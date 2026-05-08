NPO埼玉教育ネット(所在地：埼玉県春日部市)は、私立進学相談会「入試ファースト」を、2026年6月14日(日)に浦和会場、6月20日(土)に川口会場にて開催いたします。





「入試ファースト」ロゴ





本イベントは、公立・私立高校の先生方の全面的な協力により今年で26回目を迎えます。例年、志望校選びを本格化させる受験生とその保護者から高い支持をいただいており、埼玉県教育委員会および各市教育委員会の後援も決定。地域一丸となって受験生の第一歩(ファースト・ステップ)を応援します。









■ 「入試ファースト」の注目コンテンツ

・高校担当者による「個別進学相談」

各学校のブースでは、先生方が直接受験生の疑問や不安に応じます。学校の雰囲気やカリキュラム、入試のポイントなど、資料だけでは分からない生の情報が得られます。





・受験のプロが集結「受験なんでも相談コーナー」

入試の仕組みや併願校の選び方など、特定の学校に限らない悩みに対し、専門家が無料でアドバイスいたします。





・最新資料を網羅「パンフレットコーナー」

参加校の最新学校案内パンフレットに加え、受験に役立つ各種資料を無料で配布。効率的な情報収集が可能です。





・安心の事前予約制(WEB予約)

混雑を避け、安心してご相談いただけるようWEB予約制を導入。限られた時間の中で有意義な情報収集をサポートします。









■ 開催概要

【浦和会場】

日程 ：2026年6月14日(日)

場所 ：浦和コルソ 7階 コルソホール

参加予定校：37校(公立・私立)

後援 ：埼玉県教育委員会、さいたま市教育委員会





【川口会場】

日程 ：2026年6月20日(土)

場所 ：フレンディア(川口駅前キュポ・ラ本館棟4階)

参加予定校：30校(公立・私立)

後援 ：埼玉県教育委員会、川口市教育委員会





【共通事項】

対象 ：小学3年生～中学3年生の生徒、およびその保護者

参加費 ：無料

申込方法：公式サイト( https://www.saitamakyouiku.net/ )より事前予約制









■ 主催者メッセージ

「入試ファーストは、多くの学校の先生方、そして地域の私塾・教育関係者の熱意に支えられ、四半世紀を超えて継続してきました。情報が溢れる現代だからこそ、『直接会って話を聞く』ことの価値を大切にしています。この2日間が、受験生の皆さんが自信を持って未来を選択する一助となることを願っております。」(NPO埼玉教育ネット 代表)





川口会場の様子





浦和会場の様子





■ 団体概要

団体名 ： NPO埼玉教育ネット

所在地 ： 〒344-0021 埼玉県春日部市大場1290-18(シグシステム内)

活動内容 ： 進学相談会の開催、教育情報の提供、地域教育の活性化支援

公式サイト： https://www.saitamakyouiku.net/





※出展校や予約開始日については、公式サイトにて随時更新しております。