岡山の広報PRを「脱皮」させ、難関を「突破」する。地方広報PRコミュニティ「岡山脱っ破」5月より本格始動！

株式会社Toride

岡山県内の企業PR支援を行う株式会社Torideは、広報担当者のための共創コミュニティ「岡山脱っ破（おかやまだっぱ）」を2026年5月より本格始動いたします。あわせて、5月19日（火）に「ももたろう・スタートアップカフェ」にて、著書『Passion Relations』で知られる株式会社Wo-one 代表取締役／PRデザイナー・犬飼 奈津子 氏を招いた初回セミナーを開催することをお知らせいたします。

「岡山脱っ破（OKAYAMA DAPPA）」設立の背景

岡山には素晴らしい商品やサービスを持つ企業が数多く存在しますが、多くの企業が「発信力の不足」という課題を抱えています 。また、地方企業の広報担当者は「社内に相談相手がいない」「最新のトレンドが地方まで届かない」といった孤独感や情報格差に直面しており、アンケートでは70％の広報担当者が「自分が会社から評価されているかわからない」と感じているという現状があります 。

「岡山脱っ破」は、こうした現状を「脱皮」し、難関を「突破」することを目指す、岡山ローカルの広報PRコミュニティです 。広報・PR担当者が「つながる・学ぶ・発信する」場を提供し、個の限界をコミュニティの力で突破することで、岡山の企業の魅力を全国、そして未来へと届けていきます

【5/19開催】岡山脱っ破 初回セミナー 概要

本格始動の第一弾として、「伝説の広報」と呼ばれ、現在はPRデザイナーとして全国で活動する犬飼 奈津子 氏をゲストに迎えた実践的なセミナーを開催します。

イベントの詳細

今後の活動展開

[表: https://prtimes.jp/data/corp/121189/table/19_1_aabf95d67e2cd0cb6828164d3ee94384.jpg?v=202605071051 ]

岡山脱っ破では、年間を通じて以下の活動を予定しています。

代表者コメント

- 広報・PRセミナー＆勉強会：全国基準の視座と地方独自の戦い方を学ぶ実践の場- 公開壁打ち（マーケティング・PR相談）：実際の企業の課題を参加者全員で考える公開型イベント- 岡山未来クリエイター構想：若手クリエイターと企業をつなぎ、地域内での仕事と人材の循環を創出- 岡山広報PRアワード：年1回、優れた広報PR事例を表彰し、小さな広報でも評価される仕組みを構築株式会社Toride 代表取締役 柳井 孝文「広報が変われば、岡山が変わる。」

広報という仕事は、単なる「お知らせ」の係ではなく 企業の想いを言語化し、社会との架け橋を築く、いわば「価値の翻訳者」であり「未来の開拓者」です。私たちが自信を持って発信を強化することは、そのまま岡山の活性化に直結します。 個人のスキルアップが企業の成長を生み、それが岡山の魅力的な商品や文化を全国、そして世界へと押し上げていく。そんなポジティブな循環を、このコミュニティから創り出したいと考えています。

本件に関するお問い合わせ

株式会社Toride

〒700-0831

岡山市北区京橋町9-7 清水ビル302

メール：info@toride-y.com

平日：9:00～18:00