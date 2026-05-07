【銀座コージーコーナー】母の日を彩る華やかなケーキが、5月8日～10日限定で登場。“ありがとう”の気持ちを添えて贈ろう♪

株式会社銀座コージーコーナー

株式会社銀座コージーコーナー＜代表取締役社長 庄野和彦 東京都中央区＞は、2026年5月8日（金）～10日（日）まで、全国の生ケーキ取扱店（※）で母の日限定ケーキを販売します。

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

母の日ベリーセレクション（8個入）ケーキを囲んで、お母さんの笑顔を満開に！

今年も母の日に贈りたくなる、華やかでかわいいケーキを5月8日（金）～10日（日）の3日間限定でご用意しました。

「母の日ベリーセレクション（8個入）」は、家族みんなでシェアできるかわいいプチケーキアソート。どれにしようか選ぶのは、もちろんお母さんから！華やかな花束や一輪の花をイメージした「母の日コージープリンセス」と「母の日フラワープリンセス」は、お母さんがひとりじめできるプチデコレーションケーキ。ロッテ「ガーナ」とコラボレーションした「＜ガーナ＞濃厚生チョコケーキ」は、ピックに“ありがとう”のメーセージが隠れています。その他、バラの花デザインのピックを飾った苺のショートケーキや、 “しっとり、ふわシュワッ”食感で人気のチーズスフレも母の日仕様に。ケーキを囲んで、お母さんと笑顔あふれるひとときをお過ごしください。

母の日ベリーセレクション（8個入） 右：専用BOX母の日コージープリンセス母の日フラワープリンセス＜ガーナ＞濃厚生チョコケーキ苺のショートケーキ母の日チーズスフレ

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