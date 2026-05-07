消防危第56号、BESSの設置レイアウトに影響も。保有空地・保安距離・Li-ion蓄電池特例を解説！

株式会社テクノロジーズ

系統用蓄電池に関する重要情報を無料で公開する専門ニュースサイト「BESS NEWS」はこのたび、消防庁が2026年4月3日に公布した危険物規制関連の改正について、BESS実務への影響を整理した解説記事、「【消防危第56号】大型BESS・蓄電池保管は要確認？～保有空地・保安距離・Li-ion屋外貯蔵所の新特例～」を公開しました。今回の改正では、危険物施設の周囲に必要な「保有空地」、危険物施設と高圧ガス施設等との「保安距離」、さらにLi-ion蓄電池により貯蔵される一定の危険物を扱う屋外貯蔵所の特例について、新たな整理が示されています。BESSは電気設備である一方、蓄電池や予備モジュールの保管方法、危険物の種類・数量、施設配置によっては、消防法上の危険物施設や屋外貯蔵所の論点が生じる場合があります。BESS NEWSでは、今回の改正を単なる法令改正情報としてではなく、BESSの用地計画、配置設計、消防協議に関わる実務テーマとして整理しています。

目次

１. BESS NEWSが今回解説するテーマ

- BESS NEWSが今回解説するテーマ1-1. 消防危第56号で示された危険物規制の改正1-2. BESS実務で注目すべき3つの変更点- BESSの設置レイアウトに関係しうるポイント2-1. 保有空地の特例が広がる2-2. 高圧ガス施設等との保安距離が見直される2-3. Li-ion蓄電池の屋外貯蔵所に新たな特例が設けられる- 実務で誤解しやすい注意点3-1. 「空地なしで自由に設置できる」わけではない3-2. Li-ion蓄電池すべてが特例対象になるわけではない3-3. 消防危第56号だけでなく運用通知も確認が必要

今回のBESS NEWS記事では、消防庁が公布した危険物規制関連の改正のうち、BESS実務に関係しやすい内容を中心に取り上げています。主なテーマは、危険物施設の周囲に設ける「保有空地」、危険物施設と高圧ガス施設等との「保安距離」、そしてLi-ion蓄電池により貯蔵される第2類または第4類の危険物のみを扱う屋外貯蔵所の特例です。BESS NEWSでは、制度の条文紹介にとどまらず、BESS案件で実際に確認が必要になりやすい、「敷地配置」「隣接施設」「予備モジュールの保管」「散水設備」「消防協議」といった観点から整理しています。

２. BESSの設置レイアウトに関係しうるポイント

今回の改正でまず注目されるのは、保有空地の特例です。

保有空地とは、危険物施設の周囲に確保する安全スペースのことです。今回の改正では、耐火構造の塀、散水設備、消防活動のための空地など、防火上有効な措置を講じることを前提に、一定の要件を満たす場合、保有空地の幅を減らす、または保有しないことができる特例が広がっています。

また、高圧ガス施設等との保安距離についても見直しが行われました。BESS用地の近くに高圧ガス設備や他の危険物施設がある場合、耐火構造の塀などの措置が、配置計画に関係する可能性があります。

さらに、BESS実務で特に注目されるのが、Li-ion蓄電池により貯蔵される一定の危険物を扱う屋外貯蔵所の特例です。記事本編では、キュービクル式の設備、周囲の空地、一定規模以上での散水設備など、実務で確認すべき条件を整理しています。

３. 実務で見落としやすい注意点

今回の改正で誤解されやすいのは、「保有空地が不要になった」という受け止め方です。実際には、保有空地を減らす、または保有しないことができるのは、一定の防火措置や消防活動上の条件を満たす場合に限られます。単純に、BESSを空地なしで自由に設置できるようになったわけではありません。もう1つの注意点は、Li-ion蓄電池であればすべて今回の屋外貯蔵所特例の対象になるわけではないことです。対象となるかどうかは、危険物の種類、数量、貯蔵・取扱いの実態によって変わります。BESS NEWS本編では、公布通知である消防危第56号に加え、同日付の運用通知である消防危第63号にも触れながら、所轄消防との確認前に整理しておきたい論点を紹介しています。

【記事内で参照した主な一次情報】

【BESS NEWS編集部コメント】

- 消防庁「危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の公布について（消防危第56号）」- 消防庁「危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の運用について（通知）（消防危第63号）」- 消防庁「危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令（案）等に対する意見公募の結果及び改正政令等の公布」

今回のテーマで重要なのは、改正内容を「距離規制が緩和された」だけで見ないことです。保有空地や保安距離については、単に距離を取るだけでなく、耐火構造の塀、散水設備、消防活動空地などを組み合わせて安全性を確保する考え方が示されています。これは、BESSの配置計画に新たな検討余地をもたらす一方で、設備仕様、危険物数量、隣接施設、消防活動性などをより丁寧に整理する必要があることも意味します。BESS NEWSは今後も、系統用蓄電池に関わる制度改正や安全規制を、単なるニュースで終わらせず、現場で判断材料として使える一次情報ベースの解説として届けていきます。

【この記事は、こんな方におすすめです】

この記事は、系統用蓄電池事業者、BESSの開発担当者、EPC事業者、設計担当者、用地取得担当者、消防協議に関わる実務担当者におすすめです。また、BESS本体や予備モジュールの保管方法、危険物数量の整理、隣接施設との距離、耐火壁や散水設備の要否を確認する必要がある案件にも関係します。特に、「今回の改正でBESSの配置自由度が上がるのではないか」と考えている担当者ほど、実際の適用条件を確認しておきたいテーマです。

【BESS NEWSについて】

BESS NEWSは、系統用蓄電池に関する重要情報を無料で公開する専門ニュースサイトです。制度改正、系統連系、電力市場、事業開発、EPC、調達、運用、金融・投資まで、実務に必要な情報を一次情報ベースで整理し、意思決定に役立つ形で発信しています。

【公開記事】

BESS NEWS公開記事名：

【消防危第56号】BESSの設置レイアウトが変わる？

～保有空地・保安距離・Li-ion屋外貯蔵所の新特例～

【WATT-TUNE株式会社について】

WATT-TUNE株式会社は、株式会社テクノロジーズグループである株式会社エコ革の100％子会社です。低圧系統用蓄電池をはじめとする分散型エネルギー領域において、情報発信、事業開発、運用体制の構築を通じ、実務と制度をつなぐ取り組みを進めています。

【本件に関するお問い合わせ先】

会社名 ：WATT-TUNE株式会社

所在地 ：栃木県佐野市高萩町1322番地9

代表者 ：代表取締役 青柳 福雄

事業内容：アグリゲーションフランチャイズ

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