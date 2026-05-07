友利新（ともりあらた）が社長を務める株式会社メディスキンが新商品を発売。

株式会社メディスキン

株式会社メディスキン（本社：東京都港区赤坂 / 株式会社メディスキン代表取締役：友利新）は、ブランド誕生から12年目を迎え、新シリーズ「mediskin BABY PLUS（メディスキンベビープラス）」を立ち上げ、その第一弾となる新商品メディスキンベビープラス モイスチャーローションとメディスキンベビープラス モイスチャークリームを発売いたします。

メディスキン公式サイト：https://mediskin.jp/

メディスキンとは

- メディスキンについて

友利新自身の妊娠、出産をキッカケにメディスキンベビーは生まれました。

出産を控えた頃、産まれてくる赤ちゃんのために、成分表示とにらめっこしながらベビーケア製品を探してみましたが、心から納得できるものに出会えませんでした。見つからないなら、自分で作ろうと思ったことがメディスキン立ち上げのきっかけです。

- メディスキンベビープラスとは

肌をしっかり潤すこと。そんな日々のケアをさらにサポートするために、ライスパワー(R)No.7(うるおいケア成分)・ライスパワー(R)No.11α(かさつきケア成分)を配合しました。

もともと肌が持つ力を補い、ゆらぎやすい肌を整える「ベビー予防スキンケア発想」としてメディスキンベビープラスを開発しました。余計なものは極力排除して、お肌を守るケアからこだわりの成分をプラスすることで、日々変化する肌のお悩みにしっかりアプローチ。赤ちゃんや成長期の子供たちのデリケートな肌を健やかに保つための、毎日の習慣としてお使いいただけます。

忙しい毎日の中で、赤ちゃんのお世話に向き合うパパやママ、そしてご家族へ。

赤ちゃんの肌トラブルに向き合う中で感じる不安や負担、そして自分のケアが後回しになってしまう日々。

メディスキン ベビープラスは、そんな毎日を少しでも軽やかにしたいという想いから、日常に自然と溶け込むスキンケアとして生まれました。

商品特徴は、ライスパワーNo.7・ライスパワーNo.11αを配合し、繊細な赤ちゃんの肌に配慮しながら、乾燥しやすい大人の肌にも十分なうるおいを与えます。

ライスパワーとは

170年の歴史を持つ老舗の作り酒屋、勇心酒造独自の日本型バイオ発酵技術により、お米から生み出されたライスパワーエキスは、肌本来のうるおいを保つ力をサポートし、健やかな肌へ導きます。

商品概要

モイスチャーローション

商品特徴：ライスパワーNo.7（うるおいケア成分）配合のモイスチャーローションは、肌にうるおいを与え、すこやかに整えるスキンケア用ローションです。デリケートな赤ちゃんの肌から、乾燥しやすい大人の肌まで、毎日のケアに心地よく取り入れられます。肌にやさしくなじむテクスチャーで、うるおいを守ります。

価格：\3,850(税込)

容量：190mL

発売日：2026年5月18日（月）

モイスチャークリーム

商品特徴：ライスパワーNo.11α（かさつきケア成分） 配合モイスチャークリームは、やわらかくのびのよいテクスチャーで、ローションで整えた肌に重ねることで、うるおいを閉じ込め、包み込むようにケアできます。敏感になりやすい肌でもなじみやすく、毎日のスキンケアに取り入れることで、肌のうるおいを保つ習慣をサポートします。

価格：\4,180(税込)

容量：50g

発売日：2026年5月18日（月）

赤ちゃんに触れるその手で、そのまま自分のケアまで。

日々の動きの中で、無理なく使い続けられる設計です。単なる「家族で使えるベビーケア」にとどまらず、赤ちゃんとの時間を大切にしながら、大人も自分の肌と向き合える。そんな、家族それぞれの心地よさに寄り添うスキンケアです。

ベビーの肌について

昨今の肌環境は非常に過酷で、これから迎える夏も厳しい暑さが続きます。大人の肌でさえ、汗や外的刺激でバリア機能が乱れやすく、赤みや乾燥などに悩まされたりもします。

赤ちゃんの肌は大人の肌の約半分ほどで、とても未熟。強い日差しや紫外線、汗やほこりなどで刺激を受けると、バリア機能が乱れやすくなります。そのため、敏感になった肌は、乾燥や赤みなどの肌トラブルを繰り返しやすい状態になってしまいます。

だからこそ毎日のスキンケアには、ただうるおいを補うだけでなく、肌をすこやかに保つ視点が大切です。

メディスキンベビープラスでは、家族みんなで使いやすい処方設計にこだわり、肌にうるおいを与えながら、乾燥しがちな肌環境を整えやさしい使い心地で毎日のケアに寄り添い、デリケートな赤ちゃんの肌はもちろん、乾燥や外的刺激が気になる大人の肌まで、家族みんなのスキンケア時間をサポートします。

友利新 プロフィール

代表取締役社長

医師、東京薬科大学客員教授、梅花女子大学客員教授、日本コスメティック協会顧問。

現在都内2ヵ所のクリニックに勤務の傍ら、医師という立場から美容と健康を医療として追求。

美容誌のベストコスメ審査員を歴任。美と健康に関する著書も多数。

YouTubeチャンネル『友利新/医師「内科・皮膚科」』の登録者は165万人以上

「mediskin BABY PLUS」のデザイン

新シリーズ「mediskin BABY PLUS」のデザインは、やさしく温かみのあるタッチで幅広く支持を集めるイラストレーター・SHOGO SEKINE氏が担当しています。

INSTAGRAM:@shogosekine0319

1983年東京都生まれNY育ち。2013年よりイラストレーターとして活動開始。

手書きのタイポグラフィー、図形、花植物を組み合わせたイラストをスタイルとし、雑誌・広告・アパレル・プロダクト・テキスタイル・空間など様々な分野でアートワークを提供中。

〈先行予約セット販売のお知らせ〉

メディスキン公式サイト：https://mediskin.jp/

【期間】2026年5月7日～2026年5月18日

このたび、mediskinBABYPLUSモイスチャーローションとmediskinBABYPLUSモイスチャークリーム、shogosekineデザインステッカー・ショッピングバックを加えた先行予約セットを上記期間限定で販売いたします。

メディスキン 商品ラインナップ

MEDI SKIN BABY

シリーズ説明：赤ちゃんの肌には必要のない「合成化学成分」はすべて排除し、厳選した天然保湿成分をベストな配合でプラス。 納得がいくまで試作を繰り返し、目が届くところで製造過程も詳細にチェックできるように国内製造にこだわりました。

MEDI SKIN KIDS

子供の肌は、思春期まで乾燥をし続け、幼少期の保湿は、その後の肌質にも大きくかかわります。 さらに、成長するにつれて日常生活で触れる食品添加物や化学成分も増えていき、 それらすべて排除することはできず、慣れていくことも必要になります。そこで、化学成分を見直し子供の肌へ安心して使用できる商品の開発に取り組みました。

インスタグラム公式アカウント：@mediskin_official