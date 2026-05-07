【イベントレポート】学生大会への賞品協賛から大型展示会への出展まで TORRASが今年も「ガジェット展示会 2026」など複数イベントへ参加・協賛

楽創未来株式会社

楽創未来株式会社 (代表取締役：孔 燕｜住所：東京都台東区)の展開するブランド「TORRAS（トラス）」は、『be here now ―今、ここにいる』の理念のもと、お客様の「今」をもっと豊かに、もっと便利にするということを目指し、スマホアクセサリーをはじめとする小型家電製品を開発・販売しております。

この度TORRASは、2026年1月～3月に開催されたスポーツの現場やテックイベントなど、多様なユーザーの「今」が生まれる複数のイベントに参加・協賛いたしました。来場者の皆さまに製品を実際に見て・触れて・試していただくことで、ライフスタイルに寄り添うブランドとしての価値を提供いたしました。

本レポートでは、各イベントの様子をご紹介いたします。

【各イベントレポート】

1．全日本学生ボードセーリング選手権大学対抗戦（賞品協賛）

日程：2026年2月20日（金）～23日（月・祝）

TORRAS製品のユーザー層は、ビジネスパーソンやガジェットユーザーにとどまらず、スポーツ・アウトドアを楽しむアクティブな層にも広がっています。今回の協賛では、スタンドケース「Ostand O3 Hue」やハンディファン「COOLiFY iva」、自動巻き取り式充電器「Flexline 67W出力」、防水ケース「Ice Cube」などを団体賞として提供したほか、ネッククーラー「COOLiFY 2S」やスタンドケース「Ostand Q3 Air」などを個人賞として提供し、参加者を応援しました。

海辺や屋外の環境に適した防水ケースや冷却アイテムなどの製品を通じ、次世代を担う学生たちの挑戦を支えるブランドとしての体験価値を届けました。

2．ガジェット展示会 2026（イベント出展）

日程：2026年3月22日（日）

本イベント全体の来場者数は1,947名。そのうちTORRASブース前で実際に製品を体験した来場者は約300名、カプセルトイ（ガチャガチャ）投稿キャンペーン（フォロー＋製品体験感想）への参加者は52名にのぼりました。SNS上では「#ガジェット展示会」「#マイTORRAS」のハッシュタグを通じて、TORRAS製品の体験感想も投稿されました。

会場となった蔦屋では、ファミリー層を中心に、テック製品への関心が高い来場者との接点が生まれました。特にカプセルトイをきっかけに、お子さまにとともに足を止める方も多く、自然と製品体験へとつながる場面が多く見られました。またゴルフを嗜むファミリー層からはネッククーラー製品への関心が寄せられるなど、新たなユーザー層との出会いにもつながりました。なお本イベントは、「Ostand Q3 Air ポルトガル代表サッカーチーム コラボコレクション」および「スポーツシリーズ」を初めてオフラインで展示する機会となり、TORRASが日常使いはもちろん、スポーツシーンにも寄り添うブランドであることをお伝えする場となりました。

3．Mac Fan Fes（イベント出展）

日程：2026年3月28日（土）

Apple製品ユーザーやガジェット好きの来場者が集まった本イベントでは、会場全体が予想以上の盛り上がりを見せました。来場者数は250名以上、そのうちTORRASブースで製品を体験した来場者は200名以上にのぼり、カプセルトイ体験への参加を通じたUGC創出は98件となりました。

当日は、製品体験やガチャ参加を目的とした来場者でブース前に列ができるほどの盛況となり、TORRASをまだ知らない方々へもブランドおよび製品を知っていただく機会となったほか、これまで協業してきたクリエイターの方々とも、より深いコミュニケーションを図ることができました。製品を実際に手に取っていただきながらブランドの魅力を伝えることで、ユーザーとの関係性を一層深める機会となりました。

TORRASは、今後も多様なライフスタイルに寄り添いながら、日常をより快適にする製品づくりを推進してまいります。

●TORRASとは

『be here now ―今、ここにいる』の理念のもと、お客様の「今」をもっと豊かに、もっと便利にするということを目指し、スマホアクセサリーをはじめとする小型家電製品を展開。

取り扱い製品：スマートフォンケース、モバイルバッテリー、

充電器、ガラスフィルム、その他スマホアクセサリー、小型家電製品など

公式サイト：https://torras.co.jp/

X（旧Twitter）公式アカウント：https://twitter.com/TORRAS_JP

Xライフスタイルアカウント：https://twitter.com/TORRAS_life

Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/torras_japan/

【公式オンラインストア】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/torras

・楽天：https://www.rakuten.co.jp/torraslife/

・ドコモオンラインショップ：https://onlineshop.docomo.ne.jp/products/accessories

●企業概要

企業名 ：楽創未来株式会社

代表者名 ：代表取締役 孔 燕

設立 ：2021年5月10日

資本金 ：500万円

所在地 ：東京都台東区台東1丁目24番9号ブライト秋葉原B1F

事業内容 ：自社ブランド「TORRAS」の日本国内における企画、マーケティング、販売および輸入出など

グループ会社：藍禾科技グループ（100%親会社）

E-mail ：torras-koushiki@torras-global.com

●グループ概要

藍禾科技グループは2008年に中国広東省深圳市で創業。スマホアクセサリーをはじめ、電気製品や自動車用品などを開発・販売。「TORRAS」や「RANVOO」などの自社ブランドを世界148ヶ国・地域以上で展開。2025年までに6,000を超える商品で特許を取得しており、世界三大デザイン賞の一つ「レッド・ドット・デザイン賞」をはじめ、数多くの国際的なデザイン賞を受賞。

所在地 ：中国広東省深圳市龍華区民治大道展滔科技大厦

●ご取材可能事項

・従来品との比較や特徴など、新製品についての担当者インタビュー

※商品の貸出など、その他ご要望ありましたらTORRAS PR事務局までご連絡ください。