【お知らせ】隠岐汽船株式会社、離島航路を支える人材確保に向け採用サイトをリニューアル

隠岐汽船株式会社

人口減少と担い手不足が進む中、離島の暮らしを支える航路の維持が課題となっています。



島根県・隠岐諸島と本土を結ぶ定期航路を担う隠岐汽船株式会社（本社：島根県隠岐郡隠岐の島町、代表取締役：池田 則文）は、こうした状況に対し、未経験人材の採用強化へと舵を切りました。

その取り組みの一環として、仕事内容や働き方を可視化し、誰でも挑戦できる環境を伝えるため、採用サイトを全面リニューアルしました。

■背景・社会課題

地方における人口減少は、生活インフラを支える人材不足という形で深刻化しています。特に離島航路においては、船員不足が航路維持そのものに影響を及ぼす可能性もあり、安定運航のための人材確保が急務となっています。

一方で、「船の仕事は専門的でハードルが高い」「未経験では難しそう」といったイメージから、求職者との接点が生まれにくいという課題もありました。

■転換

こうした状況を受け、隠岐汽船では従来の経験者中心の採用から、未経験者を含めた幅広い人材の採用へと方針を転換。

その第一歩として、「船の仕事を“見える化”する」ことを目的に、採用サイトの全面リニューアルを実施しました。

■リニューアル概要

新たに公開された採用サイトでは、船員（甲板部・機関部・事務部）および各港の営業所職員の仕事内容を、未経験者にも分かりやすく整理。業務内容だけでなく、1日の流れや役割を具体的に紹介することで、働くイメージを持てる構成としています。

また、社員インタビューや現場写真を通じて、離島で働くリアルな暮らしや職場の雰囲気も伝えています。

https://www.oki-kisen.co.jp/recruit-site/

■特徴

・未経験から挑戦できる船の仕事を可視化

・船員（甲板部・機関部・事務部）及び営業所職員の役割を具体的に紹介

・社員インタビュー・現場写真を通じたリアルな発信

・年間休日120日、3食まかない付きなど具体的な働き方を明示

・中途・新卒それぞれに対応した導線設計

■今後の展望

今後は本サイトを起点に、体験乗船や現場見学などと連動した採用活動を強化し、全国からの応募者との接点拡大を図ります。

また、継続的な情報発信を通じて、離島航路を支える仕事の魅力を発信し、隠岐諸島のみならず、海運業界全体の認知向上にも寄与してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

所在地：〒685-0013 島根県隠岐郡隠岐の島町中町目貫の四10番地内2.11番地内2

代表者：代表取締役社長 池田 則文

設立年：1895年（明治28年）

資本金：479,750,000円

事業内容：一般旅客定期航路事業、一般区域貨物自動車輸送事業、国内旅行業

URL：https://www.oki-kisen.co.jp/

採用サイト：https://www.oki-kisen.co.jp/recruit-site/

Email：matsuzawa@oki-ama.org

担当者：松澤 拓也