【新潟医療福祉大学】7/20(月・祝)親子で体験「クッキング＆エクササイズ」教室！小学生と保護者向けに開催！

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの新潟医療福祉大学健康スポーツ学科では、７月２０日（月・祝）に、小学生と保護者を対象とした「cook ＆ exercise 親子げんきスタジオ」を開催します。

過去の開催の様子

本イベントでは、ガラス張りで隔てたキッチンと体操場で、お子様は昼食づくりを、保護者の皆様にはダンスやストレッチなどを楽しんでいただく、料理と運動を組み合わせたイベントです。昨年コロナ禍後に６年ぶりに復活し、好評につき今年も開催いたします。皆さまの参加を心よりお待ちしております。

「cook ＆ exercise 親子げんきスタジオ」 詳細

【日時】２０２６年７月２０日（月・祝） 9:30～13:00

【会場】新潟医療福祉大学 第７研究・実習棟（O棟）２階 運動栄養実習室・多目的体操場

【対象】小学生とその保護者 （先着10組）

【参加費】1,800円

※参加費にはお子様と保護者様の食材費および保険料、保護者様の運動教室費用が含まれます。

【申込方法】下記QRコード、またはURLよりお申し込みください。

保険の申し込みに必要な情報と、アレルギーや運動習慣に関する調査を行います。

詳しくは下記リーフレットをダウンロードのうえ、ご確認ください。

（個人情報は厳重に管理し、本イベント以外の目的では使用いたしません）

イベントリーフレット

https://prtimes.jp/a/?f=d32951-2035-d210471090445fa1fe3ad6da0c9cd345.pdf

新潟医療福祉大学 健康スポーツ学科 佐藤晶子研究室

申込フォーム： https://forms.gle/wdoqnLrAfyEq1Fqk7

申込〆切：202６年６月５日（金）

※定員に達し次第締め切らせていただきます。

【その他】

・２人以上のお子様、または保護者様の参加も可能です。その場合、追加参加者お一人につき６００円追加でお支払いください。

・申込受付後、参加に関するご連絡はメールにて行います。

【健康スポーツ学科】

◆自らの適性に応じた分野で実践力と研究力を磨き、スポーツに関連する多彩なキャリアに繋げる「支える（健康医科学）」「教える（コーチング）」「楽しむ（スポーツ社会科学）」「育てる（スポーツ教育）」の４分野を柱に、学生が自由に科目を選択し学ぶことができる柔軟なカリキュラムを提供しています。

また、１年次から理論と実践をバランスよく学び、地域との連携や課外活動を通じて、研究力と実践力を兼ね備えた社会貢献のできる人材を育成しています。

【新潟医療福祉大学】 https://www.nuhw.ac.jp/(https://www.nuhw.ac.jp/)

全国でも数少ない、看護・医療・リハビリ・栄養・スポーツ・福祉・医療ITを学ぶ６学部１6学科の医療系総合大学です。この医療系総合大学というメリットを最大限に活かし、本学では、医療の現場で必要とされている「チーム医療」を実践的に学ぶことができます。また、全学を挙げた組織的な資格取得支援体制と就職支援体制を構築し、全国トップクラスの国家試験合格率や高い就職実績を実現しています。さらに、スポーツ系学科を有する本学ならではの環境を活かし、「スポーツ」×「医療」「リハビリ」「栄養」など、スポーツと融合した学びを展開しています。

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

＜NSGグループホームページ＞

https://www.nsg.gr.jp/