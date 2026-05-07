国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のアワードウィーク期間中の6月9日（火）に、音楽業界における「ジェンダー・エクイティ（公平性）」を促進するイベント、【MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE Billboard JAPAN | Spotify present Women In Music - EQUAL STAGE】を、SGCホール有明にて開催します。

当日は国内外の音楽シーンを牽引している、新しい学校のリーダーズ、Awich、羊文学、LANA（※五十音順）が出演します。





Billboard JAPANが2022年より始動した、自身の活動を通じて社会をエンパワーする「かっこいい」女性たち、それを支える人々を多角的に紹介し、よりインクルーシブな社会を目指すプロジェクト【Billboard JAPAN Women In Music】。また、Spotifyが2021年にグローバル規模でローンチした、女性アーティスト / クリエイターの表現の機会を広げ、活躍を継続的にサポートするためのプログラム【Spotify EQUAL】。この2大ブランドを掛け合わせ、国内外で活躍中の女性アーティストが共鳴する、一夜限りのステージを届けます。





また、本イベントのMCには、テレビ朝日アナウンサーとして活躍する一方、Podcast番組『ホンマのホンネ ～わたしたちのモヤモヤニュース会議～』にて第7回ジャパンポッドキャストアワード「Spotify EQUAL賞」を受賞した本間智恵が登壇します。





本日より、ビルボードライブ、Spotify、クリエイティブマンの各会員へ向けた最速の抽選先行の受付を開始 [2026年5月17日（日）23:59まで]。チケットぴあ、e+（イープラス）、ローソンチケットでの抽選先行受付は2026年5月8日（金）12:00～5月17日（日）23:59、一般発売（先着）は2026年5月23日（土）12:00より開始します。





＜イベント概要＞

MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE

Billboard JAPAN | Spotify present

Women In Music - EQUAL STAGE





■出演：

新しい学校のリーダーズ / Awich / 羊文学 / LANA（※五十音順）

MC：本間智恵（テレビ朝日アナウンサー）

■開催日：2026年6月9日（火）

■開場：17:30 / 開演：18:30 （予定）

■会場：東京・SGCホール有明（東京都江東区有明3丁目3番8号 東京ドリームパーク1階）

■チケット料金：S席12,000円 / A席10,000円（ともに税込） ※全席指定

※小学生以上チケット必要、未就学児入場不可

■一般発売日：2026年5月23日（土）12:00～

■主催：一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（略称：CEIPA）

■共催：一般財団法人 日本音楽産業・文化振興財団（略称：JMCE）

■企画制作：MUSIC AWARDS JAPAN 2026 実行委員会 / クリエイティブマンプロダクション

■協力：Billboard JAPAN / Spotify

■協賛：TimeTree

■お問合せ：ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077（平日 12:00～18:00）

■イベントHP： https://billboard-japan.com/wim-equal/





＜チケット発売スケジュール＞





＜注意事項＞

■車椅子をご利用のお客様は、公演1週間前までに、ホットスタッフ・プロモーション050-5211-6077（平日12:00～18:00）までお問合せください。

■未就学児童の方のご入場はご遠慮ください。

■チケットはおひとり様1枚必要となります。

チケットを紛失された方、または当日お忘れになった方はご入場できません。

■チケットの転売は、いかなる場合もお断りしております。

ご購入者ご本人様がご来場いただけない場合は無効となりますので、予めご了承ください。

■座席は厳正なる抽選により決定致します。座席に関するお問い合わせにはお答え致しかねます。

■変更・キャンセルは一切出来ません。

■都合により、出演者、公演内容の一部を変更する場合もございますので予めご了承ください。

公演の中止や延期の場合の旅費等の補償は致しかねます。

■その他、受付ページに記載の注意事項などをよくお読みの上、お申込みください。





＜Billboard Women In Musicとは＞

2007年から米ビルボードが毎年開催しているイベント。メインとなる『ウーマン・オブ・ザ・イヤー』は、音楽ビジネスに多大な貢献をし、仕事と継続的な成功を通じて、何世代にもわたって、“女性が、この分野で活躍できるよう促している”女性を表彰しています。その他、『Rising Star』『Chart-Topper』『Trailblazer（先駆者）』『Icon』など様々な切り口で、女性アーティストが表彰されています。ビルボードジャパンでは、これまでニュースでアメリカの受賞者を発信してきましたが、2022年より、自身の活動を通じて社会をエンパワーする「かっこいい」女性たち、それを支える人々を多角的に紹介し、よりインクルーシブな社会を目指すプロジェクトとして、【Billboard JAPAN Women In Music】を立ち上げました。“音楽業界における女性”をフィーチャーし、女性たちにフォーカスしたインタビュー連載『わたしたちと音楽』も展開しています。





＜Spotify EQUALとは＞

2021年にグローバル規模でローンチした、女性アーティスト/クリエイターの活躍をSpotifyが継続的にサポートするためのプログラム。今年5周年を迎え、音楽業界におけるジェンダーの公平性の促進に向けて、世界各地で様々な取り組みを実施しています。グローバルプレイリスト「EQUAL」では、世界中で活躍する女性アーティストによる音楽をSpotifyがセレクトし、全世界で年間を通して発信しています。また、日本からも「EQUAL Japan」プレイリストを展開しており、自らの強い信念を歌で届ける国内アーティストを多数ピックアップ。女性ならではのパワーや可能性が感じられる豊富な楽曲を楽しむことができます。同プレイリストでは「EQUAL」のメッセージ性を体現するアンバサダーアーティストを選出しており、カバーアートや街頭広告への起用なども行っています。





＜関連リンク＞

Billboard JAPAN Women In Music： https://www.billboard-japan.com/wim/

ビルボードジャパン： https://www.billboard-japan.com/

Spotify EQUAL Hub： https://open.spotify.com/genre/0JQ5DAqbMKFPw634sFwguI

Spotify EQUAL JAPAN： https://spotify.link/EQUALJapan





＜新しい学校のリーダーズ / ATARASHII GAKKO!＞

自称「青春日本代表」。全曲メンバー振付によるパワフルなダンスと圧巻のライブパフォーマンスで国内外から注目を集め、アジアのカルチャーを発信する88risingより2021年に世界デビュー。代表曲「オトナブルー」はTikTok総再生33億回を突破。NHK紅白歌合戦への出場、Coachellaでの単独出演を経て、世界33都市・計11万人を動員するワールドツアーを成功させる。2025年には結成10周年を記念した自身最大規模のライブ、日本・アジア・オーストラリア全18都市を巡るツアーを実施。2026年の結成11周年記念日にはロンドンでの単独公演も決定。世界を舞台に活動を広げている。5月8日に最新曲「Chanka Chanka」を配信リリース。

【Official HP： https://leaders.asobisystem.com/ 】





＜Awich＞

沖縄出身のラッパー。本名の漢字を直訳した Asia Wish Child を略した名を持つ。独自の歴史と文化を持つ沖縄の精神性をルーツに、個人的な喪失や数々の困難を乗り越え、その経験を表現へと昇華。揺るぎない覚悟と意志をもって、日本ヒップホップシーンのクイーンとしての地位を確立してきた。日本武道館公演やアリーナ規模のライブ、海外フェスティバルへの出演など、音楽・カルチャー・ファッションの境界を越えながら活動領域を拡張。日本発ヒップホップを象徴するアーティストのひとりとして、幅広い分野で強い共鳴を生み出している。

【Official HP： https://awich098.com/ 】





＜羊文学＞

塩塚モエカ（Vo.Gt.）、河西ゆりか（Ba.）からなるオルタナティブロックバンド。2020年メジャーデビュー。2023年、『our hope』で第15回CDショップ大賞2023 大賞＜青＞を受賞。アニメ『呪術廻戦』EDテーマ「more than words」が全世界2億再生を突破するなど、国内外で高い評価を得ている。

2025年には月9ドラマ主題歌「声」の抜擢や、国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」での二冠を達成。同年、US・アジア・欧州の3大陸を巡る海外ツアーを成功させた。2026年3月25日に新曲「Dogs」を配信リリース。今年9月からは国立代々木競技場2Daysを含む初の全国ホールツアーの開催が決定している。

【Official HP： https://www.hitsujibungaku.info/ 】





＜LANA＞

神奈川県湘南生まれ。2020年より突如SoundCloudに楽曲をアップロードしはじめ、フレッシュながら圧倒的な歌唱力と10代の等身大な歌詞が話題を呼びチャートを席巻。HIPHOP / R&Bをベースにしながらも、ボーダレスかつジャンルレスな才能を感じさせるメロディーセンスと、一度聴いたら忘れられないハスキーボイスを武器に2022年より本格的に活動を開始。ラップシーンを超えてJ-POPチャート上位にも定着した特大ヒット「TURN IT UP (feat. Candee & ZOT on the WAVE)」や、「it's okay」「No.5」といったヒット曲が目白押しの1st AL『20』や、EP『Like a Flower』を直近ではリリース。流麗なボーカルが際立つ新領域のユースアンセムを提示し、LANAが築く新しいDIVA像に期待が集まる。さらに、2023年から開始した主催ライブは、HIP HOP最年少での武道館及びアリーナ公演完売という金字塔を打ち立て、2026年に実施する自身最大となる50,000人規模のツアーにも注目が寄せられている。

【Official HP： https://lanal7.com/ 】





＜本間智恵（テレビ朝日アナウンサー）＞

テレビ朝日アナウンサー。2008年の入社以降、報道・情報・スポーツ番組を中心に活躍。現在はテレビ朝日『ANNニュース』、ABEMA『わたしとニュース』（火曜～金曜 正午12:00～13:00）火曜キャスターを担当。2024年に配信をスタートしたPodcast番組『ホンマのホンネ ～わたしたちのモヤモヤニュース会議～』は30～40代女性を中心に共感を集め人気となり、先日、第7回ジャパンポッドキャストアワード「Spotify EQUAL賞」を受賞した。

【Official HP： https://www.tv-asahi.co.jp/announcer/personal/women/honma/ 】









ビルボードジャパン https://www.billboard-japan.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/05/cad7dc36f39cc0f0f9806659b9fe981af643a8d7.pdf





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