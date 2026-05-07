【デジタル時計「C’CLOCK」シリーズ初の番組コラボ】お笑いラジオGERAとのタッグで「ママタルトのラジオ母ちゃん」モデルが受注決定！

株式会社スマッシュコアエンターテインメント

株式会社スマッシュコア エンターテインメント（本社：東京都中央区、代表取締役：福池 功）は、自社が展開するデジタル時計【C’CLOCK（シークロック）】シリーズから初のラジオ番組コラボとなる「ママタルトのラジオ母ちゃん」モデルの受注を2026年5月7日(木)の20時より開始いたします。受注期間は2026年6月8日(月)まで。製品仕様・詳細については特設サイトをご確認ください。

特設サイト：https://smashcore.shop/?pid=191439021

■「ママタルトのラジオ母ちゃん」期間限定コーナー

収録するセリフの一部を視聴者さんからの応募で決めるコラボコーナーが展開！

全4回以下日程にてコラボコーナーを配信します。

■5/7（木）20時配信

■5/14（木）20時配信

■5/21（木）20時配信

■5/28（木）20時配信

権利表記：(C)︎ラジオアプリGERA

＜ママタルトのラジオ母ちゃん＞

お笑い芸人のママタルトがパーソナリティを務めるpodcast番組。

ラジオアプリGERAの他、Spotify、Apple Podcastにて配信中。

権利表記：(C) Sun Music Group.

＜ママタルト＞

サンミュージック所属のお笑い芸人。

体重195kgが特徴の大鶴肥満と大きな声で長くツッコミをするのが特徴の檜原洋平のコンビ。

M-1グランプリ2024,2025決勝進出。

現在各メディアにも露出増加中の人気コンビ。

■C'CLOCK ママタルトのラジオ母ちゃんモデルについて

お笑いラジオアプリGERAとのタッグで、シリーズ初となるラジオ番組としたコラボ「C'CLOCK」を完全受注生産で販売。多種多様なアラームボイスに加え、ママタルトのお二人が購入者のお名前と好きなセリフを呼んでくれる特別な音声が2つ収録されており”ラジ母”ファン必見のアイテムになっています。

１：”ラジ母”らしさを感じられる全音声録りおろしのボイスを130以上（時刻読み上げ／アラーム／イベント用ボイスなど）中には、番組コーナーにて決まったセリフも

2：購入者が注文時に指定した“お名前”と”セリフ”をママタルトのお二人が個別収録してお届け

3：着せ替え要素として、前面部分を”ラジ母”仕様に変えれるプレートや、

本体のデジタル画面にて楽しめる壁紙画像を多数収録予定

※収録音声・個別収録セリフの条件は特設サイトをご確認ください。

■デジタル時計【C’CLOCK】 について

声優オリジナルパソコン「Type:YOU」シリーズで長年培った「名前呼び音声」や「豊富な録りおろしボイス」を継承し、気軽にコレクションできる新たなデバイスとして誕生したのが【C’CLOCK】です。

普段は様々な声優さんとのコラボを中心に受注販売を行っています。

時計本体はそのままに、専用microSDカードを差し替えることで声優ごとの音声・画像データを着せ替え可能。完全受注生産で仕上げる特別仕様となっています。

１：専用microSDカードの交換により、声優ごとに音声・画像データの着せ替えが可能

２：全音声は録りおろし。収録数は130以上（時刻読み上げ／アラーム／イベント用ボイスなど）

３：特別受注期間には、購入者が注文時に指定した“お名前”を声優さん本人が個別収録してお届け

※現在受注中の声優さんモデルについては、HPをご確認ください。

HP:https://smashcore.shop/

【会社概要】

データの着せ替えができるフルボイスデジタル時計C'CLOCK

商号：株式会社スマッシュコアエンターテインメント

代表者：代表取締役 福池 功（フクイケ イサオ）

所在地：〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-12-12 第5高野ビル9F

設立：2012年03月

事業内容：広告代理店業務、オリジナル商品受注ECサイト企画・運営

資本金：500万円

URL：https://www.smashcore.co.jp/

【オリジナルデジタル時計【C'CLOCK】シリーズに関するお客様からのお問い合わせ先】

デジタル時計受注サイト「SmashCore（スマッシュコア）」

E-Mail：shop@smashcore.shop