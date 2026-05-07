リモートワークのメリット上位2項目は「通勤」関連。全13項目で唯一、半数が挙げたデメリットも明らかに

株式会社LASSIC

株式会社LASSIC（ラシック）が運営するWEBメディア「テレワーク・リモートワーク総合研究所（テレリモ総研）」は、リモートワーク経験のあるワーキングパーソン1,005名を対象に「リモートワークのメリット・デメリットに関する調査」を実施した。メリットとして最も多く選ばれたのは「通勤時間を有効活用できる」で71.0％、デメリットでは「対面でのコミュニケーションが減る」が52.4％と全13項目中で唯一の過半数となった。出社形態別にみると、「特にデメリットを感じない」の選択率はフルリモート勤務22.9％に対しフル出社8.6％と約2.7倍の開きがあり、出社頻度が低いほどデメリット認識が薄れる傾向がみられた。

サマリー

調査概要

- 「通勤時間を有効活用できる」71.0％、「通勤の疲労・ストレスがない」67.5％が上位2項目となり、メリットは通勤関連が占めた。- デメリットとして最も多く選ばれたのは「対面でのコミュニケーションが減る」で52.4％であり、全13項目中で唯一の過半数となった。- 出社形態別にみると、「特にデメリットを感じない」の選択率はフルリモート勤務22.9％、フル出社8.6％と、約2.7倍の開きがみられた。[表1: https://prtimes.jp/data/corp/69473/table/139_1_e72099a5155f245658075490867f26aa.jpg?v=202605071152 ]

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が100％とならない場合がある。

※本調査の設問はいずれも複数回答である。

調査結果

リモートワーク（在宅勤務・テレワーク）を経験したことがある全国の男女1,005人を対象に調査を実施した。リモートワークのメリットだと感じる点、およびデメリットだと感じる点を複数回答で尋ねた。

リモートワークのメリット2トップは「通勤」関連、7割前後が選択

リモートワークのメリットだと感じる点の全体集計をみると、最も選択率が高かったのは「通勤時間を有効活用できる」で71.0％であった。次いで「通勤の疲労・ストレスがない」が67.5％となり、通勤関連の2項目がいずれも6割を上回った。3位の「自分のペースで仕事ができる」は48.4％であり、上位2項目とは約20ポイントの差がある。

4位以下をみると、40％台前半で3項目が並んだ。「服装や身だしなみを気にしなくてよい」41.9％、「体調が悪い日も無理せず働ける」41.2％、「天候に左右されずに働ける」40.1％である。7位以下は「集中しやすい環境で働ける」31.3％、「昼食代など出費を抑えられる」30.9％と30％台に続く。「特にメリットを感じない」は4.6％であった。

【図表1】リモートワークのメリットだと感じる点(全体・降順)

設問：リモートワーク（在宅勤務・テレワーク）について、メリットだと感じる点をすべてお選びください。

過半数に達した唯一のデメリットは「対面でのコミュニケーションが減る」

リモートワークのデメリットだと感じる点をみると、最上位は「対面でのコミュニケーションが減る」52.4％であった。全13項目中で唯一の過半数となっている。

2位以下は「運動不足になる」40.1％、「仕事とプライベートの境界が曖昧になる」39.6％と続いた。さらに「光熱費・通信費などの自己負担が増える」36.4％、「チームの一体感を感じにくい」30.9％が続く。最上位の52.4％と2位40.1％の間には約12ポイントの差があった。

「特にデメリットを感じない」は11.3％であり、前章でみた「特にメリットを感じない」4.6％と比べて約2.5倍の水準にある。この差については、出社形態別の集計を後の章で確認する。

【図表2】リモートワークのデメリットだと感じる点(全体・降順)

設問：リモートワーク（在宅勤務・テレワーク）について、デメリットだと感じる点をすべてお選びください。

フルリモート勤務者の22.9％が「特にデメリットを感じない」、出社形態で変わる課題認識

出社形態別にみると、「特にデメリットを感じない」の選択率はフルリモート勤務22.9％、ハイブリッド勤務9.5％、フル出社8.6％であった。フルリモート勤務の選択率はフル出社の約2.7倍の水準にある。

一方、全体で最上位の「対面でのコミュニケーションが減る」を出社形態別にみると、フルリモート勤務36.1％、ハイブリッド勤務52.0％、フル出社59.6％となった。出社頻度が高いほど選択率が高い傾向がみられ、フルリモート勤務とフル出社の差は約23ポイントである。

【図表3】出社形態別にみた課題認識の差

設問：リモートワーク（在宅勤務・テレワーク）について、デメリットだと感じる点をすべてお選びください。

年代が上がるほど高まる「通勤時間の有効活用」評価：20代60.9％、60代80.0％

メリット最上位の「通勤時間を有効活用できる」を年代別にみると、20代60.9％、30代62.9％、40代74.3％、50代77.9％、60代80.0％となった。年代が上がるほど選択率が高くなる傾向がみられ、20代と60代の差は約19ポイントである。

全体平均は71.0％である。20代（60.9％）と30代（62.9％）は全体平均を下回り、40代以上はいずれも全体平均を上回った。

【図表4】「通勤時間を有効活用できる」の年代別選択率

設問：リモートワーク（在宅勤務・テレワーク）について、メリットだと感じる点をすべてお選びください。

「メリットを感じない」は3.0～6.9％、出社形態差は「デメリットを感じない」より小さい

続いて、「特にメリットを感じない」と回答した層を出社形態別にみると、フルリモート勤務3.0％、ハイブリッド勤務3.0％、フル出社6.9％となった。3区分の差は約3.9ポイントにとどまる。一方、「特にデメリットを感じない」は22.9％・9.5％・8.6％で最大14.3ポイントの差があった。メリットとデメリットでは、出社形態によるばらつきの大きさが異なる。

両者を出社形態ごとに比較すると、フルリモート勤務では「メリットを感じない」3.0％・「デメリットを感じない」22.9％で、後者が約7.6倍であった。ハイブリッド勤務は3.0％・9.5％で後者が約3.2倍、フル出社は6.9％・8.6％で約1.2倍となっている。出社頻度が減るにつれ、両者の差分が大きくなることがわかる。

【図表5】「特にメリットを感じない」「特にデメリットを感じない」の選択率

設問1：リモートワーク（在宅勤務・テレワーク）について、メリットだと感じる点をすべてお選びください。

設問2：リモートワーク（在宅勤務・テレワーク）について、デメリットだと感じる点をすべてお選びください。

まとめ）出社形態と年代で変わる認識、共通するのは「通勤時間の有効活用」

出社形態別にみると、「特にデメリットを感じない」の選択率はフルリモート勤務22.9％、ハイブリッド勤務9.5％、フル出社8.6％で、出社頻度が減るにつれ「特にデメリットを感じない」の選択率が高まった。「対面でのコミュニケーションが減る」というデメリットでは、フルリモート勤務36.1％、ハイブリッド勤務52.0％、フル出社59.6％の選択率となり、こちらは出社頻度が高まるにつれ、選択率も高くなった。

年代別にみても、段階的な数値の変化が確認できた。メリット1位「通勤時間を有効活用できる」は20代60.9％、30代62.9％、40代74.3％、50代77.9％、60代80.0％。年代が上がるほど選択率が高くなった。メリット2位の「通勤の疲労・ストレスがない」も、20代53.8％、30代62.4％、40代71.9％、50代75.4％、60代70.5％となった。50代までは年代が上がるほど選択率が高まっている。

一方で、出社形態が異なっても差がほとんどみられない項目として、「通勤時間を有効活用できる」というメリットがあった。選択率は、フルリモート勤務72.9％、ハイブリッド勤務70.4％、フル出社70.9％と、いずれも約70％台と、高い割合であった。

詳細レポート

本調査をもとに、より詳細な考察を記したレポートを下記よりご覧いただけます。

【2026年版】リモートワークのメリットデメリットに関する調査

https://lassic.co.jp/teleremo/remote-work-merit-demerit-2026/

調査データをご希望の方へ

本調査結果を含む、テレワーク・リモートワークに関する意識調査の調査データをメディア運営の会社様に限り、無料でご提供いたします。

下記よりお問い合わせください。

https://lassic.co.jp/teleremo/document-request/

著作権について

本リリースは、自由に転載いただくことができます。本リリースの著作権は株式会社LASSICに帰属しますが、以下の利用条件を満たす方には利用権を許諾します。

【利用条件】

テレリモ総研について

- 情報の出典元として株式会社LASSICの名前を明記してください。- 出典元として以下のＵＲＬへのリンクを設置してください。https://lassic.co.jp(https://www.lassic.co.jp)- 調査結果データの加工・改変は許可しておりません。- 当社が相応しくないと判断した場合には、転載の許可を取り消し、掲載の中止を求めることができます。- 掲載内容をもとに、独自のコンテンツとして編集・執筆いただくことができます。テレリモ総研ロゴ

テレリモ総研では、人々が場所によって仕事内容や職種、勤務条件を左右されることなく活躍できる世界を実現すべく、テレワーク・リモートワークが働き方の選択肢の一つとして一般化することを目指し、多様な働き方に注目した情報をお届けしてまいります。

テレリモ総研 公式サイト：https://lassic.co.jp/teleremo/(https://www.lassic.co.jp/teleremo/)

株式会社LASSIC（ラシック）について

テレリモ総研TOPLASSICロゴ

LASSICは2006年に鳥取県で創業し、「リモート社会をリードし、ボーダレスワークの実現によって社会に貢献する。」をビジョンに、フリーランスITエンジニア向けリモートワーク専門JOBエージェント「Remogu（リモグ）フリーランス」（https://remogu.jp(https://remogu.jp/)）、ITエンジニア向けリモートワーク専門転職エージェント「リラシク」（https://relasic.jp(https://relasic.jp/)）などのサービスを通じて「採用」「DX」分野のボーダレス化に取り組んでいます。

会社概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/69473/table/139_2_f4e00a0a240a10961d48c5ad17def766.jpg?v=202605071152 ]