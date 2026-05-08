株式会社Agoora（本社：東京都杉並区、代表取締役社長：阿部智生）が運営する弁護士相談ポータルサイト「債務整理弁護士相談広場」（ https://agoora.co.jp/saimu/ ）では、リボ払い利用経験のある全国の20～50代男女100名を対象にアンケート調査を実施しました。

リボ払い利用者の毎月の支払額や利用のきっかけ、支払い負担の実感について集計した結果がまとまりましたので、お知らせします。

詳細URL：https://agoora.co.jp/saimu/adjustment_of_debts/revoloving-payment-dangerous.html

■調査概要

目的 ：債務整理弁護士相談広場のサイト利用者に対して、より適切な対応が可能になるよう、債務整理の実態に関する情報源の抽出

実施 ：債務整理弁護士相談広場 編集部

回答方法：Webアンケート調査

調査日時：2026年4月23日～24日

調査対象：事前調査1,000名のうち、リボ払い利用経験があると回答した222名から抽出した100名

回答者数：クレジットカードを週1回以上使用している、リボ払い利用経験のある20～50代男女100名

※本調査内容及びグラフはご自由にご利用いただけます。ただし、転載・ご利用の際は、出典元に「債務整理弁護士相談広場」（ https://agoora.co.jp/saimu/ ）を記載のうえご利用ください。

本調査で得られた主な結果を、グラフとあわせて項目別にご紹介します。

■20～50代の5人に1人がリボ払い利用経験あり。うち約7割が現在も継続利用

クレジットカードを週1回以上使用する全国の20～50代男女1,000名のうち、リボ払いの利用経験者は222名（22.2%）。さらに、利用経験者から抽出した100名を対象とした本調査では、69%が現在もリボ払いを継続利用中という結果となりました。

■月々の支払額は「5万円以下」が最多。一方で月20万円超の層も約3割

リボ払いによる月々の支払額、最多は「5万円以下」（24.64%）。半数以上（約56%）は15万円以下に収まる一方、月20万円超を支払う層も約29%にのぼり、リボ払いが家計に大きな負担を与えている層も一定数存在することが明らかになりました。

■リボ払い利用のきっかけは「支払額の一定化」が最多。受動的な利用開始も約3割

リボ払いを利用しはじめたきっかけとして最多は「毎月の支払い額を一定にするため」（22%）。

一方、「カードがリボ払い専用だった」「店員にすすめられた」「勝手に設定されていた」の合計は29%となり、自ら主体的に選んだとは言いがたい、受動的な形でリボ払いの利用を開始していたケースも約3割（29%）見られました。

■リボ払い利用者の4人に3人が支払いに苦しんだ経験あり

リボ払い経験者の方のうち、支払いを「苦しく感じたことがある」と回答した人は76%。

冒頭の調査結果のとおり、リボ払い利用経験者の約7割が継続利用する上に、その4分の3以上が支払い負担を実感している実態が浮かび上がり、多くのリボ払い利用者が返済に苦しさを感じながらも抜け出せずにいる実情を浮き彫りにしているといえます。

■まとめ

リボ払いの返済負担にお悩みの方は弁護士へご相談を

リボ払いは毎月の支払額が一定で家計管理がしやすい一方、年15%～18%程度の手数料が発生し、追加利用で残高が膨らんでも負担増を実感しにくい仕組みです。

「苦しさを感じながらも抜け出せない」状態が続いている場合は、債務整理という法的な解決策も選択肢のひとつ。一人で抱え込まず、弁護士など専門家への相談をおすすめします。

アンケート結果に関する詳細記事のご紹介

債務整理弁護士相談広場のWEBサイトでは、より詳細な内容のレポート、ならびにリボ払いの返済が苦しいときの対処法や債務整理の選択肢もわかりやすく紹介する解説記事を公開しています。

詳細は以下のページをご覧ください。

URL：https://agoora.co.jp/saimu/adjustment_of_debts/revoloving-payment-dangerous.html

【参考】今回実施したアンケート調査の主な設問内容

Q1. あなたは現在もリボ払いを利用していますか？

Q2. リボ払いで使っているクレジットカードの毎月の支払額はいくらくらいですか？

Q3. リボ払いを使ったきっかけはなんでしたか？

Q4. リボ払いで支払いを苦しく感じたことはありますか？

■債務整理弁護士相談広場について

債務整理弁護士相談広場は、借金の悩みを抱える方のための情報ポータルサイトです。

サイト利用者の方が抱える借金の悩み・相談内容と、各弁護士事務所の持つ特色のマッチングを重視したサイト設計が好評となっています。

また、借金問題を法的に解決する債務整理の基礎知識から、誰もが不安を感じる債務整理後の生活について等、借金にお悩みの方に役立つ様々なヒントを、希望するユーザーにお届けします。

サービス概要

サイト名 ：債務整理弁護士相談広場

サイトURL ：https://agoora.co.jp/saimu/

主なコンテンツ：借金問題でお悩みの方向けガイド・コラム・関連情報

■本件に関する問合せ先

株式会社Agoora

担当：債務整理弁護士相談広場

窓口：https://agoora.co.jp/saimu/contact

■会社概要

商号 ：株式会社Agoora

所在地 ：東京都杉並区高円寺南4-7-1 藤和シティコープ高円寺南302

設立 ：2011年4月

代表者 ：代表取締役社長 阿部 智生

企業URL：https://agoora.co.jp/

■運営サイト

交通事故弁護士相談広場 ：https://agoora.co.jp/jiko/

離婚弁護士相談広場 ：https://agoora.co.jp/rikon/

遺産相続弁護士相談広場 ：https://agoora.co.jp/souzoku/

債務整理弁護士相談広場 ：https://agoora.co.jp/saimu/

刑事事件弁護士相談広場 ：https://www.keijihiroba.com/

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