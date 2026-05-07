神戸旧居留地の洋館サロンで、爽やかな季節の訪れを感じる初夏のアフタヌーンティー 。5月14日（木）より。/ Salon15 TOOTH TOOTH 旧神戸居留地十五番館

株式会社ポトマック

神戸旧居留地の洋館サロン「Salon15 TOOTH TOOTH 旧神戸居留地十五番館(https://toothtooth.com/salon15)」にて、2026年5月14日（木）より、爽やかな季節の訪れを感じる初夏のアフタヌーンティーが登場いたします。

やわらかな陽光とともに訪れる初夏。

とろけるように甘いマンゴーや爽やかな柑橘など、季節の果実を主役にしたスイーツがティースタンドを彩ります。

クラシカルな洋館に流れる、穏やかな時間。

紅茶とともに巡る、心地いい余韻。

五感で味わう、特別な午後をゆっくりとお愉しみください。

◆季節のアフタヌーンティーセット[５種類のペアリングティーフリー付き]

おひとり様 6000円（税込）※２名様より２日前迄の完全予約制

>> ご予約はこちら(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014001304/8799/455761)

▼上段

・オレンジとアールグレイ、パッションフルーツのタルト

・アップルマンゴーとココナッツ、すだちのプティパルフェ

・レモンのマカロン

・発酵バターのサブレ

▼中段

・日向夏と抹茶のエクレア

・カヌレ

・レモンのマドレーヌ・ショコラ

▼下段

・トリュフ香るたまごサンド

・スモークサーモンと焼きナスのブリニサンド

・スコーン ブルーベリーとカシスのコンフィチュール/クロテッドクリーム

《 5種のペアリングティー 》

・TOOTH TOOTHブレンド

・フルールドオランジェ

・オルガパレード

・ステラバイアールグレイ

・水出しアールグレイジャポネ

洋館サロンならでは。趣溢れる空間で特別なひとときを。

神戸に残る最も古い異人館で国の重要文化財でもある 「旧神戸居留地十五番館」。建物の外観は、２階の南側にベランダを持つコロニアルスタイルで、 店内の柱から装飾の飾りまで細部にわたり明治初期の外国商館 の趣が伝わってきます。当店でしか味わうことの出来ない、モダンでクラシカルな佇まいで趣溢れる空間の中、特別なひとときをぜひお愉しみください。

Salon15 TOOTH TOOTH 旧神戸居留地十五番館

（サロンジュウゴ トゥーストゥース）

紅茶と洋菓子の新しい体験ができる、パティスリー＆ティーブティック

「Salon 15 TOOTH TOOTH 旧神戸居留地十五番館」

ブティックでは、広々とした趣のある空間で、PATISSERIE TOOTH TOOTHのお菓子たちをゆっくりと選びながらお買い物する事ができ、紅茶カウンターにて試飲しながら、自分にピッタリの紅茶を選ぶ事ができます。

サロンでは、ケーキと紅茶のマリアージュ、季節のアフタヌーンティー、ガストロノミーなパスタやメインディッシュなどの神戸キュイジーヌがお楽しみいただけます。

日々を素敵に彩る”ハレノニチジョウ”の世界をご堪能ください。

>> 公式HP(https://toothtooth.com/salon15)

>> Instagram(https://www.instagram.com/salon15toothtooth/?hl=ja)

>> WEB予約(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001304/8799)