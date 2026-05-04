FOSSIL、5月4日「スター・ウォーズの日」に『マンダロリアン』限定コレクションを発表

株式会社フォッシルジャパン

テキサス州リチャードソン - 2026年5月4日 - FOSSILは、Star Wars(TM)との最新コラボレーションとして、Disney+シリーズ『マンダロリアン』にインスパイアされた限定版ウォッチコレクションを発表します。本コレクションは、2026年5月22日(金)日米同時公開予定の劇場作品『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』への期待が高まる中で登場し、シリーズを象徴する2人のキャラクターを、緻密なデザインとストーリー性あふれるディテールで表現しています。

FOSSILのチーフ・ブランド・オフィサーであるメリッサ・ローエンクロンは次のように述べています。「Star Warsファンの情熱には常にインスピレーションを受けています。FOSSILは本コレクションを通じて、Star Warsコレクターシリーズをさらに発展させ、『マンダロリアン』の新たな章を祝福できることを嬉しく思います。細部までこだわり抜かれたデザインは、物語の世界観を忠実に表現しています。それぞれの限定ウォッチには、FOSSILコレクターおよびStar Warsファンに喜んでいただけるようにディテールにこだわってデザインしています。」

エヴァレット マンダロリアン ウォッチ（LE1245SET 税込 53,350円）は、伝説のバウンティハンターの強さと精密さを体現。揺るぎない忠誠心を持つ孤高の存在を称えています。ガンメタルのステンレススティールケースとブレスレットを採用した42mmのタイムピースは、ディン・ジャリンの戦闘用アーマーを彷彿とさせるデザインで、激戦の末に得た「クラン・マッドホーン」の紋章を刻印。マンダロリアンにとって神聖なベスカー鋼に着想を得た多層構造のチェストプレートがダイアルの中心に配され、蓄光インデックスやレイザー・クレストのキャノンを思わせる針がアクセントとなっています。サブセコンド付きの3針ムーブメントやダイアル構造はキャラクターの戦術性を表現し、ケースバックには「クラン・オブ・トゥー」を描いたオリジナルStar Warsアートが施されています。マンダロリアンのピンバッジと証明書を同梱したコレクター仕様のスペシャルパッケージには、象徴的なセリフ「This is the way」が流れるサウンドギミックを搭載し、没入感あふれる体験を提供します。

ニュートラ グローグー ウォッチ（LE1244SET 税込 49,500円）は、いたずら好きなファウンドリング（孤児）であるグローグーの魅力と神秘性を表現したモデルです。38mmのシルバーステンレススティールケースにローブをイメージしたスエードストラップを組み合わせ、特徴的なグリーンダイアルには、グローグーが宙に浮かせた“おやつ”を描いたファン人気の高いシーンを精巧に再現しています。ディスク針や蓄光仕様が銀河の物語性を高め、ポッドを思わせるケースのテクスチャーディテールもポイントです。ケースバックには、グローグーの旅路を象徴するオリジナルStar Warsアートを採用。パッケージにはアートワーク、ピンバッジ、証明書を同梱し、スペシャルボックスを開くと、マンダロリアンが「Spit that out」と命じる声と、グローグーの笑い声が再生される、印象的な掛け合いを再現しています。

本コレクションは単なるコラボレーション時計を超えた、真のコレクターズアイテムです。各ウォッチにはシリアルナンバーが刻印されており、サウンドギミック付きのスペシャルボックス、限定ピンバッジ、証明書が付属します。シリーズからのインスピレーションと、次なる劇場作品への期待を融合させた本作は、熱心なファンやコレクターにとって垂涎のコレクションとなっています。

【発売に関して】

2026年5月4日（月・祝）より、Fossil.comおよびFOSSIL直営店にて販売開始予定です。その他取扱店舗では、2026年5月7日（木）より受注予約を開始し、2026年5月11日（月）より順次販売を開始いたします。

■5月4日（月・祝）発売

・フォッシル公式オンラインストア (https://www.fossil.com/ja-jp/)

・フォッシル直営店舗（GinzaNovo（旧東急プラザ銀座）店・高松三越店・ピオレ姫路店）

■5月7日（木）予約受付／5月11日（月）発売

・オンタイム・ムーヴ公式オンラインストア(https://store.ontime-move.watch/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&cat=006004&dpcnt=24&img=2&sort=07&udns=0&fpfl=0&sfl=0&pno=1)

・オンタイム・ムーヴ店舗（ｵﾝﾀｲﾑ渋谷ﾛﾌﾄ・ｵﾝﾀｲﾑ神戸ﾛﾌﾄ・ｵﾝﾀｲﾑ横浜ﾛﾌﾄ・ｵﾝﾀｲﾑ京都ﾛﾌﾄ・ｵﾝﾀｲﾑ仙台ﾛﾌﾄ・ｵﾝﾀｲﾑ千葉ﾛﾌﾄ・ｵﾝﾀｲﾑ銀座ﾛﾌﾄ・ｵﾝﾀｲﾑ天神ﾛﾌﾄ・move上野ﾏﾙｲ店・move有楽町ﾏﾙｲ店・move新宿ﾏﾙｲ本館・ｵﾝﾀｲﾑ成田空港第2ﾀｰﾐﾅﾙ）

・TiCTAC公式オンラインストア(https://www.neuve-a.net/shop/g/g4570006831930/)

・TiCTAC・junks店舗（junksルクア・調布パルコ・ららぽーと海老名・東京ソラマチ・福岡パルコ・鹿児島アミュプラザ・立川グランデュオ・札幌ステラプレイス・なんばパークス・金沢）

・ZOZOTOWN FOSSILストア(https://zozo.jp/shop/fossil/?p_scpid=9656)

・Rakuten Fashion FOSSILストア(https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-fossil/?sort=1)