ESPOIR TRIBE -エスポワール・トライブ-が『CDF2026』に出演決定、新体制6人で初の東京ドームステージへ

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年7月30日（木）に東京ドームにて開催する、5人組動画クリエイター・コムドットが総合プロデュースを務める『Creator Dream Fes 2026 ~produced by Com.~』（以下、『CDF2026』）において、このたび追加出演クリエイターとしてESPOIR TRIBE -エスポワール・トライブ-の参加が決定したことをお知らせいたします。

今回出演が決定したESPOIR TRIBE -エスポワール・トライブ-は、新メンバー2人の加入により6人体制となって初の東京ドームステージに挑みます。新たな体制で臨む大舞台で、どのようなパフォーマンスを見せるのか、ぜひご注目ください。

出演が決定したESPOIR TRIBE -エスポワール・トライブ-は以下のようにコメントを寄せております。

▼ESPOIR TRIBE -エスポワール・トライブ- コメント全文

今年もCDFに出演できることになって本当に嬉しいです！

CDF出演を賭けて挑戦したロング動画の月間2,000万回再生の目標を達成して

いまチームとしてもとても気合が入っている状態です！

新体制になってパワーアップしたESPOIR TRIBEに期待していてください！

最高の1日にしましょう！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mTtIZYutGtk ]

本イベントは、地元の幼馴染で、中学生時代に同じバスケ部に所属していたやまと、ひゅうが、ゆうた、あむぎり、ゆうまで結成されたコムドットが総合プロデュースを手がける大型ライブイベントです。2年ぶり、3回目の開催となる本公演では、これまで以上にスケールアップした内容を予定しております。出演者には、コムドットをはじめ、これまでの開催にも出演してきた人気クリエイターであるESPOIR TRIBE -エスポワール・トライブ-、スカイピース、とうあ、ばんばんざい、むくえなに加え、今回が初出演となる「原宿のカリスマ」として小・中学生を中心に絶大な支持を集めているしなこ、そしてあぃりDX、だーご、しんぢくんの強烈なキャラクターで人気を集める竹下☆ぱらだいすの出演が決定しております。

東京ドームという夢の舞台に集結するクリエイターたちが織りなす、一夜限りのスペシャルステージにぜひご期待ください。

■出演者一覧（敬称略）

コムドット

ESPOIR TRIBE -エスポワール・トライブ-

しなこ（初出演）

スカイピース

竹下☆ぱらだいす（初出演）

とうあ

ばんばんざい

むくえな

本公演の来場チケットは、5月9日（土）19時より二次先行抽選の受付を開始いたします。チケットは「指定席」と「ABEMA PPV付き指定席」の2券種をご用意しており、PPV付きチケットでは通常よりお得に配信視聴が可能となるほか、購入者限定の特典として、抽選でコムドットに会えるCDFアフターパーティーへの招待（約300名予定）、本番直後の密着映像、CDFオリジナルデジタルフォトブックなど、ここでしか体験できないコンテンツをお楽しみいただけます。

今後も、出演クリエイターやグッズ情報など、最新情報を随時発表してまいります。ぜひご期待ください。

▼公式サイト

https://contents-abema.com/cdf2026/

■『Creator Dream Fes 2026 ~produced by Com.~』 公演概要

【開催日時】

2026年7月30日（木） 開場 14:30 / 開演 16:30

【会場】

東京ドーム

【出演者】

コムドット

ESPOIR TRIBE -エスポワール・トライブ-

しなこ（初出演）

スカイピース

竹下☆ぱらだいす（初出演）

とうあ

ばんばんざい

むくえな

■チケット情報

指定席：12,500円（税込）

指定席（PPV付き）：15,200円（税込）

※PPV付きチケットと通常チケットの両券種お申込み可能ですが、ご当選はいずれか1つのみとなります。

＜PPV付きチケット特典＞

・抽選でコムドットに会えるCDFアフターパーティーご招待（約300名予定）

・本番直後の密着映像

・CDFオリジナルデジタルフォトブック

■チケット販売スケジュール

＜2次先行抽選＞

申し込みサイト：https://w.pia.jp/t/creatordreamfes/

受付期間：5月9日（土）19:00～5月18日（月）23:59

当落発表：5月22日（金）12:00以降順次

入金期間：5月26日（火）23:59まで

応募方法：チケットぴあの会員登録で応募可能