターによる公開撮影「スマートホーム化 徹底解説」
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(株)Bitta 代表取締役 Social Media Creator
マメ 氏
●住宅性能"公開実験"セミナー「室内負圧・温熱環境編」
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(株)simsim 代表取締役
島 敬雄 氏
見どころ3 建築ライブ会場で行う特別イベント！
1. 会期中毎日16:30から開催! 「上棟式/餅まき」
事前登録不要、誰でも無料で参加可能です。
普段なかなか体験できないイベントをお楽しみください！
2. 建築した茶室で「茶道体験会」
初企画！
建築したばかりの茶室で本格的なお茶を楽しめます。
開催日時：5月15日(金)14:00～/15:00～
※事前登録制で各回先着4名まで
3. 5/15(金)15:30～「作業着コレクション」
貴重なウェアが見られる！大工によるファッションショーを初開催！
≪協力≫
ウルトジャパン(株)、DEWALT、(有)祐人
▼詳しい詳細・スケジュールはコチラから▼
詳細を見る :
https://inv-div2.my.canva.site/brex2026-kenchiku-live26
【初開催！】不動産業者・オーナー様向け 反響率UP！ ワンランク上の物件撮影スキルとホームステージングを学ぶ実践ワークショップ
不動産業界にとって反響率UPは永遠の課題。「物件撮影」にフォーカスし、多くの反響に繋がる「物件撮影方法、ホームステージング」が学べるワークショップを初開催します。
≪講師≫
（一社）日本ホームステージング協会 代表理事
鵜沼 俊英 氏
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≪タイムスケジュール≫
・座学パート（約15分）ワークショップパート（約15分）
※満席になりました。座学パートは参加できます。
・日時：5月13日(水) 14:30-15:00
5月14日(木) 14:30-15:00
5月15日(金) 11:00-11:30／14:30-15:00
・会場：東京ビッグサイト南1・2ホール内 BREX企画ラウンジ
・参加費：無料
・詳細 / 申込
5/13(水) 14：30-15：00 :
https://innovent-expo.jp/brex/seminar/detail/#K-2
5/14(木) 14：30-15：00 :
https://innovent-expo.jp/brex/seminar/detail/#K-9
5/15(金) 11：00-11：30 :
https://innovent-expo.jp/brex/seminar/detail/#K-15
5/15(金) 14：30-15：00 :
https://innovent-expo.jp/brex/seminar/detail/#K-16
【初開催！】震災体験コーナー
過去に起きた様々な地震の揺れを、専用の振動シミュレーターとVRでリアルに体感。
実際の観測記録を用いて、住宅内にいた場合の被害や、直下型地震などのタイプの異なる揺れ、制震構造の有無による揺れの違いなどを直接体験できます。
≪協力≫
白山工業(株)
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・会場 ：建物の防災EXPO内「S5-72」
・参加費：当日参加可能、無料
・詳細 ：https://housing-biz.jp/bousai/highlight.php
詳細を見る :
https://housing-biz.jp/bousai/highlight.php
会場案内図を公開中
https://housing-biz.jp/data/2605map.pdf
出展社一覧はこちら
https://innovent-expo.jp/brex/exhibitors/
会場では100以上のセミナーを開催
セミナー一覧・スケジュールはこちら
https://innovent-expo.jp/brex/seminar/detail/
【開催概要】
イベント名 ：住まい・建築・不動産の総合展 [BREX] 2026
○構成展示会：住宅ビジネスフェア／非住宅 木造建築フェア／ビル建築 EXPO／ビルメン・ビルマネEXPO/マンション総合 EXPO/マンション管理組合サポート展／賃貸住宅 管理・仲介 EXPO／建物の防災 EXPO
会期：2026 年 5 月 13 日（水）～15 日（金）10：00～17：00
会場：東京ビッグサイト 南１～4、西3・4ホール
○併催展：第6回 デジタル化・DX 推進展 (ODEX)／第2回 人材不足・人手不足対策 EXPO
○公式 HP： https://housing-biz.jp/
○主催：住まい・建築・不動産の総合展［BREX］実行委員会
事務局：(株)イノベント東京都港区南青山三丁目 1 番 31 号 KD 南青山ビル 2 階
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プレス登録フォーム :
http://housing-biz.jp/press/
・報道関係者の方につきましてはセミナー申込不要です。直接会場にお越しください。
・取材いただけない登壇者がいらっしゃいます。詳細は当日配布するご案内をご覧ください。
・会期中取材をご希望される方には、当日の受付方法等を会期前にご連絡差し上げます。
・出展社、及び出展製品を取材する場合、出展社の許可を得た上で取材・記事掲載を行ってください。