禅でととのう、親子のじかん。親子瞑想クッション「ZAF MOMENT」を5月7日に発売

サカエ金襴株式会社

サカエ金襴株式会社（本社：富山県高岡市、代表取締役社長：山岸 寛子）は、自社の瞑想クッションブランド「ZAF」より、親子で一緒に座る時間をつくる親子瞑想クッション「ZAF MOMENT（ザフ モーメント）」を、2026年5月7日（木）に発売します。

「ZAF MOMENT」／上からミント（Sサイズ）・カームブルー（Sサイズ）・ミモザ（Mサイズ）

「ZAF MOMENT」は、僧侶が坐禅を組む際に用いる伝統的な「坐禅蒲団」をルーツに、現代の親子が日々の暮らしの中で取り入れやすい瞑想用クッションとして再設計した新商品です。



忙しい毎日の中で、親子が向き合う時間はつくりたいけれど、なかなか余裕がない。そんな家庭に向けて、「ただ、いっしょに座る」という小さな習慣を提案します。朝の数分、宿題前、寝る前など、日常の切り替えの時間に親子で隣に座り、姿勢と呼吸をととのえる。言葉を急がず、同じ静けさを共有する時間を、暮らしの中に届けます。



商品は、大人・小学高学年向けのMサイズと、小学生向けのSサイズの2サイズ展開。カラーは、ミント、カームブルー、ミモザ、ローズ、ムーンホワイト、チャコールの6色を用意し、リビングや子ども部屋にもなじむやわらかな色合いに仕上げました。

■ 開発背景



- 親子でふれあう時間を、日常の中に取り戻すために

実は年々減っている、親子の時間

近年、家庭の中で親子が一緒に過ごす時間のあり方は大きく変化しています。

シチズン時計株式会社の「親子のふれあい時間」調査（2025）では、親子で一緒に過ごす時間は2012年と比較して、平日で41分、休日で70分短くなっていると報告されています。これは1年に換算すると、年間約300時間、つまり約12日半分の親子時間が少なくなっている計算です。

※出典元：「親子のふれあい時間」調査 シチズン時計調べ親子瞑想で無言のコミュニケーション

朝の支度、仕事や学校、習い事、宿題、家事、スマートフォンやゲーム。親も子どももそれぞれに忙しく、同じ家の中にいながらも、心がふれあう時間をつくることは簡単ではありません。



「ZAF MOMENT」は、そうした現代の親子に向けて、特別な準備や長い時間を必要としない“ただ一緒に座る”時間を提案する商品です。

親子で座る5分が、心をととのえる習慣に

坐禅の基本にある「姿勢を調える、呼吸を調える、心を調える」という考え方を、親子の日常に取り入れやすい瞑想習慣として整えました。

子どもにとって、静かに座り、呼吸や身体の感覚に意識を向ける時間は、宿題の前、ゲームの後、寝る前など、気持ちを切り替えるきっかけになります。短い時間でも立ち止まる習慣が、自分の状態に気づき、落ち着いて次の行動へ向かう土台づくりをサポートします。

親にとっても、瞑想は仕事や家事、育児の中で自分自身に意識を戻す時間です。親子で一緒に座ることで、子どもを見守りながら、親自身も呼吸をととのえ、心に余白をつくる時間になります。

5分の短い瞑想習慣で親子の身心をサポート

中綿の「カポック」をすべて手詰めする伝統の製法伝統的な仏具の製法で安定した座り心地

富山県高岡市で仏具・宗教用具の製造に携わってきたサカエ金襴株式会社は、全国の寺院や仏壇の荘厳品を、金襴緞子と呼ばれる高級織物を用いて手作りしてきました。ZAFシリーズの丸い形や、身体を支える独特の硬さには、坐禅蒲団を作り続けてきた職人の技術が生かされています。

仏具づくりの技術と、禅の知恵を、現代の暮らしへ。

「ZAF MOMENT」は、親子の毎日に静かな余白をつくるための、新しいZAFです。

■ 商品の特徴



1. 親子で一緒に使える2サイズ展開



大人や小学高学年向けのMサイズと、小学生向けのSサイズを展開。親子がそれぞれの身体に合ったサイズを選び、隣に座ることで、無理なく同じ時間を共有できます。

Mサイズ：大人や小学高学年向けSサイズ：小学生向け



2. 禅の知恵を、日常の小さな習慣へ



坐禅の基本である「調身・調息・調心」の考え方を、現代の暮らしに取り入れやすい形にしました。朝の数分、宿題前、寝る前など、日々の切り替えのタイミングに座ることで、親子で静かに心を落ち着ける時間をつくります。



3. 伝統的な坐禅蒲団を現代向けに再設計



ZAFは、僧侶が坐禅で使用する伝統的な仏具「坐禅蒲団」を、現代のライフスタイルに合う形でリデザインした坐禅・瞑想用クッションです。「ZAF MOMENT」はその思想を受け継ぎながら、親子の暮らしに寄り添うプロダクトとして展開しました。

僧侶の坐禅修行の必需品、伝統的な仏具「坐禅蒲団（ざぜんふとん）」



4. 座る姿勢をやさしく支える構造

ZAFは、両ひざとお尻の3点で身体を支えることで、自然と背すじを意識しやすい座り姿勢をサポートします。

専門機関による姿勢解析では、床に直接あぐらで座る場合と比べて、ZAFを使用した方が腰まわりに関係する「脊柱起立筋」の筋活動量が平均27％減少したという結果が確認されています。また、仙骨と頭部の位置関係においても、ZAF使用時には理想とされる本来のS字カーブに近づく傾向が見られました。

ZAF MOMENTでは、こうしたZAFの構造的な特徴を活かし、親子が短い時間でも無理なく座りやすいよう、安定感と座り心地を大切に設計しています。

※対象者：30代男性1名、20代女性1名、10代男子1名の平均

※効果には個人差があります

※「AnyBody Modeling System」による解析結果



5. 職人の手仕事とカポック中材による、しっかりとやさしい座り心地



中材には、軽く空気を含みやすい植物繊維のカポックを使用。職人が一つずつ中綿を手詰めすることで、坐禅蒲団らしいしっかりとした弾力と、日常で使いやすいやさしい座り心地を両立しています。カバーは取り外して洗濯でき、日々の暮らしの中で清潔に使いやすい仕様です。

■ 使用シーン

中材には東南アジア原産のカポックを100％使用洗濯できるストレッチ素材のカバー



・朝の5分に

登校や出勤前に、親子で短く座る時間をつくることで、一日の始まりに静かな切り替えを。



・宿題や学習の前に

遊びやゲームの後、宿題の前など、気持ちを切り替えたいタイミングに。



・習い事や外出の前後に

慌ただしい予定の合間に、親子で呼吸をととのえる短い時間として。



・寝る前に

一日の終わりに、親子で隣に座る時間を。たくさん話す日も、あまり話さない日も、同じ場所で静かに過ごすことを大切にします。

■ 有識者からのコメント

親子マインドフルネス研究者鈴木 健斗 氏 （ペンシルベニア州立大学）

デジタル化が進み、自らの体や心の声に気づく力が薄れつつあります。こうした変化は、子どもの情動の安定や親子のつながりにも影響を及ぼすことが分かってきました。そこで今、親子で一緒に行う瞑想が注目を集めています。短い時間でも続けることで、小学生のやりきる力や思いやり、感情を整える力が高まることが研究で明らかになっています。

引用文献

・ Exploring the Effects of Meditation Techniques Used by Mindfulness-Based Programs on the Cognitive, Social-Emotional, and Academic Skills of Children: A Systematic Review

■ ブランドディレクターコメント

ZAF ブランドディレクター

サカエ金襴(株) 代表取締役 竹澤 賢人

「ZAFは、僧侶の坐禅を支えてきた坐禅蒲団の知恵を、現代の暮らしに届けるために生まれたブランドです。富山県高岡市で仏具・宗教用具のものづくりに携わる中で、伝統の道具には、現代の暮らしにも通じる“心と身体をととのえる知恵”があると感じています。

ZAF MOMENTは、その知恵を親子の時間に活かすために企画した商品です。禅を特別なものとして構えるのではなく、朝や寝る前にただ親子で隣に座る。日常の小さな習慣として届けたいと考えています。私自身も子供を持つ親として子育てを通じて、将来の子供たちに残せるものは何かと考えています。忙しい毎日の中でも、たった5分、親子で姿勢と呼吸をととのえる時間が、互いの存在を感じ、心を通わせる静かなきっかけになればうれしく思います。」

■ 商品概要



商品名：ZAF MOMENT（ザフ モーメント）

商品カテゴリー：親子瞑想クッション／坐禅・瞑想用クッション

発売日：2026年5月7日（木）

●サイズ：

・Mサイズ：直径260mm × 高さ150mm

・Sサイズ：直径230mm × 高さ130mm

●重量：

・Mサイズ：約630g

・Sサイズ：約380g

●対応サイズの目安：

・Mサイズ：大人、小学高学年向け

・Sサイズ：小学生向け

●カラー（全6色）：

ミント、カームブルー、ミモザ、ローズ、ムーンホワイト、チャコール

●価格：

・Mサイズ：8,980円（税込）

・Sサイズ：5,480円（税込）

●素材：

・カバー：ナイロン84％＋ポリウレタン16％

・本体生地：綿100％

・充填物：植物繊維（カポック）100％

●生産国：日本

●販売場所：ZAF公式オンラインストア

●商品ページ：https://www.zaf-zen.com/product-page/moment

●製造販売元：サカエ金襴株式会社

●「ZAF MOMENT」色一覧

ミント

Mサイズ

カームブルー

Mサイズ

ミモザ

Mサイズ

ローズ

Mサイズ

ムーンホワイト

Mサイズ

チャコール

Mサイズ

ミント

Sサイズ

カームブルー

Sサイズ

ミモザ

Sサイズ

ローズ

Sサイズ

ムーンホワイト

Sサイズ

チャコール

Sサイズ

■ ZAFについて

ZAFは、僧侶が坐禅で使用する伝統的な仏具「坐禅蒲団」を、現代のライフスタイルに合う形でリデザインした坐禅・瞑想用クッションを中心に展開するブランドです。



身体と心をととのえて“いま”を生きるという禅の考え方を大切にし、坐禅・瞑想・マインドフルネスを、より多くの人が日常の中で実践しやすいプロダクトとして提案しています。



ZAFの特徴である丸い形と独特の硬さは、座る人の骨盤を支え、両ひざとお尻の3点で身体を支える構造にあります。伝統的な坐禅蒲団の知恵を受け継ぎながら、現代の暮らしに合うデザインと使い心地を追求しています。

■ 会社概要



会社名：サカエ金襴株式会社

英文表記：SAKAE KINRAN CO., LTD.

所在地：富山県高岡市問屋町59

代表者：代表取締役社長 山岸 寛子

事業内容：仏具・宗教用具の製造卸販売

資本金：5,000万円

電話番号：0766-25-0545

FAX：0766-25-0597

会社サイト：https://www.skinran.co.jp/

ZAF公式サイト：https://www.zaf-zen.com/



サカエ金襴株式会社は、歴史ある仏具・宗教用具の伝統文化を継承し発展させることを使命に掲げ、富山県高岡市で仏具・宗教用具の製造卸販売を行っています。

■ 本件に関するお問い合わせ先

サカエ金襴株式会社

広報担当 伊藤



所在地：富山県高岡市問屋町59

TEL：0766-25-0545

E-mail：zafzeninthelife@gmail.com

会社代表E-mail：skinran@lilac.ocn.ne.jp