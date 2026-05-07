『World of Warships: Legends』5月4日のPC版正式リリースで新たな航路へ

ウォーゲーミングジャパン合同会社

2026年5月4日（月）、ウォーゲーミングは、同社が開発・運営するPlayStation(R)4、PlayStation(R)5、Xbox One、Xbox Series X/S、スマートフォン（iOS/Android）およびPC向けオンライン海戦アクションゲーム『World of Warships: Legends』において、5月アップデートを実装いたしました。本アップデートでは、Steam、PC版XboxおよびXbox Game PassへのPC版正式リリースを皮切りに、世界中のより多くのプレイヤーへ本作のアクションをお届けします。また、特別キャンペーン「花咲き誇る山」、ゴールデンウィークを祝う豊富なテーマコンテンツ、ローマ帝国をテーマにしたコンテンツの復刻を実施します。さらに、ファンに人気の艦艇、スキン、艦長が登場する『蒼き鋼のアルペジオ ‐アルス・ノヴァ‐』コラボレーションも再登場します。

『World of Warships: Legends』 新アップデート YouTube公式動画 | 山と時代を超えて：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yJmN2xhxZ_4 ]

■『World of Warships: Legends』がPCでプレイ可能に

『World of Warships: Legends』がPC向けに正式リリースされ、SteamおよびPC版Xboxのプレイヤーにも、スピード感あふれる海戦をお楽しみいただけるようになりました。完全なクロスプログレッションに対応しているため、プレイヤーはログイン時に他プラットフォームの『Legends』アカウントを同期し、これまでの進行状況を引き継いで、海上覇権への航路を再開できます。

■「花咲き誇る山」キャンペーンで日本プレミアム戦艦「稲叢 (Inamura)」が登場

新たな4週間キャンペーン「花咲き誇る山」が登場します。本キャンペーンでは、プレイヤーが完了できる80段階のマイルストーンが用意されており、迷彩やクレートなどの褒賞をアンロックできます。有効な海事支援を所持した状態でキャンペーンを完了したプレイヤーは、新たな日本 Tier VII プレミアム戦艦「Inamura」を入手できます。「Inamura」は同クラスの中でも速度と機動性に優れ、危険の回避に適しています。さらに、装填速度に優れた410mm砲を搭載し、AP弾とHE弾を撃ち込むことで、周囲の敵に損害を与えます。

■『Legends』の海域にゴールデンウィークの祝祭が到来

2026年のゴールデンウィーク到来に合わせ、豊富なテーマコンテンツが登場します。「青葉」、「陽炎」、「武蔵」、「吹雪」、「暁」向けに新たな5種類の戦闘対応スキンが実装され、さらに報酬満載の3週間カレンダー「風に揺れる精霊」も登場します。このカレンダーでは、魔法の鯉のぼりを作る新たな艦長コスチューム「Kaede Kawashiro」が手に入ります。また、本イベントではゴールデンウィーク 2026 クレートも登場し、テーマスキンに加え、復刻艦艇「日向」や「武蔵」などを入手できるチャンスがあります。

■ローマ帝国が『World of Warships: Legends』に再び登場

ゲーム内に華々しく復刻するローマ帝国をテーマにしたコンテンツでは、新たなイタリア Tier VIII プレミアム巡洋艦「Legate」をはじめ、さまざまな要素が登場します。港「タラント」も再登場し、様式化された装飾や、プレイヤーが資源を組み合わせてテーマ褒賞をアンロックできるクラフトステーションを備えた姿へと生まれ変わります。褒賞には、艦長コスチューム「ケントゥリオ (百人隊長)」や、精度の高い主砲と長射程の副砲火力で敵を打ち倒す新たなイタリア Tier VII プレミアム戦艦「Marcantonio Colonna」が含まれます。

■『蒼き鋼のアルペジオ ‐アルス・ノヴァ‐』コラボレーションが『Legends』に再登場

『蒼き鋼のアルペジオ ‐アルス・ノヴァ‐』コラボレーションが『World of Warships: Legends』に再登場します。これまでにリリースされたすべてのコラボコンテンツが復刻され、プレイヤーはファンに人気のキャラクターを艦長として迎え、戦闘で指揮を任せることができます。さらに、「ARP Musashi」、「ARP Nachi」、「ARP Kirishima」をはじめとするさまざまな艦艇で艦隊を拡充できます。このほかにも、「大和」向けの特別スキンや、日本の迷彩と蒼き鋼のアルペジオ・クレートを獲得できる特別ミッションセットなど、テーマコンテンツがゲーム内に登場します。

本アップデートの詳細はパッチノート(https://wowslegends.com/blogs/entry/4370-%E3%80%905-%E6%9C%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%88%E3%80%91-%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%82%88%E3%82%8A%E6%B1%9F%E6%88%B8%E3%81%B8%E3%81%A8%E7%B6%9A%E3%81%8F%E6%B5%B7%E8%B7%AF%E3%81%AF/)をご確認ください。

■『World of Warships: Legends』について

『World of Warships: Legends』は、歴史上の偉大な軍艦で大海原を制する、壮大な海戦アクションを体験できる大規模マルチプレイオンラインゲームです。海事史に名を残す伝説的な艦長を採用し、自身の艦艇をアップグレードしながら、世界中のプレイヤーとともに、あるいは相手にして、スリリングで没入感あふれる戦闘で海上覇権を目指します。

公式サイト：https://wowslegends.com/

■ウォーゲーミングについて

ウォーゲーミングはキプロスのニコシアに本社を置き、数々の賞を受賞した、オンラインゲームの開発およびパブリッシングを行う会社です。1998年の設立以来、現在シカゴ、プラハ、上海、東京、ビリニュス、ベオグラードをはじめとした全世界16か所の拠点を設ける、ゲーム業界を牽引する会社のひとつです。世界中に数百万人を超えるプレイヤーを抱えるウォーゲーミングの主力タイトルは、無料オンラインゲームのヒット作である『World of Tanks』、『World of Warships』、『World of Tanks Blitz』などがあります。

ウォーゲーミングジャパン合同会社公式サイト：https://wargaming.co.jp/

【ゲーム概要】

タイトル ：『World of Warships: Legends』

ジャンル ：マルチプレイオンライン海戦アクション

対応プラットフォーム ：PlayStation(R)4|5|、Xbox One|Series X|Series S、

スマートフォン（iOS/Android OS）、PC

配信日 ：2019年4月16日

価格 ：基本プレイ無料(一部有料アイテムあり)

World of Warships: Legends公式サイト： https://wowslegends.com

【権利表記】

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