音の楽園と称される野外リスニングイベント「EACH STORY -THE CAMP- 2026」開催決定

合同会社EACH STORY実行委員会

本イベントは、美しい自然環境の中で“音を深く体験すること”を軸に、国内外から独自の世界観を持つアーティストが集う音楽フェスティバル。自然と音が調和する空間の中で、訪れる人それぞれの物語が立ち上がる、唯一無二の野外リスニング体験を提供する。

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五感をひらく、2日間の集い

美しいロケーションと、

徹底して設計されたサウンド。

独自の世界観を持つ国内外のアーティストがその場を満たす。

全国から集まった作り手たちによる、

心に触れる品々との出会い。

舞台は、長野県・野辺山高原。

標高1350mに広がる五光牧場オートキャンプ場。

昼はどこまでも広がる芝生と清らかな水の流れ。

夜は満天の星と、静けさに包まれる時間。

八ヶ岳の麓、白樺の森の中。

澄んだ空気のなかで、音はゆっくりと広がり、

水面に揺れ、風景と溶け合っていく。

自然と音が調和する、

音の楽園と称される野外リスニングイベント。

空間、食、音楽、時間、人。

そのすべてが重なり合い、

それぞれの “EACH STORY” が立ち上がる。

音楽に身をゆだね、

自然の声に耳を澄ます。

この場所で、日常から少し離れ、

感覚をひらく。

深く響く。

ゆっくり開く。

自然と調和する音で。

心からの安らぎと美しさに出会う、

2日間。

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■ 開催概要

名称：EACH STORY -THE CAMP- 2026

日程：2026年10月3日（土）- 10月4日（日）

会場：五光牧場オートキャンプ場（長野県南佐久郡川上村）

内容：音楽ライブ / DJ / フード / マーケット ほか

主催：合同会社EACH STORY実行委員会

HP : https://www.eachstory.net/

IG : https://www.instagram.com/eachstory2026?igsh=cnI4MmJ4cXVhejBj

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■ EACH STORYについて

EACH STORYは、“深く聴く体験”を軸に、

自然環境と音楽が調和する場を創出する野外イベントとして開催されている。

音楽だけでなく、空間設計、食、時間の流れまでを含めた総合的な体験として、

訪れる人それぞれの物語を紡ぐことを目的としている。